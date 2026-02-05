جایزۀ بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی، شیخ محمد بن زادد آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدۀ عربی به زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان، توافقنامۀ صلح آذربایجان و ارمنستان و یک سازمان فلسطینی داده شد.

جایزۀ زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمان‌ها بخاطر مشارکت قابل توجه‌شان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیر گذاری بر جوامع خود و همچنین در سطح جهانی، برندۀ این جایزه انتخاب شدند.

زرقا یفتلی پس از دریافت این جازه در صفحۀ فسبوک خود نوشته است که توجه و حمایت نهادهای معتبر بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاثیرگذاری و تداوم تلاش‌های دادخواهانۀ زنان دارد و مانع از به حاشیه رانده شدن صدای آنان در سطح منطقه و جهان می‌شود.

بانو یفتلی افزوده که این جایزه را به تمام زنانی تقدیم می‌کند که در داخل افغانستان و سراسر جهان با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیت‌ها برای حقوق زنان و آموزش دختران تلاش می‌کنند.