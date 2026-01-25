ترمپ: سربازان بریتانیایی در جمع رزمندگان عالی در افغانستان بودند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت ۲۰ سالۀ ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، از برخی اظهارات خود عقب‌نشینی کرد.

ترمپ هفتۀ گذشته در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیرامریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند.

پس از آنکه صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترمپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که "سربازان بزرگ و شجاع" بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.

ترمپ گفت که ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شده‌اند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شده‌اند و آنان در جمع رزمندگان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترمپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کا‌یر استارمر، صدر اعظم این کشور در یک تماس تیلیفونی در مورد این موضوع با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده است.

از سوی دیگر، صدر اعظم‌های استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدانش نیز به شدت از اظهارات ترمپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.