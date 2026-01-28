لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

طالبان می‌گویند مخالفت با قوانین آنها مخالفت با شریعت اسلامی است

وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۸دلو در یک خبرنامه اعلام کرده است که تمام اسناد تقنینی آن‌ها مطابق شریعت تدوین شده و افرادی که با این قوانین مخالفت کنند، برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

طالبان در هفته جاری قانون تازه‌ای را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، جامعه افغانستان به روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شده و گفته شده است که مجازات‌ها نیز بر پایه همین نظام طبقاتی اعمال می‌شود.

این قانون با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

همچنین نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ژیل برتران، روز گذشته در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانی‌های جدی به‌وجود آورده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دور تازه‌ی تطبیق واکسین پولیو هفته‌ی آینده در افغانستان آغاز می‌شود

جریان تطبیق واکسین پولیو
دور تازه‌ی تطبیق واکسین پولیو هفته‌ی آینده در افغانستان آغاز می‌شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» روز چهارشنبه ۸ دلو در صفحه‌ی ایکس خود نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه، ۲ فبروری، آغاز خواهد شد.

این نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است.

این نهاد مشخص نکرده است که چه تعداد از کودکان در این دور واکسین خواهند شد.

به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۲۵، نه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.

همچنین سال گذشته میلادی ۱۸ نمونه‌ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌هایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

سازمان ملل: بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان خطر گرسنگی و سوءتغذیه را افزایش می‌دهد

اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بارندگی‌های پی‌درپی در شرق افغانستان، زندگی خانواده‌هایی را که برای تأمین غذای خود به زراعت وابسته‌اند و پیش‌تر نیز از زلزله‌های اخیر آسیب دیده بودند، دشوارتر کرده است.

به گفته این نهاد، ادامه این وضعیت جوی می‌تواند ناامنی غذایی و سوءتغذیه را در کشور افزایش دهد.

اداره غذا و زراعت پیش‌بینی کرده که باران‌های شدید در بسیاری از مناطق افغانستان تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و در برخی ولایت‌های شرقی و جنوب‌شرقی نیز دمای هوا به‌گونه چشم‌گیر کاهش می‌یابد.

در روزهای گذشته، باران‌های شدید و برف سنگین باعث تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده است.

هم‌زمان، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده که با فرا رسیدن زمستان، خطر گرسنگی بیشتر می‌شود و سوءتغذیه کودکان معمولاً در همین فصل به بالاترین سطح خود می‌رسد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز می‌گوید افغانستان یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان از نظر سوءتغذیه کودکان است و هر سال حدود ۳٫۷ میلیون کودک در این کشور با سوءتغذیه شدید روبه‌رو می‌شوند.

پیروزی تیم فوتسال افغانستان در مقابل عربستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا، با نتیجهٔ سه بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.

این دیدار پیش‌ازچاشت روز چهارشنبه، ۸ دلو، به میزبانی اندونیزیا برگزار شد.

گل نخست افغانستان را رضا حسین‌پور در دقایق آغازین نیمهٔ اول به ثمر رساند. او در نیمهٔ دوم نیز بار دیگر دروازهٔ عربستان را باز کرد و گل سوم افغانستان را امید قنبری به ثمر رساند.

افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالیزیا و ایران هم‌گروه است.

به گفتهٔ فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی بیشتر پیش از آغاز این مسابقات، دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده است.

رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم، از هفتم تا هجدهم ماه دلو برگزار می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل: طالبان باید تصمیم منع فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را فورا پس بگیرند

سازمان عفو بین‌الملل لغو مجوزها و ممنوع‌کردن فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخشی از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۷ دلو در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که مقام‌های حاکم طالبان باید فورا این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار، فعالیت‌های مشروع خود را به‌گونه آزادانه ادامه دهند.

عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت روبه‌رو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند.

به گفته عفو بین‌الملل، این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی‌مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می‌برد.

این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

 ۹۱ کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است

۹۱ کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است.

روزنامه «ترند» که از آسیای مرکزی نشر می‌شود، در گزارش روز سه‌شنبه ۷ دلو خود نوشته است که این موضع را باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قونسل جنرال ترکمنستان، در دیدار با والی حکومت طالبان هرات بیان کرده است.

به گفته مقام‌ها، در امتداد این مسیر چندین کمپ کاری نیز ساخته شده و انتظار می‌رود کارهای بخش هرات این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. ترکمنستان اجرای این پروژه را در اولویت قرار داده است.

خط لوله ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی هر سال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.

کارهای این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید که به دلیل ناامنی‌ها با تأخیرهای زیادی روبه‌رو شد؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه دوباره شتاب گرفته است.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان: طالبان باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود را انجام دهند

ژیل برتران
ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید اگر طالبان می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان، را اجرا کنند.

او این اظهارات را روز سه‌شنبه، هفتم دلو در مصاحبه‌ای اختصاصی با رادیو آزادی مطرح کرد و گفت که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. وی افزود که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرستی اتخاذ شده است؛ به‌عنوان مثال، قانون جزایی جدید که توسط مقام‌های حاکم تصویب شده، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی می‌کند.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفت که موضوع محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های این گروه مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد.

وزارت فواید عامه طالبان از باز شدن شاهراه سالنگ خبر داده است

آرشیف
محمد اشرف حق شناس سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه ۷ دلو در صفحه اکس نوشته است که این شاهراه از ساعت ۲ بعد از ظهر به روی وسایط مسافربری باز شده است.

وزارت فواید عامه طالبان یکبار دیگر از مردم خواسته است که در صورت تردد از شاهراه سالنگ، از احتیاط کامل کار گرفته، قوانین ترافیکی را رعایت نموده، مواد خوراکی و البسه گرم زمستانی و نیز وسایل و تجهیزات از قبیل چین و روغنیات را با خود داشته باشند.

شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف سنگین به روی ترافیک مسدود شده بود.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.

گفت‌وگوها میان مقام‌های ایالات متحده و طالبان در مورد تبادلهٔ زندانیان جریان دارد

آرشیف
روزنامهٔ نیویارک تایمز گزارش داده است که از چند ماه به این‌سو، گفت‌وگوهای محرمانه‌ای میان مقام‌های امریکایی و طالبان ادامه دارد که تمرکز اصلی آن بر آزادی زندانیانی است موضوع که برای رئیس‌جمهور امریکا در اولویت قرار دارد.

بر بنیاد این گزارش، در حالی که واشنگتن خواهان آزادی دست‌کم سه شهروند امریکایی زندانی است، طالبان می‌گویند که تنها دو امریکایی به نام‌های دِنیس والتر کویلی و پولینِسیس جکسون را در اختیار دارند.

طالبان افزوده‌اند که در مورد سرنوشت فرد سومی به نام محمود شاه حبیبی شهروند افغان‌تبار امریکایی هیچ اطلاعاتی ندارند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به نیویارک تایمز گفته است که
"ما می‌خواهیم این دو زندانی امریکایی آزاد شوند، اما در عین حال باید سرنوشت زندانی ما در گوانتانامو نیز روشن شود."

او همچنان در گفت‌وگو با شبکهٔ خبری CBS امریکا گفته است که مذاکرات در مورد تبادلهٔ زندانیان با طرف امریکایی جریان دارد، اما تاکنون به نتیجهٔ نهایی نرسیده اند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان سال گذشته دست‌کم پنج زندانی امریکایی را آزاد کردند، اما گفت‌وگوها دربارهٔ آزادی سایر زندانیان با بن‌بست روبه‌رو شده است.

طالبان پیشرفت مذاکرات را به آزادی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو وابسته می دانند، اما واشنگتن می‌گوید طالبان از موضوع زندانیان به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند، موضوع که طالبان آنرا رد می‌کنند.

به گفته واشنگتن محمد رحیم، آخرین زندانی افغان در گوانتانامو است که به ‌عنوان مترجم با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکهٔ القاعده فعالیت داشته است.

در اعتراضات اخیر ایران، شماری از شهروندان افغانستان نیز کشته شده اند

صحنه ای از اعتراضات در ایران
براساس یافته های رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی یک جوان ۱۸ ساله افغان به اسم یزدان تمنا در ۱۸ جدی در مشهد به وسیله گلوله که بر سرش اصابت کرده کشته شده است.

این جوان افغان با دوست ایرانی اش در نزدیکی یک پوسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد مورد هدف قرار گرفته اند.

آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تاهنوز منتشر نشده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیزی نگفته اند.

اما منابع به رادیوفردا گفته اند که شماری از شهروندان افغان در شهر های مختلف این کشور از جمله در شهر مشهد کشته شده اند.

نزدیکان این کشته شده ها به دلیل تهدید های امنیتی نتوانسته اند که دراین مورد با رادیوفردا صحبت کنند.

اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.

براساس آخرین گزارشها گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده می‌گوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی است.

با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.

