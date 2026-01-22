لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۳ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۴۴

افغانستان

عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین ستره‌محکمهٔ در جمهوری مخلوع افغانستان، درگذشت

عبدالسلام عظیمی
عبدالسلام عظیمی

عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته‌های حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود، به‌عنوان استاد در پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت.

او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین این کشور بود.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و با وقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است.

پوهاند عظیمی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی ریاست ستره‌محکمهٔ افغانستان را بر عهده داشت.

وی روز پنج‌شنبه ۲ دلو در سن ۹۹ سالگی در ترکیه وفات کرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل ویست‌اندیز شکست خورد

تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)
تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)

تیم ملی کریکت افغانستان، شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسلهٔ از بازی‌های بیست‌آوره در برابر ویست‌اندیز با تفاوت ۱۵ دوش شکست خورد.

افغانستان پیش از این در دو بازی ویست اندیز را شکست داده بود.

این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی، در امارات متحدهٔ عربی برگزار شده بود.

قرار است جام جهانی کریکت بیست‌آوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا، از هفتم ماه فبروری آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد.

در این جام جهانی، افغانستان در گروه دی با تیم‌های افریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحدهٔ عربی هم‌گروه است.

ادامه خبر ...

اتحادیهٔ اروپا برای توانمندسازی زنان در افغانستان، کمک ده میلیون یورو را اعلام کرد

برخی از محصولات صنایع افغانستان به ویژه صنایع دستی زنان که در یکی از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده بود.(آرشیف)
برخی از محصولات صنایع افغانستان به ویژه صنایع دستی زنان که در یکی از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده بود.(آرشیف)

ویرونیکا بوکوویچ پوهار، نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، روز پنج‌شنبه ۲ دلو گفت که این کمک برای ایجاد تصدی‌های کوچک ویژهٔ زنان به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیهٔ اتحادیهٔ اروپا آمده است که این کمک‌ها از سوی برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان‌ دی‌ پی) به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق با شریعت برای زنان افغان فراهم می‌شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد.

برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱میلادی، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته است؛ امری که در نتیجهٔ آن، تلاش‌های زنان در عرصهٔ اقتصادی با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو شده است.

با گذشت بیش از چهار سال، ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه هنوز هم فرمان‌های محدود کننده‌ ای را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آنرا بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند.

ادامه خبر ...

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شدند

پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)
پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته‌اند.

بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.

در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت‌کنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بوده‌اند و پس از دریافت کمک‌ها از سوی این ریاست، به مناطق‌شان منتقل شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.

ادامه خبر ...

شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار در یک رستورانت چینی‌ در کابل را نکوهش کرد

یکی از جلسه‌های شورای امنیت (عکس آرشیف)
یکی از جلسه‌های شورای امنیت (عکس آرشیف)

شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستورانت چینی‌ در شهر کابل را به‌شدت نکوهش کرد.

این شورا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تروریزم در همه اشکال و ابعاد آن، یکی از جدی‌ترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهانی است.

در انفجار روز دوشنبه در منطقۀ شهرنو کابل هفت تن بشمول یک شهروند چین کشته شدند.

گزارش شده که در میان حدود بیست زخمی این رویداد، یک شهروند دیگر چینایی شامل است که به‌شدت زخمی شده است.

مسئولیت این انفجار را شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است.

شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده که عاملان، سازمان‌دهندگان، تمویل‌کنندگان و حامیان این اعمال نفرت‌انگیز تروریستی باید مسئول شناخته و به عدالت سپرده شوند.

این شورا همچنان از همۀ کشورها خواست تا مطابق قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت، در این زمینه با تمام نهادهای مرتبط همکاری فعال داشته باشند.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره نیز در برابر ویست اندیز برنده شد

تیم ملی کریکت افغانستان (عکس از آرشیف)
تیم ملی کریکت افغانستان (عکس از آرشیف)

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدار ۲۰ اوررۀ سلسلۀ رقابت های بین‌المللی نیز تیم ویست اندیز را شکست داد و این سریز را به نام خود کرد.

این بازی چهارشنبه شب (اول دلو) در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد.

نخست تیم افغانستان توپ زنی کرد و در ۲۰ اوور با از دست دادن چهار بازیکن اش ۱۹۰ دوش هدف تعیین کرد ؛ اما ویست اندیز فقط ۱۵۰ دوش کرد و در اوور نزدهم همه بازیکنان خود را از دست داد.

از سوی دیگر ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در رقابت های جام جهانی ، تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد و سومین پیروزی را در این جام به نام خود ثبت کرد.

پیش از این ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در گروه دی ، افریقای جنوبی و ویست اندیز را شکست داده بود.

ادامه خبر ...

مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال: تیم افغانستان تیم تانزانیا را شکست داد

آرشیف
آرشیف

در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت زیر نوزده سال، تیم افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ جنوری تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد.

تیم تانزاینا با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد و ۸۵ دوش را با از دست دادن همۀ بازیکنان اش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد تیم افغانستان با از دست یک بازیکن توانست این هدف را در آوور دوازدهم تعقییب کند.

این سومین بازی و سومین پیروزی تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان در این جام است.

این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار می‌شود و دیدار نهایی آن در ششم فبروری انجام خواهد شد.

ادامه خبر ...

UNHCR: محدودیت‌ها دسترسی مهاجران افغان به خدمات اساسی و درآمد در پاکستان را کاهش داده است

آرشیف
آرشیف

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر مهاجران افغان در پاکستان، دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را به‌شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

همچنان در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۰ جنوری در وب‌سایت «ریلیف‌وب» وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) منتشر شده، آمده است که افغان‌های ساکن اسلام‌آباد، راولپندی و ولسوالی‌های اطراف از جمله اتک، از افزایش موارد اخراج از خانه‌ها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پولیس شکایت دارند.

براساس (UNHCR)، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌ اند که از این میان، بیش از ۱۵۴ هزار تن به‌گونهٔ اجباری اخراج شده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در میان بازگشت‌کنندگان، دارندگان کارت‌های POR و ACC و همچنان افراد بدون اسناد شامل‌اند. دارندگان کارت های POR به‌عنوان پناهنده در پاکستان ثبت شده‌اند و دارندگان کارت های ACC نیز به‌عنوان شهروندان افغان با سطح محدودی از حمایت ثبت هستند.

این سازمان شمار مجموعی افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی می‌کنند، حدود دو میلیون تن اعلام کرده است.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف تانزانیا می‌رود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، به مصاف تیم تانزانیا می‌رود.

این مسابقه در میدان کریکت شهر ویندهوک، پایتخت نامیبیا، ساعت ۱۱ پیش از چاشت به وقت کابل آغاز می‌شود.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان پیش از این در گروه خود تیم‌های ویست‌اندیز و افریقای جنوبی را شکست داده و تا اکنون در صدر جدول گروه «دی» قرار دارد. این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار می‌شود و دیدار نهایی آن در ششم فبروری انجام خواهد شد.

ادامه خبر ...

هشدار اداره هواشناسی طالبان از برف‌سنگین، باران و بادهای شدید در شماری از ولایت‌ها

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده است که ریاست هواشناسی این وزارت، روز چهارشنبه، اول دلو احتمال بارش برف سنگین، باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید را در شماری از ولایت‌های افغانستان پیش‌بینی می‌کند.

این ریاست در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه‌، ۳۰ جدی در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر و بغلان، به‌شمول سالنگ‌ها، میزان بارندگی در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۴۵ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته این اداره، در ولایت‌های مرکزی، شمال‌غربی و جنوبی کشور، به‌شمول سالنگ‌ها، احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

ریاست هواشناسی همچنان در ولایت‌های گرم‌سیر کشور احتمال وقوع سیلاب‌ها را پیش‌بینی کرده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG