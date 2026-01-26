وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان می‌گوید که تلاش‌ها برای پاکسازی این راه‌ها ادامه دارد، اما مسافران باید از رفت و آمد در این مسیرها خودداری کنند.

از سوی دیگر برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گوید که برف‌های اخیر و سردی هوا به مشکلات‌شان افزوده است.

هوا زیاد سرد شده، بیچارگی مردم زیاد شده، حریران هستم که چه کار کنم، کودکانم مریض هستند، من خودم مریض هستم.

محمد خاطر، باشندۀ ولایت ننگرهار می‌گوید، از سردی هوا و تنگدستی به تنگ آمده است.

او به رادیو آزادی گفت: "هوا زیاد سرد شده، بیچارگی مردم زیاد شده، حریران هستم که چه کار کنم، کودکانم مریض هستند، من خودم مریض هستم، به کودکانم نفقه تأمین کرده نمی‌توانم، به داکتر هم که مراجعه کنم، ۲۰۰ یا ۳۰۰ رو\یه فیس می‌خواهد و در کنار یک هزار یا یک و نیم هزار هم نسخه برایت می‌دهد. در تمام جیب ما که ۵۰۰ روپیه نباشد و داکتر دو هزار یا ۱۸۰۰ روپیه بخواهد، شرایط بسیار سخت می‌شود. مردم بسیار فقیر هستند."

از سوی دیگر ثریا، باشندۀ کابل به رادیو آزادی گفت که به دلیل برف‌باری‌های اخیر گشت و گذار دشوار شده است.

مردم برای رفتن از یکجا به جای دیگر با بسیار مشکلات روبه‌رو هستند.

"در راه و سرک‌ها برف است. ما به بیشتر جای‌ها رفته نمی‌توانیم، چون رانندگان می‌ترسند که تصادم نکنند. بنااً مردم برای رفتن از یکجا به جای دیگر با بسیار مشکلات روبه‌رو هستند."

از سوی دیگر وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان می‌گوید که شاهراه سالنگ هنوز هم به روی ترافیک بسته است و به دلیل برف‌باری‌های روز دوشنبه شاهراه کندهار -ارزگان و راه‌های مواصلاتی برخی ولسوالی‌ها بسته شده اند.

محمداشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه، ۶ دلو در صفحۀ ایکس خود نوشته است که روز چهارم است که شاهراه سالنگ بسته است و در کنار آن راه‌ مواصلاتی کندهار-ارزگان و برخی ولسوالی‌ها در غزنی و غور به دلیل برف‌باری‌های سنگین بسته شده اند.

او از مردم خواسته از رفت و آمد در این مسیرها خودداری کنند.

حق‌شناس افزوده است که روند پاکسازی راه‌ها با سرعت ادامه دارد.

پیش از این ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان هشدار داده بود که تا روز چهارشنبهٔ هفتهٔ جاری، در بیشتر مناطق ولایت‌‌های شرقی افغانستان برف‌باری‌های سنگین پیش‌بینی شده است.

این اداره با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که باشندگان این مناطق باید در برابر خطرات احتمالی، سیلاب‌ها و برف‌باری‌های شدید آمادگی لازم داشته باشند.

در این خبرنامه همچنین آمده بود که ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان و نورستان ولایت‌های هستند که در این هفته شاهد برف‌باری‌ها و بارندگی‌های شدید خواهند بود.

از چند روز به این سو برف‌باری‌های سنگین و ریزش باران‌ها در کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان، در کنار تلفات جانی، خسارات مالی به مردم وارد کرده است.

بر اساس آماری که ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به تاریخ ۲۴ جنوری نشر کرد، در نتیجۀ این رویدادها در ولایت‌های مختلف افغانستان ۶۱ نفر جان باختند و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.