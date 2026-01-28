هشدار ترمپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو یک‌بار دیگر ایران را تهدید کرد.

ترمپ گفت امیدوار است ایران هرچه زودتر به میز گفت‌وگوها حاضر شود و در زمینهٔ سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد.

رئیس‌جمهور ترمپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به‌سوی ایران در حرکت است. او افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بود، اما آنها آماده نشدند که در نتیجهٔ حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد، به گفتهٔ او، اما این‌بار حمله بسیار شدیدتر از حملهٔ قبلی خواهد بود.

پیش از این هشدار رئیس‌جمهور امریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران گفته بود که گفت‌وگو برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفتۀ او دیپلوماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند.