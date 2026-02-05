افغانستان
رهایی بیش از ۱۰۰ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی
وزارت خارجۀ حکومت طالبان از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داد.
در بیانیهای که روز پنجشنبه در صفحۀ ایکس این وزارت منتشر شد، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از افغانهای آزاد شده به کشور بازگشتهاند و روند بازگرداندن افراد باقیمانده پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه در آیندۀ نزدیک تکمیل خواهد شد.
وزارت خارجۀ طالبان از دولت امارات متحدۀ عربی و سازمانهای مربوطه به خاطر همکاری و اقدامات بشردوستانهشان تشکر کرده است.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود.
در برخی مناطق افغانستان، هوای گرم غیرمعمول، پیش بینی شده است
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید، پیشبینی میشود که در بیشتر مناطق افغانستان، شرایط گرم غیرمعمول از ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد رخ دهد.
به گفتۀ این اداره، ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد؛ از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد؛ اما ذوب سریعتر و ذخیرۀ کمتر برف میتواند، رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل های آینده، محدود تر سازد.
ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در شبکۀ اکس همچنین نوشته که بارندگی های بالاتر از حد متوسط توام با درجۀ حرارت گرم، ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند؛ ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلابهای محلی را افزایش میدهد.
به گفتۀ این اداره، تحلیلها نشان میدهد که در غرب و بخشهایی از ارتفاعات مرکزی افغانستان، شرایط جوی مرطوبتر از حد نورمال حاکم است و انتظار میرود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط، خشکتر باقی بمانند.
این در حالیست که اکثر مناطق افغانستان، اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت.
مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، فردا برگزار می شود
مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن ۱۹ سال، فردا جمعه(۶ جنوری) در شهر هراری پایتخت زیمبابوی برگزار می شود و تیم کریکت هند با انگلستان، روبهرو خواهد شد.
در مسابقۀ نیمهنهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، روز چهارشنبه(۴ جنوری) تیم افغانستان در برابر تیم هند شکست خورد. این مسابقه، در شهر هراری صورت گرفت.
نخست تیم کریکت افغانستان با از دست دادن چهار بازیکن، ۳۱۰ دوش را انجام داد و ۳۱۱ دوش را هدف تعیین کرد. هند در اور ۴۲ به این هدف دست یافت و برنده شد.
مسابقۀ دیگر نیمهنهایی این جام جهانی یکروزه، سهشنبه(۳ جنوری) بین تیمهای استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه، تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت.
نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد
کابل امروز ۱۵ دلو، میزبان نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر بود.
این نشست به میزبانی یوناما بهگونه حضوری و آنلاین دایر شد.
در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این نشست، افزون بر نمایندگان وزارتهای امور خارجه، امور داخله، زراعت، آبیاری و مالداری و صحت عامه طالبان، نمایندگان یوناما، شماری از دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و منطقهای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و تعدادی از دیپلوماتهای خارجی مقیم افغانستان نیز اشتراک داشتند.
بر اساس این خبرنامه، طالبان نگرانی خود را در مورد مواد مخدر مصنوعی ابراز کرده و گفتهاند که سرچشمه این مواد بیرون از مرزهای افغانستان است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و تمام جهان از آن متضرر خواهند شد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز سه روز پیش در گزارشی، نسبت به افزایش مواد مخدر مصنوعی مانند تابلیت «K» و میتامفیتامین در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
تهدیدهای گروه داعش محور نشست امروز شورای امنیت ملل متحد
انتظار میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ۱۵ دلو، نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند.
این نشست به وقت کابل ساعت ۷:۳۰ شام در نیویارک برگزار خواهد شد.
در بیانیهای که در پیوند به این نشست منتشر شده، به نقل از انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان و در مناطق هممرز با پاکستان فعال است.
در این بیانیه همچنان به حمله ۱۹ ماه جنوری در کابل اشاره شده است که در آن شش افغان، بهشمول یک شهروند چین، کشته شدند.
شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرود.
نیمهنهایی جام جهانی کرکت؛ تیم زیر ۱۹ سال افغانستان به مصاف هند میرود
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمهنهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند میرود.
مرحله نیمهنهایی این رقابتها از روز سهشنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.
این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار میشود
در نخستین دیدار نیمهنهایی، تیمهای استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.
در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.
دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار میشود.
ادامه بازداشتها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند
پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شدهاند.
خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آنکه به ملیت بازداشتشدگان اشاره کند.
به گفته مقامهای ایرانی، این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتهاند.
همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کردهاند و بازداشتهای تازه همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دستکم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
هرانا افزود که بر پایه تازهترین دادههای تجمیعی تا پایان روز سیوهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جانباختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.
اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر بهدلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.
امیرخان متقی با سفیر جدید ترکیه درباره گسترش روابط دوجانبه گفتوگو کردهاند
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با سادین آی یلدیز، سفیر جدید ترکیه در افغانستان، دیدار کرده و درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ترکیه گفتوگو کردهاند.
بر اساس اعلامیهای که وزارت امور خارجه طالبان روز سهشنبه ۱۴ دلو منتشر کرده، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده است.
همچنین در این اعلامیه به نقل از سادین آی یلدیز آمده که وی روابط دوجانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاریها میان دو کشور، بهویژه در بخشهای اقتصادی و صحی، تأکید کرده است.
نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در افغانستان نیز با نشر مطلبی، از این دیدارخبر داده است.
سادین آی یلدیز در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ وارد کابل شده و رسماً کار خود را آغاز کرده است.
عادله راز، عضو کمیتهٔ مشورتی"آسیبپذیری" ملل متحد، تعیین شد
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، عادله راز، دیپلومات سابق افغانستان را به عضویت یک گروه تازه تشکیلشدهٔ مشورتی مستقلِ متخصصان تعیین کرده که وظیفهٔ آن تقویت شاخصهای جهانی است.
این شاخصها میزان آسیبپذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی اندازهگیری میکند.
سازمان ملل متحد گفته که عادله راز یکی از ۱۵ متخصصی است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی به عضویت کمیتۀ شاخص آسیبپذیری چند بعدی (MVI) معرفی شدهاند.
شاخص ام. وی آی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده، تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال انکشاف است.
عادله راز، که در سطح دیپلوماتیک از افغانستان نمایندگی کرده، در این کمیته با سایر متخصصان منطقه فعالیت خواهد کرد.
یوناما ؛ افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در این کشور عمدتاً کودکان هستند و ۸۰ درصد تلفات را تشکیل می دهند.
یوناما در بیانیه ای در صفحۀ فیسبوکش امروز سه شنبه (۱۴ دلو) گفت که کودکان اغلب هنگام بازی، در نتیجۀ تماس با مهمات منفجرنشده، زخمی می شوند یا جان خود را از دست میدهند.
یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیردولتی در بخش ماینپاکی شده است.
شهاب حکیمی، رئیس موسسۀ ماین پاکی ،ام دی سی، در ماه جوزا امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود ۶۰ نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان کشته یا زخمی می شوند.