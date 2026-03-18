عربستان سعودی جمعه را روز اول عید فطر اعلام کرد

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در نتیجه ادامه درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، بحران انسانی در افغانستان تشدید شده و تلفات غیرنظامیان، آوارگی و نیاز به کمک‌های فوری به‌طور چشمگیر افزایش یافته است.

اوچا در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بدون اشاره به تلفات ناشی از حمله هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل گفته است که از ۲۶ فبروری تا ۱۷ مارچ، ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ نفر تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته این نهاد، ۵۹ زن و ۱۰۴ کودک بیش از نیمی از قربانیان را تشکیل می‌دهند.