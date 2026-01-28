دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه اعلام کرد که «نیروی دریایی» دیگری از نیروهای نظامی امریکا در حال حرکت به سمت ایران است.

ترمپ در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفت: «راستی، همین حالا نیروی دریایی دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می‌شود.»

رئیس‌جمهور امریکا مشخص نکرد که منظورش از این نیروی دریایی، همان کشتی های هواپیمابر یو‌اس‌اس ابراهام لینکلن و کشتی‌های جنگی همراه آن است که روز دوشنبه وارد شرق میانه شدند یا نیروی دریایی دیگر از نیروهای نظامی امریکا که قرار است وارد منطقه شوند، اما در جمله‌ای دیگر گفت: «امیدوارم به توافق برسند.»

این در حالی است که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشینگتن بر سر سرکوب معترضان در ایران، ایالات متحده روز سه‌شنبه هفتم دلو از برگزاری یک رزمایش بزرگ چندروزهٔ نیروی هوایی در شرق میانه خبر داد.

کشتی‌های حامل طیاره «ابراهام لینکلن» که نزدیک به ۹۰ جنگنده،‌ از جمله جنگنده‌های فوق پیشرفته اف-۳۵ را روی عرشهٔ خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلی‌اش در دریای جنوبی چین، به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنا بر تأیید سنتکام، به نزدیکی این کانال مهم بین‌المللی در جنوب ایران رسیده است.

ترمپ در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران، که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری هزاران کشته بر جا گذاشته، احتمال مداخلهٔ نظامی آمریکا را رد نکرده است.

ترمپ پیش‌تر نیز به خبرگزاری اکسیوس گفته بود که ایران به راه‌حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها با امریکا علاقه‌مند است. او در گفت‌وگو با اکسیوس تأکید کرده بود که وضعیت ایران «در حال تغییر» است، زیرا ایالات متحده یک نیروی دریایی بزرگ نظامی را به منطقه اعزام کرده است