یک باشندهٔ ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه ۶ دلو به رادیو آزادی گفت نواسهٔ کاکایش در ولایت غزنی پس از بیمار شدن بر اثر سردی هوا، به دلیل مسدود بودن راهها نتوانست به مرکز صحی منتقل شود و در خانه جان باخت.
«دو روز پیش یک نواسه کاکای من که خانواده اش در یک منطقه دور دست ولایت غزنی زندگی میکند، به اثر سردی هوا بسیار شدید مریض شده بود، از این که راهها به اثر برفباری ها مسدود بود ، امکانات انتقال به شفاخانه وجود نداشت بالاخره دیروز طفلک فوت کرد.»
فرمان شاه فقیرزی، ساکن منطقه تورخم در ولایت ننگرهار میگوید در نتیجه برفباری سنگین خانه اش آسیب دیده و تعدادی از اعضای خانواده اش هم بیمار شده اند.
«هوا بسیار سرد است پنج روز میشود که برفباری است، سرپناه درست ندارم دیوارخانهام هم تخریب شده است، هنوز هم امکان بارندگی وجود دارد چوب سوخت هم نگرفتیم، برای گرم کردن خانه و مواد خوراکی پول ندارم، این همه مشکلات است.»
در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان درصفحه ایکس «توییترسابق» خود به نقل از پیش بینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان و نهادهای معتبر بینالمللی نوشته است که، دوشنبه ۶ دلو احتمال بارندگی و برفباری، رعد و برق و در مناطق گرمتر احتمال سرازیرشدن سیلابها در ۲۵ ولایت وجود دارد.
این ولایت ها شامل کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندی، میدانوردک، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، ارزگان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وهمچنان مسیر سالنگ ها اند.
این اداره نوشته که میزان بارندگی در این ولایات بین ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر و مقدار برف در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر پیشبینی شده است.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به باشندگان ولایات متذکره هشدار داده است که از نزدیکشدن به کنار دریاها و مناطقی که خطر سیلاب در آن وجود دارد، خودداری کنند.
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه ۶ دلو به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته در آمار تلفات و خسارات تغییرات نیامده و افزود که برای خانواده های متضرر مقدار پول نقد و مواد غذایی توزیع شده است.
او روز شنبه، ۴ دلو اعلام کرد که در سه روز هفته قبل، در ۱۵ ولایت افغانستان، در اثر برف و باران، ۶۱ تن جان باخته و ۱۱۰ تن دیگر زخمی شده، صدها خانه بهگونهٔ کامل و نسبی تخریب شده و صدها رأس مواشی نیز تلف شدهاند.
بسته شدن شاهراهها مشکلات مردم را دو برابر کرده است؛ برخی افراد در مسیرها گیر ماندهاند یا نتوانسته اند به هدف مقاصد خود حرکت کنند و شماری دیگر، به ویژه زلزلهزدگان در برخی ولایت ها از جمله کنر، ناچار اند زیر خیمه ها، روزها و شب های سرد را بدون سرپناه مناسب سپری کنند.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان همچنان برفباری و باران را به روز سه شنبه ۷ دلو در شش ولایت افغانستان از جمله در بخش های از بدخشان ،ننگرهار،کاپیسا، نورستان و ولایت های لغمان و کنر پیش بینی کرده است.