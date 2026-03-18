خبر ها
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد: بحران انسانی در افغانستان تشدید شده
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در نتیجه ادامه درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، بحران انسانی در افغانستان تشدید شده و تلفات غیرنظامیان، آوارگی و نیاز به کمکهای فوری بهطور چشمگیر افزایش یافته است.
اوچا در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بدون اشاره به تلفات ناشی از حمله هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل گفته است که از ۲۶ فبروری تا ۱۷ مارچ، ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ نفر تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این نهاد، ۵۹ زن و ۱۰۴ کودک بیش از نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
عربستان سعودی جمعه را روز اول عید فطر اعلام کرد
عربستان سعودی اعلام کرد که جمعه مصادف با روز اول عید فطر است، اما حکومت طالبان امروز پنجشنبه را عید اعلام کرد.
برخی کشورها از جمله افغانستان همزمان با عربستان سعودی، عید را جشن میگیرند.
عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد که هلال ماه شوال در هیچ نقطهی آن دیده نشد و به همین دلیل امروز پنجشنبه سیامین روز رمضان است و فردا جمعه روز اول عید خواهد بود.
ایران در واکنش به کشتهشدن علی لاریجانی حملات بیشتر را علیه اسرائیل انجام داد
ایران در واکنش به کشتهشدن علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، حملات بیشتری را علیه اسرائیل انجام داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ایران در ۱۸ مارچ شمار زیادی راکت را به تلابیب پرتاب کرد.
به گفتهٔ مقامهای اسرائیل، دستکم دو تن کشته شدهاند و با این، شمار مجموعی قربانیان در اسرائیل به حداقل ۱۴ نفر رسید.
شماری از قربانیان حملۀ هوایی پاکستان بر کابل به خاک سپرده شدند
شماری از قربانیان حملۀ هوایی پاکستان بر کابل به روز چهارشنبه به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، داوطلبان جمعیت هلالاحمر افغانستان دهها تابوت چوبی را از امبولانسها به سوی قبرها روی تپهای در حومۀ کابل حمل کردند.
آن سو، شماری از خانوادهها به روز چهارشنبه در محل رویداد حملۀ هوایی پاکستان در مرکز ترک اعتیاد در کابل، عزیزان شان را جست و جو می کردند.
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در این حملات هوایی اخیراً بیش از چهارصد تن کشته شدند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تایید کند. اردوی پاکستان چهارشنبه مدعی شد که مکانی که در کابل مورد حمله قرار گرفت به عنوان انبار درونها و تجهیزات نظامی استفاده میشد.
پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری با حکومت طالبان اعلام کرد
پاکستان اعلام کرد که وقفه موقت پنج روزه در درگیریها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار میکند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنجشنبه تا نیمهشب دوشنبه اجرا خواهد شد.
او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورمهای اسلامی انجام میدهد.»
اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بیسرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیاتها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»
اندکی پس از این اعلام پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از توقف موقت درگیری میان دو طرف خبر داد.
او در بیانیهای گفت که آنها به مناسبت عید سعید فطر و نیز به درخواست و میانجی کشورهای اسلامی و میانجی مانند عربستان سعودی، ترکیه و قطر، عملیات دفاعی «ردالظلم» را بهگونهٔ موقت متوقف میکنند.
اما پیشتر وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساختهای طالبان را هدف قرار میدهد که به اساس ادعایش بهگونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرحریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده میشوند.
عراق صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرد
عراق اعلام کرده است که صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرده است.
مقامهای عراقی امروز چهارشنبه گفتهاند: «پس از توافق با حکومت خودمختار کردستان، صادرات نفت خام کرکوک را که روزانه به ۲۵۰ هزار بشکه میرسد، به ترکیه آغاز کردهایم.»
عراق این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که با بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بهگونه بیسابقه افزایش یافت.
در شمال عراق، شرکت دولتی نفت «نورث اویل» اعلام کرده است که انتقال نفت کرکوک از طریق خط لولهای که از منطقه کردستان عبور میکند، از سر گرفته شده است.
این خط لوله به بندر جیهان ترکیه در ساحل مدیترانه وصل میشود و یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عراق بهشمار میرود.
پیش از این، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت را از طریق تنگه هرمز صادر میکرد.
وزیر امور خارجه ایران: تهران اعتقادی به آتشبس ندارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران میگوید که به آتشبس با ایالات متحده امریکا و اسرائیل باور ندارد.
او که صبح امروز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت میکرد، گفت: «ما به آتشبس با امریکا و اسرائیل باور نداریم، بلکه به پایان جنگ باور داریم؛ پایانی که در همه جبههها تحقق یابد.»
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز گفته بود: «ما با آتشبس مخالفیم، اما جنگ باید بهگونهای پایان یابد که همه تهدیدها علیه ایران و منطقه از میان برود.»
عراقچی در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: «ساختار جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مستحکم است و حضور یا نبود یک فرد نمیتواند بر آن تأثیر بگذارد.»
رسانههای ایرانی روز سهشنبه تأیید کردند که علی لاریجانی در حملات اسرائیل کشته شده است.
در سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که در حملات موشکی امروز صبح ایران، دو نفر کشته شدهاند.
نزدیک به سه هفته میشود که امریکا و اسرائیل حملات خود را بر ایران آغاز کردهاند.
پیروزی تیم ملی بزکشی افغانستان در مقابل روسیه
تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در دومین دیدار بینالمللی خود، تیم روسیه را با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد.
این مسابقه امروز چهارشنبه در شهر ترکستان برگزار شد.
تیم افغانستان روز سهشنبه نیز در نخستین بازی بینالمللی خود، تیم مجارستان را با نتیجه ۱۴ بر صفر شکست داده بود.
قزاقستان میزبان رقابتهای جاری جهانی بزکشی است.
در این رقابتها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.
این مسابقات از تاریخ ۱۶ ماه جاری آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.
ریچار بنیت خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد این حمله شد.
او روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله که براساس گزارشها دهها کشته و زخمی برجا گذاشته، باید بهگونه فوری، مستقل و شفاف بررسی شود.
بنیت همچنین تأکید کرده است که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند و برای قربانیان و خانوادههای آنان غرامت پرداخت شود.
این درحالی است که طالبان ادعا کردند که در حمله دوشنبه شب پاکستان به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل دستکم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند.
نیروهای هوایی پاکستان ادعا کرده تاسیسات نظامی را در کابل و ننگرهار هدف قرار دادهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
این مرکز امروز چهارشنبه ۲۷ حوت به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر گزارشی گفته است: «در سال جاری ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.»
بر اساس این گزارش، «در میان این رویدادها، کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید شامل است.»
در ادامه آمده است که «در مقایسه با سال گذشته، محدودیتهای طالبان بر رسانهها و موارد نقض آزادی رسانهها ۲۰ درصد افزایش یافته است.»
پیش از این، سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان در خارج از کشور موسوم به «امسو» نیز گفته بود: «با افزایش محدودیتها و ممنوعیتهای طالبان علیه خبرنگاران افغان، شمار زیادی از خبرنگاران، بهویژه زنان، بهگونه پنهانی به کار خود ادامه میدهند.»
گفته میشود که طالبان از زمان بهدست گرفتن قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیتها بر زنان و دختران، رسانهها را نیز محدود و سانسور کردهاند.