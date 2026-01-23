وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به‌ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان، گفت‌وگو کرده اند.

خبرگزاری ای پی ای، روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش گفته که"بسیار مهم است، موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود."

کارنر همچنین گفته"بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا علاقهٔ دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد".

او افزوده که در سال گذشته، حدود یک‌هزار شهروند سوریایی، بطور داوطلبانه، یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفته اند.

وزیر داخلهٔ اتریش از ارائۀ رقم دقیق افرادی که بطور مستقیم به افغانستان اخراج شده اند، خودداری کرده است.

مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیهٔ اروپا، در این نشست غیررسمی که در نیکوزیا در قبرس بروز پنجشنبه دایر شد گفته، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در سطح تخنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان، در حال گفت‌وگو قرار دارد.