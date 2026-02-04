جهان
سارونوالان لیبیایی در حال بررسی کشتهشدن سیفالاسلام قذافی، هستند
سارونوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشتهشدن سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول این کشور، هستند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، دفتر لوی سارونوالی لیبیا، روزچهارشنبه(۴ جنوری) اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمالغرب لیبیا، جایی که سیفالاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدهاند و تلاشها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد.
این دفتر در اعلامیهای گفته که"قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است ".
براساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیفالاسلام قذافی ۵۳ ساله که زمانی به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته میشد، روز سهشنبه(۳ جنوری) از سوی مسول تیم سیاسی او تأیید شد.
لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده است. تا هنوز هیچیک از این دو طرف، درمورد مرگ سیفالاسلام، اظهار نظر نکردهاند.
حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه در نوار غزه کشته شدند
حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند.
خبرگزاری دی. پی. ای جرمنی از قول ادارهٔ صحت عامهٔ غزه که تحت کنترول حماس قرار دارد، گفته که صبح روز چهارشنبه(۴ جنوری) حداقل ۱۸ تن در سراسر نوار غزه جان باختهاند؛ موضوعی که شکنندهبودن آتشبس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته میسازد.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته، پس از آنکه فلسطینیها بر عساکر اسرائیلی فیر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده است.
ادارهٔ دفاع مدنی تحت کنترول حماس گفته که یک کودک ۱۲ ساله نیز شامل کشتهشدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارشها را بررسی میکند.
آتشبس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیریهای مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند.
هیئتهای مذاکرهکننده اوکراین، روسیه و امریکا امروز در ابوظبی گفتگو میکنند
قرار است هیئتهای مذاکرهکننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امریکا امروز ۱۵ دلو، در ابوظبی گردهم آیند و در مورد راههای پایاندادن به جنگ چهارساله اوکراین گفتگو کنند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز گذشته روسیه را به نقض توافقی متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت میکند؛ توافقی که بر اساس آن، از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود.
زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب، صدها طیاره بیسرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کردهاند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار دادهاند.
هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است و به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، تاکنون اطلاعاتی درباره رسیدن هیئتهای اوکراینی و امریکایی با رسانهها شریک نشده است.
سفر صدراعظم آلمان به کشورهای عربی از عربستان سعودی آغاز میشود»
صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ میشود.
این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار میرود.
او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر میرود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.
خبرگزاری دیپیای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس میخواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفتخیز گسترش دهد و انتظار میرود همکاریها، بهویژه در بخش انرژی، تقویت شود.
بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.
مقامهای پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آنها دموکراسی وجود ندارد و با اتهامهای نقض حقوق بشر روبهرو هستند، با احتیاط فراوان عمل کردهاند.
براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیتها را بردارد.
مقام امنیتی پاکستان: بیش از ۲۵۰ نفر در عملیات بلوچستان کشته شدهاند
خبرگزاری فرانسپرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدینسو، در پی عملیات هماهنگ جداییطلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شدهاند و درگیریها هنوز هم ادامه دارد.
این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شدهاند.
به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باختهاند.
جداییطلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانکها، زندانها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.
سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.
سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آنها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاکسازی شدهاند.
قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بیپیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است
قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بیپیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است.
کرولاین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سهشنبه با تأیید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکسنیوز گفت که ایالات متحده یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.
او در مصاحبهای با برنامه «گزارشهای امریکا» افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود.
اردوی امریکا روز سهشنبه ۱۴ دلو از سرنگونی یک طیاره بیسرنشین ایرانی خبر داد که به گفته مقامهای نظامی این کشور، بهطور «تهاجمی» به کشتی جنگی هواپیمابر یواساس ابراهام لینکلن نزدیک شده بود.
بهگفته فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سهشنبه در حال عبور از دریای عرب، حدود ۵۰۰ مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک طیاره بیپیلوت ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ با نیت نامشخص به سمت آن حرکت کرد.
بر اساس اعلام اردوی امریکا، در نهایت یک جنگنده اف-۳۵سی مستقر بر روی کشیت جنگی هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن این طیاره بیپیلوت ایرانی را «در چارچوب دفاع از خود و برای حفاظت از ناو و نیروهای حاضر» سرنگون کرد.
مقامهای امریکایی تأکید کردهاند که در این رویداد هیچیک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است.
ادامه بازداشتها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند
پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شدهاند.
خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آنکه به ملیت بازداشتشدگان اشاره کند.
به گفته مقامهای ایرانی، این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتهاند.
همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کردهاند و بازداشتهای تازه همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دستکم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
هرانا افزود که بر پایه تازهترین دادههای تجمیعی تا پایان روز سیوهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جانباختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.
اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر بهدلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.
رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ؛ جاپان شش بر صفر در برابر افغانستان برنده شد
در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ، افغانستان در مرحله یک-چهارمنهایی جام از جاپان شش بر صفر شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد.
این بازی پس از ظهر روز سه شنبه (۱۴ دلو ) در شهر جاکارتا اندونیزیا آغاز برگزار شد.
تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد ؛ اما پیش از آن در برابر تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.
روز سه شنبه در دو بازی دیگر ، ایران ۷ -۴ ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجۀ ۴ -۲ در برابر تایلند برنده شد.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
رئیس جمهور ایران به عباس عراقچی دستور داده زمینه مذاکره با امریکا را فراهم کند
پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران، اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه (۱۴ دلو) اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هستهای با ایالات متحده را داده است.
پزشکیان در شبکۀ ایکس نوشت است که « به وزیر خارجۀ خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی منطق ، زمینۀ مذاکرۀ عادلانه و منصفانه را فراهم سازد.»
پزشکیان گفته که این دستور را «با توجه به درخواست دولتهای دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده» صادر کرده است.
پیش از این ، سایت آکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجۀ ایران و نمایندهٔ ویژهٔ امریکا احتمالا روز جمعه (۱۷ دلو) در استانبول دیدار خواهند کرد.
این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیف ویتکاف دربارۀ امکان دستیابی به توافق هستهای گفتوگو کنند.
رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که «همین حالا کشتی هایی جنگی را در مسیر ایران داریم؛ کشتی های بزرگ....بهترین و بزرگترینها... گفتوگوها با ایران هم در جریان است. خواهیم دید چه میشود.»
دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد.
او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصلی نداشته باشد ممکن است «اتفاق بدی بیفتد.»
توافق تجاری تازه بین ایالات متحده و هند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است.
ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال» روز دوشنبه ۱۳ دلو نوشت که بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفۀ محصولات هندی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش میدهد.
او افزوده است که توافق در جریان یک گفتوگوی تلفنی با نارندرا مودی صدراعظم هند بهدست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از امریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد.
رئیس جمهور ترمپ گفته که صدراعظم هند متعهد شده است که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر محصولات امریکایی مرتبط با انرژی، تکنالوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفهٔ واردات کالاهای امریکایی را نیز به صفر برساند.
آنسو ، نارندرا مودی در پستی در شبکۀ ایکس ضمن تشکر از دونالد ترمپ، نوشته که خوشحال است که محصولات هند از این پس مشمول تعرفۀ ۱۸ درصدی خواهند شد.
صدراعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیسجمهور ایالات متحده داشته باشد.