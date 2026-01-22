"راه بسته می شود، مواد خوراکی به موقع نمی رسد، باعث افزایش قیمت ها می شود
"راه بسته می شود، مواد خوراکی به موقع نمی رسد، باعث افزایش قیمت ها می شود. مردم خیلی نگران هستند، سر و صدا دارند، ولی مسولین به این مسایل، توجه چندان ندارند."
حسینی باشندۀ ولایت جوزجان تنها شنونده رادیو آزادی نیست که در مورد مشکلات ناشی از فصل سرما و زمستان پیام گلایه آمیز به رادیو آزادی فرستاده است.
یک شنونده دیگر که از گرفتن نامش خودداری کرده، می گوید:
"موترهای ما بند مانده، از دست که برف و باران است، سرک را جور نمی کنند که موتر ما برود."
این در حالیست که محمد اشرف حق شناس سخنگوی وزارت فوائد عامۀ حکومت طالبان روز پنجشنبه(۲۲ جنوری) در اطلاعیۀ در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که به دلیل برفباری های سنگین، طوفان های دوامدار و شدید، شماری از شاهراه ها به شمول سالنگ ها به طور موقت به روی ترافیک بسته شده است.
به گفتۀ حق شناس، ضخامت برف در بخشهای مختلف شاهراه سالنگ متفاوت است؛ طوریکه در سالنگ شمالی ضخامت برف تا ۴ متر و ۶۰ سانتیمتر و در سالنگ جنوبی تا ۲ متر و ۶۸ سانتیمتر میرسد. او افزوده که پاککاری سرک ها با وجود برخی موانع ، ادامه دارد.
براساس طلوع نیوز، در پی طوفان شدید و باریدن برف، شب چهارشنبه لین عمومی برق وارداتی از ترکمنستان دچار عارضه تخنیکی شده و انرژی برق شهر مزارشریف از جانب ترکمنستان پرچاو شده است.
براساس گزارش ها، تیمهای تخنیکی شرکت برشنا بهمنظور بررسی، تثبیت و رفع این مشکل به مسیرهای منتهی به شهر مزارشریف و ولایت جوزجان اعزام شدهاند و تلاشها برای رفع این مشکل ادامه دارد.
ظاهرشاه ظهیر، مسئول حفظ و مراقبت کوتلها در ریاست فواید عامهی ولایت پکتیا، گفته که به دلیل برفباری و طوفان شدید مسیر پکتیا – خوست نیز مسدود شده، به گفتهی او شماری از مسافران نیز در آنجا گیر ماندهاند. اما به گفتهی آقای ظهیر، طوفان شدید روند برفپاکی را کند ساختهاست.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل طالبان، از احتمال باریدن برف و باران در حدود ۳۰ ولایت افغانستان هشدار داده و روز پنحشنبه شهر کابل پایتخت افغانستان نیز شاهد آغاز نخستین برفباری بود.
این ریاست در خبرنامه ای گفته که ولایات کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، قندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر روز پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و یا باران شدید خواهد بود. میزان برف در این ولایات بین ۱۰ تا ۶۵ سانتیمتر و مقدار باران بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.