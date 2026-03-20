وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده است که ادعای طالبان مبنی بر نقض آتش‌بس موقت از سوی پاکستان را رد می‌کند.

این وزارت روز جمعه ۲۹ حوت در صفحه ایکس نوشته است: «ادعای سخنگوی وزارت دفاع طالبان مبنی بر این‌که پاکستان وقفه موقت را نقض کرده، بی‌اساس است وقفه‌ای که خود پاکستان به مناسبت عید فطر اعلام کرده بود.»

آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان به مناسبت عید، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، شام چهارشنبه اعلام شد.

با این حال، وزارت دفاع طالبان روز گذشته اعلام کرد که پاکستان چندین بار آتش‌بس را نقض کرده و مناطق مروره و ناری در ولایت کنر را هدف گلوله‌باران قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شده‌اند.

این آتش‌بس یک روز پس از آن اعلام شد که جنگنده‌های پاکستانی یک مرکز درمان معتادان را در کابل بمباران کردند؛ به ادعای طالبان در این حمله بیش از ۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن۱۴۳ تن گزارش داده است.