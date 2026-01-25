روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که به افغانستان سفر کرده، مشغول دیدار با مقام‌های حکومت طالبان است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان امروز (یک‌شنبه، ۵ دلو) در صفحۀ ایکس خود نوشته که بانو دیکارلو و هیئت همراهش با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان دیدار و در مورد گسترش تعامل بین افغانستان و جامعۀ بین‌المللی و سایر مسائل گفت‌وگو کردند.

او افزوده که دو طرف همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی افغانستان، لغو تحریم‌ها علیۀ بخش خصوصی افغانستان و گسترش همکاری در روند کمک‌های بشردوستانه تحت رهبری ملل متحد گفت‌وگو کردند.

خانم دیکارلو که دیروز وارد کابل شد، در مورد این دیدار اظهار نظری نکرده، اما استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد پیش از این گفته بود که در این سفر با برخی از رهبران طالبان دیدار خواهد کرد.

به گفتۀ او، هدف از این دیدار پیگیری روند دوحه است.

این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آغاز شد.

دو نشست قبلی این روند، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه متمرکز بود.