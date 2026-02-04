سارونوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته‌شدن سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول این کشور، هستند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، دفتر لوی سارونوالی لیبیا، روزچهارشنبه(۴ جنوری) اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال‌غرب لیبیا، جایی که سیف‌الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شده‌اند و تلاش‌ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد.

این دفتر در اعلامیه‌ای گفته که"قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است ".

براساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف‌الاسلام قذافی ۵۳ ساله که زمانی به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می‌شد، روز سه‌شنبه(۳ جنوری) از سوی مسول تیم سیاسی او تأیید شد.

لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده است. تا هنوز هیچ‌یک از این دو طرف، درمورد مرگ سیف‌الاسلام، اظهار نظر نکرده‌اند.