سازمان عفو بین‌الملل لغو مجوزها و ممنوع‌کردن فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخشی از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۷ دلو در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که مقام‌های حاکم طالبان باید فورا این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار، فعالیت‌های مشروع خود را به‌گونه آزادانه ادامه دهند.

عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت روبه‌رو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند.

به گفته عفو بین‌الملل، این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی‌مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می‌برد.

این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.