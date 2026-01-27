لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۸ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۳۶

جهان

نتانیاهو: اگر ایران حمله کند، با چنان واکنشی که تجربه نکرده است روبه‌رو می‌شود

نیامین نتانیاهو
نیامین نتانیاهو

صدرعظم اسرائیل تهدید کرد که اگر این کشور از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، با چنان واکنشی روبه‌رو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده است.

بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه هفتم دلو در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: «اگر ایران مرتکب اشتباه بزرگ حمله به اسرائیل شود، ما با چنان نیرویی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز ندیده است».

او روز ۲۹ جدی نیز تهدید مشابهی را بیان کرده بود.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است که اردوی اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده است، تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور، با حملات موشکی تهران مقابله کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، با توجه به به‌کارگیری سیستم دفاع هوایی لیزری «پرتو آهنین» که از ۱۱ جدی امسال در اردوی این کشور عملیاتی شده و سامانه‌های دفاع هوایی چندلایه را تقویت کرده است، اسرائیل احتمالاً توان مقابله با موشک‌های شلیک‌شده ایران تا ۷۰۰ فروند در روز را افزایش داده است.

ترمپ: یک نیروی دریایی بزرگ در کنار ایران داریم اما دیپلماسی هنوز یک گزینه است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در گفت‌وگو با وب‌سایت اکسیوس در مورد آخرین وضعیت تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما یک نیروی دریایی بزرگ در کنار ایران داریم؛ بزرگ‌تر از [مورد مشابه در کنار] ونزوئلا.»

رئیس‌جمهور امریکا در این گفت‌وگو که روز دوشنبه ۶ دلو منتشر شد، دربارهٔ گزینه‌هایی که تیم امنیت ملی‌ دولت او در قبال ایران به او ارائه کرده یا این‌که کدام گزینه را ترجیح می‌دهد، خودداری کرد.

او در عین حال گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و تصریح کرد: «آن‌ها می‌خواهند به یک توافق برسند. این را می‌دانم. بارها تماس گرفته‌اند. آن‌ها می‌خواهند گفت‌وگو کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌گفتهٔ مقام‌های امریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا اوایل ماه جاری و پس از کشته شدن هزاران معترض در ایران، تا آستانه صدور دستور حمله به اهدافی در داخل ایران پیش رفت، اما در نهایت تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت و هم‌زمان دستور تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه را صادر کرد.

وزیر دفاع جرمنی: ترمپ به‌خاطر اظهاراتش درباره حضور گذشته ناتو در افغانستان عذرخواهی کند

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی
بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی، شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور (ARD) گفت که «این درست نیست و بی‌احترامی است که درباره کشته‌شدگان متحدان خود به این شکل صحبت شود. همه آن‌ها در کنار امریکا ایستاده بودند. هر ادعای دیگری که امروز مطرح شود، هیچ حقیقتی ندارد.»

ترامپ اخیراً گفته بود که متحدان ناتو در افغانستان خود را از خط مقدم جنگ کنار کشیده بودند. این اظهارات با انتقادهای شدید سیاست‌مداران و نظامیان پیشین کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است.

ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت که امریکا هرگز به ناتو نیاز نداشته و ناتو را متهم کرد که نیروهایش در افغانستان از خط مقدم جنگ دوری می‌کردند. این سخنان باعث نارضایتی عمیق متحدان ناتو شده است.

هزاران سرباز جرمنی در جریان بیست سال جنگ افغانستان در صفوف ناتو فعالیت داشتند و ۵۹ سرباز این کشور در آنجا کشته شدند.

بوریس پیستوریوس گفت که در دیدار آینده‌اش با وزیر دفاع امریکا، پیت هاگسِت، این موضوع را مطرح خواهد کرد و از رئیس‌جمهور ترمپ خواست که عذرخواهی کند.

او افزود که چنین عذرخواهی‌ای، به گفته خودش، «نشانه نجابت، احترام و همچنان بصیرت» خواهد بود.

پیش از اظهارات پیستوریوس، سیاست‌مداران دیگر اروپایی، از جمله کی‌یر استارمر صدراعظم بریتانیا، نیز اظهارات ترمپ را «وحشتناک» توصیف کرده بود.

ترمپ روز شنبه، با وجود این‌که از سخنان خود عذرخواهی نکرد، اما سربازان بریتانیایی را «بزرگ و شجاع» خواند.

صدراعظم استرالیا، ایتالیا، دانمارک، پولند، و همچنان مقام‌های دیگر کشورهای عضو و متحد ناتو نیز به‌شدت از اظهارات ترامپ درباره نقش کشورشان در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.

مقام‌های اداره ترمپ از متحدان اروپایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها سهم نسبتاً کمتری در هزینه‌های ناتو می‌پردازند و برای دفاع خود بیش از حد به ایالات متحده متکی اند.

در حملات روسیه به اوکراین، دو تن کشته و بیش از بیست تن زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حملات در شهر اسلوویانسک در شرق دونتسک و در شهر جنوبی اودیسه صورت گرفته است.

اولِگ کیپر، والی منطقه در شبکه‌های اجتماعی گفت که روسیه در این حملات بیش از ۵۰ پهپاد تهاجمی را بر این منطقه پرتاب کرده که در نتیجه آن یک زوج کشته شدند و بیست تن از جمله دو کودک و یک زن حامله زخمی، ده‌ها ساختمان مسکونی، یک کلیسا و چند مکتب نیز آسیب دیده‌اند.

شهر بندری اودیسه در کنار دریای سیاه که برای صادرات اوکراین اهمیت حیاتی دارد، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین به‌طور منظم هدف حملات قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، حملات پهپادی و موشکی روسیه باعث قطع برق، روشنایی و گرمایش میلیون‌ها اوکراینی در سراسر این کشور شده است.

این درحالیست که مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که که هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامۀ گفت‌وگوها خبر دادند.

یک مقام امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتیجۀ رویدادهای طوفان زمستانی در ایالات متحده دست کم ۱۸ نفر جان باختند

برف‌های اخیر در ایالات متحدۀ امریکا
برف‌های اخیر در ایالات متحدۀ امریکا

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی طوفان و برف‌باری‌ها در ایالت‌های مختلف ایالات متحده میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، زهرا ممدانی، شاروال نیویارک، گزارش داد که پنج نفر در این شهر به دلیل سرما جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر تگزاس و نیویارک، در ایالت‌های میشیگان و لوئیزیانا نیز افرادی جان باختند.

در نتیجۀ این برف‌باری‌ها و طوفان در ۲۵ ایالت وضعیت اضطراری اعلام شده است.

برف‌باری اخیر و طوفان در امریکا در کنار تلفات و ایجاد دیگر مشکلات، سبب قطع برق صدها هزار خانه و کارخانه‌ و لغو هزاران پرواز شده است.

سازمان ملی هواشناسی امریکا پیش‌بینی کرده است که در روزهای آینده برف بیشتری خواهد بارید.

در جریان طوفان زمستانی دست‌کم ۱۰ تن در سراسر ایالات متحده جان باختند

ایالات متحده - طوفان زمستانی
ایالات متحده - طوفان زمستانی

در جریان طوفان نیرومند که بخش‌های گستردۀ ایالات متحده را درمی‌نوردد، دست‌کم ۱۰ تن جان باختند.

زهران ممدانی، شاروال نیویارک گفته است که در پایان هفته گذشته پنج تن در فضای باز و در دمای یخبندان در این شهر جان باخته‌اند.

هرچند او تایید نکرد که مرگ این افراد مستقیماً به وضعیت هوا مرتبط بوده است.

مقام‌ها مرگ سه تن بشمول یک دختر ۱۶ ساله را در ایالت تگزاس تایید کرده‌اند.

مقام‌های صحی در ایالت لوئیزیانا اعلام کردند که دو نفر در این ایالت بر اثر کاهش شدید دمای بدن جان باخته‌اند.

بر اساس معلومات وب‌سایت ردیابی PowerOutage.com تا شامگاه یک‌شنبه، بیش از ۸۴۰ هزار مشترک برق نداشته‌اند و بیشترشان در جنوب ایالات متحده زندگی می‌کنند، جایی که طوفان از روز شنبه شدت گرفت.

مجله تایم: احتمالاً بیش از ۳۰ هزار نفر در جریان اعتراض ها در ایران کشته شده اند

تصویری که شمع ها و گل هایی را نشان می دهد که به عنوان ادای احترام در کنار عکس هایی از معترضانی که گمان می رود در تظاهرات اخیر در ایران کشته شده اند گذاشته شده است.این عکس به تاریخ ۱۸ جنوری در لندن گرفته شده است.
تصویری که شمع ها و گل هایی را نشان می دهد که به عنوان ادای احترام در کنار عکس هایی از معترضانی که گمان می رود در تظاهرات اخیر در ایران کشته شده اند گذاشته شده است.این عکس به تاریخ ۱۸ جنوری در لندن گرفته شده است.

در حالی که ممنوعیت اینترنیت در ایران تا حد زیادی پابرجا است، گزارش‌هایی از افزایش آمار تلفات در اعتراضات اخیر این کشور منتشر شده است. ادارۀ نیت بلاکس که از دسترسی و اتصال اینترنت در جهان نظارت می کند روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که توقف اینترنیت در ایران از ۴۰۰ ساعت گذشته است.

به گفتۀ این اداره ، افزایش موقتی اتصال اینترنیت در ایران ممکن است تصور نادرست را ایجاد کرده باشد که اینترنیت در مقیاس بزرگ دوباره احیا شده است.

در همین حال، گروه های حقوق بشر می‌گویند که ممنوعیت اینترنیت، توانایی معترضان را در سازمان‌دهی و هماهنگی تضعیف کرده ، جریان اطلاعات را محدود ساخته و تأیید مستقلانۀ تلفات را دشوار کرده است.

گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده می‌گوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارند.

با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.

آمار تلفات منتشر شده توسط مجله تایم از آمار رسمی تلفات که از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شده خیلی متفاوت است.

این شورا ، جان باختن ۳۱۱۷ نفر را در جریان اعتراضات در ایران تایید کرده است.

یک فعال برجستۀ حقوق بشر در پاکستان و همسرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش، هادی علی چته
ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش، هادی علی چته

محکمه‌ای در پاکستان، ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

خانم مزاری و همسرش، هادی علی چته، که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند.

طبق اسناد محکمه، آنها به سه اتهام، از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست، محکوم شدند.

محکمه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهین‌آمیزی را در صفحۀ ایکس خود منتشر می‌کرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید ۱۰ سال در زندان بمانند.

حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پولیس این زوج را در حالی که برای جلسۀ محکمه در مورد پرونده‌شان به اسلام آباد می‌رفتند، بازداشت کرد.

خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند، بود.

پایان بدون توافق مذاکرات صلح روسیه و اوکراین

نمایندگان روسیه و اوکراین در حال مذاکره در ابوظبی با میانجی‌گری ایالات متحده
نمایندگان روسیه و اوکراین در حال مذاکره در ابوظبی با میانجی‌گری ایالات متحده

در مذاکرات دو روزۀ صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی توافقی حاصل نشد، اما تأکید شد که مذاکرات ادامه می‌یابد.

مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامۀ گفت‌وگوها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مسکو و کی‌یف پس از دور دوم گفت‌وگوها اعلام کردند اگرچه توافقی حاصل نشده، اما درهای دیپلوماسی همچنان باز است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر "چارچوب‌های احتمالی برای پایان دادن به جنگ" بوده و افزود طرف‌ها قرار است نتایج رایزنی‌ها را به پایتخت‌های خود منتقل کنند و برای گام‌های بعدی با رهبران‌شان هماهنگ شوند.

زلنسکی همچنین گفت که نشست‌های بعدی می‌تواند هفته آینده از سر گرفته شود.

در همین حال، یک مقام دولت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

ترمپ: سربازان بریتانیایی در جمع رزمندگان عالی در افغانستان بودند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت ۲۰ سالۀ ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، از برخی اظهارات خود عقب‌نشینی کرد.

ترمپ هفتۀ گذشته در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیرامریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند.

پس از آنکه صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترمپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که "سربازان بزرگ و شجاع" بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.

ترمپ گفت که ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شده‌اند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شده‌اند و آنان در جمع رزمندگان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترمپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کا‌یر استارمر، صدر اعظم این کشور در یک تماس تیلیفونی در مورد این موضوع با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده است.

از سوی دیگر، صدر اعظم‌های استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدانش نیز به شدت از اظهارات ترمپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.

