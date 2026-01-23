مذاکره‌کنندگان اوکراینی و روسی برای گفت‌وگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقام‌های ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛

در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانه‌ای از نرم‌شدن مواضع سخت‌گیرانه‌اش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفت‌وگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقام‌های اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکره‌کنندگان امریکایی، دیدار ‌کردند.

این نشست‌ها در حالی دایر می‌شود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاه‌ها، استیشن‌های برق و مراکز گرمایش شهری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ حملاتی که میلیون‌ها تن را در اوج زمستان با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

روسیه به‌آهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخش‌های بیشتری از سرزمین‌های دونباس است، پوتین و سایر مقام‌ات روسی بارها گفته‌اند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.