ترکیه پنجصد هزار دالر به صندوق امانی افغانستان کمک کرد
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۵۰۰ هزار دالری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه (۸ دلو) در پستی در شبکۀ ایکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است.
در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشتکنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند.
صندوق امانی ویژۀ افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است.
ارقام دفترهماهنگی اموربشری سازمان ملل متحد ،اوچا، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه اند.
به گفتۀ اوچا ، برای رسیدگی به این افراد به ۱.۷۲ میلیارد دالر بودجه نیاز است.
در جام ملت های فوتسال آسیا روز پنجشنبه نیز چهار بازی برگزار می شود
تیم فوتسال لبنان روز پنجشنبه (۹ دلو) به مصاف تیم ویتنام می رود و تیم کوریای جنوبی با تیم عراق رو به رو می شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می کند و در یک دیدار دیگر تیم قرغیزستان و اندونیزیا با هم رقابت می کنند.
در بازی های روز چهارشنبه ، افغانستان با نتیجۀ ۳-۰ عربستان سعودی را شکست داد، بازی بین تاجکستان و ازبکستان صفر بر صفر مساوی پایان یافت ، ایران ۴-۱ در مقابل مالیزیا برنده شد و استرالیا ۶-۲ از جاپان شکست خورد.
قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدار شان در این جام روز جمعه با تیم مالیزیا رو به رو خواهند شد.
افغانستان در جام ملت های فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.
این جام با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو در اندونیزیا آغاز شد و تا ۱۸ دلو ادامه می یابد.
تیم ملی کریکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود
جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیست آوره کریکت ۲۰۲۶ اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کریکت افغانستان هفتۀ آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود.
بورد کریکت افغانستان در پستی در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه (۸ دلو) گفته است که بازی تمریناتی بیست اووره بین تیم های افغانستان و اسکاتلند ۰۲:۰۰ پس از ظهر روز دوشنبه (۱۳ دلو) برگزار خواهد شد.
به گفتۀ بورد ، ملی پوشان کریکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست اوورۀ دیگر چهارشنبه (۱۵ دلو) به مصاف تیم ویست اندیز خواهند رفت.
جام جهانی بیست اوورۀ کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در ۱۹ ماه دلو آغاز می شود.
طالبان: تاکنون ۷۴,۹۶۸ گدا از شهر کابل جمعآوری شدهاند.
دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه ای روز چهارشنبه ( ۸ دلو) گفت که از میان این افراد ، ۳۷,۹۴۷ نفر گدای مستحق و ۳۷,۰۲۱ نفر دیگر گدای حرفهای تشخیص داده شده اند.
در اعلامیه همچنان آمده است که گداهای مستحق برای دریافت کمک به ادارۀ سره میاشت تحت کنترل طالبان معرفی شده و بهصورت ماهانه و از طریق حسابهای بانکی، به آنان پول حواله میشود.
در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت عامۀ طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت ادارۀ این گروه برای فراهمسازی زمینۀ کار، معرفی شده اند.
پیش از این ، شماری از گدا ها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکرده اند و مجبور اند دست به تگدیگری بزنند.
حکومت طالبان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی گدایی را منع و روند جمعآوری گداها را در ولایتهای مختلف افغانستان آغاز کرد.
فقر و بیکاری از عوامل عمدۀ تکدیگری در جاده های افغانستان دانسته می شود.
هشدار ترمپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو یکبار دیگر ایران را تهدید کرد.
ترمپ گفت امیدوار است ایران هرچه زودتر به میز گفتوگوها حاضر شود و در زمینهٔ سلاحهای هستهای به یک توافق عادلانه تن بدهد.
رئیسجمهور ترمپ در رسانههای اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی بهسوی ایران در حرکت است. او افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بود، اما آنها آماده نشدند که در نتیجهٔ حملات بر تأسیسات هستهای ایران انجام شد، به گفتهٔ او، اما اینبار حمله بسیار شدیدتر از حملهٔ قبلی خواهد بود.
پیش از این هشدار رئیسجمهور امریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران گفته بود که گفتوگو برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفتۀ او دیپلوماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند.
طالبان میگویند مخالفت با قوانین آنها مخالفت با شریعت اسلامی است
وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۸دلو در یک خبرنامه اعلام کرده است که تمام اسناد تقنینی آنها مطابق شریعت تدوین شده و افرادی که با این قوانین مخالفت کنند، برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
طالبان در هفته جاری قانون تازهای را تصویب کردهاند که بر اساس آن، جامعه افغانستان به روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شده و گفته شده است که مجازاتها نیز بر پایه همین نظام طبقاتی اعمال میشود.
این قانون با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
همچنین نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ژیل برتران، روز گذشته در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانیهای جدی بهوجود آورده است.
دور تازهی تطبیق واکسین پولیو هفتهی آینده در افغانستان آغاز میشود
دور تازهی تطبیق واکسین پولیو هفتهی آینده در افغانستان آغاز میشود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» روز چهارشنبه ۸ دلو در صفحهی ایکس خود نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه، ۲ فبروری، آغاز خواهد شد.
این نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است.
این نهاد مشخص نکرده است که چه تعداد از کودکان در این دور واکسین خواهند شد.
به اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۲۵، نه مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است.
همچنین سال گذشته میلادی ۱۸ نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهایی از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
سازمان ملل: بارندگیهای شدید در شرق افغانستان خطر گرسنگی و سوءتغذیه را افزایش میدهد
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بارندگیهای پیدرپی در شرق افغانستان، زندگی خانوادههایی را که برای تأمین غذای خود به زراعت وابستهاند و پیشتر نیز از زلزلههای اخیر آسیب دیده بودند، دشوارتر کرده است.
به گفته این نهاد، ادامه این وضعیت جوی میتواند ناامنی غذایی و سوءتغذیه را در کشور افزایش دهد.
اداره غذا و زراعت پیشبینی کرده که بارانهای شدید در بسیاری از مناطق افغانستان تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و در برخی ولایتهای شرقی و جنوبشرقی نیز دمای هوا بهگونه چشمگیر کاهش مییابد.
در روزهای گذشته، بارانهای شدید و برف سنگین باعث تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده است.
همزمان، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده که با فرا رسیدن زمستان، خطر گرسنگی بیشتر میشود و سوءتغذیه کودکان معمولاً در همین فصل به بالاترین سطح خود میرسد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز میگوید افغانستان یکی از بحرانیترین کشورهای جهان از نظر سوءتغذیه کودکان است و هر سال حدود ۳٫۷ میلیون کودک در این کشور با سوءتغذیه شدید روبهرو میشوند.
پیروزی تیم فوتسال افغانستان در مقابل عربستان
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا، با نتیجهٔ سه بر صفر عربستان سعودی را شکست داد.
این دیدار پیشازچاشت روز چهارشنبه، ۸ دلو، به میزبانی اندونیزیا برگزار شد.
گل نخست افغانستان را رضا حسینپور در دقایق آغازین نیمهٔ اول به ثمر رساند. او در نیمهٔ دوم نیز بار دیگر دروازهٔ عربستان را باز کرد و گل سوم افغانستان را امید قنبری به ثمر رساند.
افغانستان در این رقابتها در گروه چهارم با تیمهای عربستان سعودی، مالیزیا و ایران همگروه است.
به گفتهٔ فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی بیشتر پیش از آغاز این مسابقات، دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده است.
رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم، از هفتم تا هجدهم ماه دلو برگزار میشود.
ترمپ میگوید « نیروی دریای زیبای دیگر» اکنون به سوی ایران در حرکت است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه اعلام کرد که «نیروی دریایی» دیگری از نیروهای نظامی امریکا در حال حرکت به سمت ایران است.
ترمپ در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفت: «راستی، همین حالا نیروی دریایی دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه میشود.»
رئیسجمهور امریکا مشخص نکرد که منظورش از این نیروی دریایی، همان کشتی های هواپیمابر یواساس ابراهام لینکلن و کشتیهای جنگی همراه آن است که روز دوشنبه وارد شرق میانه شدند یا نیروی دریایی دیگر از نیروهای نظامی امریکا که قرار است وارد منطقه شوند، اما در جملهای دیگر گفت: «امیدوارم به توافق برسند.»
این در حالی است که همزمان با تشدید تنشها بین تهران و واشینگتن بر سر سرکوب معترضان در ایران، ایالات متحده روز سهشنبه هفتم دلو از برگزاری یک رزمایش بزرگ چندروزهٔ نیروی هوایی در شرق میانه خبر داد.
کشتیهای حامل طیاره «ابراهام لینکلن» که نزدیک به ۹۰ جنگنده، از جمله جنگندههای فوق پیشرفته اف-۳۵ را روی عرشهٔ خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیاش در دریای جنوبی چین، به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنا بر تأیید سنتکام، به نزدیکی این کانال مهم بینالمللی در جنوب ایران رسیده است.
ترمپ در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران، که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری هزاران کشته بر جا گذاشته، احتمال مداخلهٔ نظامی آمریکا را رد نکرده است.
ترمپ پیشتر نیز به خبرگزاری اکسیوس گفته بود که ایران به راهحل دیپلماتیک برای کاهش تنشها با امریکا علاقهمند است. او در گفتوگو با اکسیوس تأکید کرده بود که وضعیت ایران «در حال تغییر» است، زیرا ایالات متحده یک نیروی دریایی بزرگ نظامی را به منطقه اعزام کرده است