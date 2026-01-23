او روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
دیشب برف بسیار زیاد بارید و خیمهها را تخریب کرد. از آنجا که خانههایمان در زلزلهها ویران شده، نمیتوانیم به خانه برگردیم و در خیمهها زندهگی میکنیم
اما حالا برف از بالا سر ما میبارد. وضعیت بسیار خراب است، به وسایل زمستانی به شدت نیاز داریم، کودکان ما به تکلیف هستند، بیماران و سالمندان هم داریم. امیدواریم که به ما کمک شود."
ملک عبدالصمد، یکی دیگر از باشندهگان قریه چلس در همین ولسوالی، نیز به رادیو آزادی گفت که زنان، کودکان، سالمندان و صدها خانواده در مناطق نزدیک به ولسوالیهای دیوهگل و چوکی در سرمای شدید زیر خیمهها گیر ماندهاند:
"از دیروز که برفباری شروع شده، خیمهها زیر برف شکسته اند. تلفات جانی نیست، اما مردم گیر ماندهاند. همه راهها بسته است و وضعیت کودکان، زنان و سالمندان بسیار خراب است، چون خیمهها یک یا دو متر اند و حالا همه زیر برف قرار دارند."
بهگفته آنان، تا کنون از هیچ منطقه یا قریهی گزارش تلفات انسانی دریافت نشدهاست.
اما وزارت فواید عامه حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی بارش شدید برف و باران در ولایتهای مختلف افغانستان، دستکم ۱۴ تن جان باخته اند، شماری از خانهها تخریب شده و برخی شاهراههای مهم بهدلیل برفباری مسدود شدهاند.
این درحالیست که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با آغاز زمستان نسبت به وضعیت زلزلهزدهگان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زمستان بحران را به فاجعهی برای کودکان در افغانستان تبدیل کردهاست.
سنجی ویجیسیکرا، رئیس منطقهای یونیسف برای جنوب آسیا، در یک پیام ویدیویی که روز پنجشنبه (۲ دلو) از ولسوالی خاص کنر ثبت و در صفحه اکس (تویتر سابق) یونیسف منتشر شده، گفته است که هوای سرد، زلزلهزدهگان بهویژه افراد بیسرپناه را با وضعیت تهدیدکنندۀ زندهگی روبهرو کردهاست.
او گفته است:
هزاران کودک و خانواده در اینجا حضور دارند که از زلزلههای اخیر جان سالم به در بردهاند، اما به کمکهای بشردوستانه فوری نیاز دارند
یونیسف آب آشامیدنی سالم، خدمات صحی و تغذیه، حمایتهای روانی–اجتماعی و حفاظت را فراهم میکند. ما تلاش میکنیم تا آموزش کودکانی که مکتبهایشان تخریب شده، ادامه یابد. دمای هوا از پیش کاهش یافته و بهزودی سردی هوا شدیدتر خواهد شد، بهویژه برای کسانیکه خانههای خود را از دست داده و بیجا شدهاند. این یک وضعیت جدی و تهدیدکنندۀ زندهگی است."
این نهاد سازمان ملل متحد در بیانیههای مختلف در صفحه اکس خود گفته است که بسیاری از خانوادهها هنوز از خانههایشان بیجا هستند که به گفته این نهاد با توجه به دمای زیر صفر و سرمای شدید، حدود ۲۷۰ هزار کودک با شرایط سخت و تهدیدکنندۀ زندهگی روبهرو اند.
یونیسف اعلام کرده که برای کودکان آسیبدیده و خانوادههایشان کمکهای زمستانی، از جمله لباسهای گرم و وسایل گرمایشی فراهم میکند، اما تأکید کرده که هنوز به کمکهای بشردوستانه گسترده و فوری نیاز است، موضوعیکه برخی از امدادرسانان در مناطق زلزلهزده نیز بر آن تأکید دارند.
به گفته آنان، برخی از این مناطق بهدلیل مسدود بودن راهها قابل دسترسی نیستند و مردم در آنجا به کمکهای فوری نجاتبخش نیاز دارند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که پس از زلزلههای پیدرپی از ماه اگست ۲۰۲۵ به اینسو، در چندین ولایت افغانستان بهویژه در شرق این کشور، هزاران نفر کشته و زخمی شده و هزاران خانواده پس از ویرانی خانههایشان مجبور به زندهگی در خیمهها و سرپناههای نامناسب شدهاند.
این درحالیست که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از قبل هشدار دادهاند که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان، بهویژه کودکان و دیگر گروههای آسیبپذیر، در سال ۲۰۲۶ به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت.