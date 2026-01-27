دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در گفت‌وگو با وب‌سایت اکسیوس در مورد آخرین وضعیت تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما یک نیروی دریایی بزرگ در کنار ایران داریم؛ بزرگ‌تر از [مورد مشابه در کنار] ونزوئلا.»

رئیس‌جمهور امریکا در این گفت‌وگو که روز دوشنبه ۶ دلو منتشر شد، دربارهٔ گزینه‌هایی که تیم امنیت ملی‌ دولت او در قبال ایران به او ارائه کرده یا این‌که کدام گزینه را ترجیح می‌دهد، خودداری کرد.

او در عین حال گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و تصریح کرد: «آن‌ها می‌خواهند به یک توافق برسند. این را می‌دانم. بارها تماس گرفته‌اند. آن‌ها می‌خواهند گفت‌وگو کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌گفتهٔ مقام‌های امریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا اوایل ماه جاری و پس از کشته شدن هزاران معترض در ایران، تا آستانه صدور دستور حمله به اهدافی در داخل ایران پیش رفت، اما در نهایت تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت و هم‌زمان دستور تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه را صادر کرد.