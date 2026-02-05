لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

مجاهد: نگرانی‌ها در مورد امنیت افغانستان در ملل متحد بی‌اساس است

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان

در نشست شورای امنیت ملل متحد که روز چهارشنبه تحت عنوان "تهدیدات علیۀ صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی"، برگزار شد، شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه عنوان شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز پنج‌شنبه، در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس خود گفت که این نگرانی‌ها به این دلیل مطرح می‌شوند که نمایندگان آنان در این گونه نشست‌ها حضور ندارد و برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد امنیت افغانستان استفاده می‌کنند.

مجاهد افزود که داعش در افغانستان شکست خورده است.

اما در نشست شورای امنیت ملل متحد گفته شد که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان، اگرچه حملات آن کاهش یافته است، اما همچنان تهدیدی جدی برای منطقه و فراتر از آن به شمار می‌رود.

در کنار این شاخۀ خراسان داعش اخیراً مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در کابل را که منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله یک تبعۀ چینی شد، بر عهده گرفت.

این گروه پیش از این مسئولیت شماری از حملات در سایر نقاط افغانستان و همچنین در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان را بر عهده گرفته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان جایزۀ بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" را دریافت کرد

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان در حال دریافت جایزۀ زاید برای همبستگی انسان ۲۰۲۶

جایزۀ بین‌المللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی، شیخ محمد بن زادد آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدۀ عربی به زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان، توافقنامۀ صلح آذربایجان و ارمنستان و یک سازمان فلسطینی داده شد.

جایزۀ زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمان‌ها بخاطر مشارکت قابل توجه‌شان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیر گذاری بر جوامع خود و همچنین در سطح جهانی، برندۀ این جایزه انتخاب شدند.

زرقا یفتلی پس از دریافت این جازه در صفحۀ فسبوک خود نوشته است که توجه و حمایت نهادهای معتبر بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاثیرگذاری و تداوم تلاش‌های دادخواهانۀ زنان دارد و مانع از به حاشیه رانده شدن صدای آنان در سطح منطقه و جهان می‌شود.

بانو یفتلی افزوده که این جایزه را به تمام زنانی تقدیم می‌کند که در داخل افغانستان و سراسر جهان با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیت‌ها برای حقوق زنان و آموزش دختران تلاش می‌کنند.

افزایش حدود دو برابری صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان

جمع‌آوری حاصلات گندم در قزاقستان

صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر ۲۰۲۵ و ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است.

به گزارش روزنامۀ "آستانه تایمز"، صادرات غلات به افغانستان در این مدت ۱.۹ برابر افزایش یافته و به ۴۱۶ هزار تُن رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۱۶ هزار تن بوده است.

به گفتۀ شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان، این کشور در این مدت در مجموع ۵.۸ میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن افزایش یافته است.

شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان افزوده که این نشان دهندۀ نقش رو به رشد این کشور به عنوان تامین کنندۀ اصلی غلات آسیای مرکزی و جنوبی است.

رهایی بیش از ۱۰۰ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحدۀ عربی

پرچم امارات متحدۀ عربی

وزارت خارجۀ حکومت طالبان از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحدۀ عربی خبر داد.

در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه در صفحۀ ایکس این وزارت منتشر شد، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که شماری از افغان‌های آزاد شده به کشور بازگشته‌اند و روند بازگرداندن افراد باقیمانده پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه در آیندۀ نزدیک تکمیل خواهد شد.

وزارت خارجۀ طالبان از دولت امارات متحدۀ عربی و سازمان‌های مربوطه به خاطر همکاری و اقدامات بشردوستانه‌شان تشکر کرده است.

امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود.

در برخی مناطق افغانستان، هوای گرم غیرمعمول، پیش بینی شده است

افغانستان اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود(آرشیف)

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید، پیش‌بینی می‌شود که در بیشتر مناطق افغانستان، شرایط گرم غیرمعمول از ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد رخ دهد.

به گفتۀ این اداره، ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد؛ از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد؛ اما ذوب سریع‌تر و ذخیرۀ کمتر برف می‌تواند، رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل های آینده، محدود تر سازد.

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در شبکۀ اکس همچنین نوشته که بارندگی های بالاتر از حد متوسط توام با درجۀ حرارت گرم، ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند؛ ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد.

به گفتۀ این اداره، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غرب و بخش‌هایی از ارتفاعات مرکزی افغانستان، شرایط جوی مرطوب‌تر از حد نورمال حاکم است و انتظار می‌رود که ولایات‌ شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط، خشک‌تر باقی بمانند.

این در حالیست که اکثر مناطق افغانستان، اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت.

مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، فردا برگزار می شود

آرشیف

مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن ۱۹ سال، فردا جمعه(۶ جنوری) در شهر هراری پایتخت زیمبابوی برگزار می شود و تیم کریکت هند با انگلستان، روبه‌رو خواهد شد.

در مسابقۀ نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، روز چهارشنبه(۴ جنوری) تیم افغانستان در برابر تیم هند شکست خورد. این مسابقه، در شهر هراری صورت گرفت.

نخست تیم کریکت افغانستان با از دست دادن چهار بازیکن، ۳۱۰ دوش را انجام داد و ۳۱۱ دوش را هدف تعیین کرد. هند در اور ۴۲ به این هدف دست یافت و برنده شد.

مسابقۀ دیگر نیمه‌نهایی این جام جهانی یک‌روزه، ‌سه‌شنبه(۳ جنوری) بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه، تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت.

نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد

آرشیف

کابل امروز ۱۵ دلو، میزبان نشستی در چارچوب پروسه دوحه برای مبارزه با مواد مخدر بود.

این نشست به میزبانی یوناما به‌گونه حضوری و آنلاین دایر شد.

در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این نشست، افزون بر نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، امور داخله، زراعت، آبیاری و مالداری و صحت عامه طالبان، نمایندگان یوناما، شماری از دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و تعدادی از دیپلومات‌های خارجی مقیم افغانستان نیز اشتراک داشتند.

بر اساس این خبرنامه، طالبان نگرانی خود را در مورد مواد مخدر مصنوعی ابراز کرده و گفته‌اند که سرچشمه این مواد بیرون از مرزهای افغانستان است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و تمام جهان از آن متضرر خواهند شد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز سه روز پیش در گزارشی، نسبت به افزایش مواد مخدر مصنوعی مانند تابلیت «K» و میتامفیتامین در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

تهدیدهای گروه داعش محور نشست امروز شورای امنیت ملل متحد

آرشیف

انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ۱۵ دلو، نشستی را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند.

این نشست به وقت کابل ساعت ۷:۳۰ شام در نیویارک برگزار خواهد شد.

در بیانیه‌ای که در پیوند به این نشست منتشر شده، به نقل از انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آمده است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان و در مناطق هم‌مرز با پاکستان فعال است.

در این بیانیه همچنان به حمله ۱۹ ماه جنوری در کابل اشاره شده است که در آن شش افغان، به‌شمول یک شهروند چین، کشته شدند.

شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت؛ تیم زیر ۱۹ سال افغانستان به مصاف هند می‌رود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند می‌رود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.

این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار می‌شود

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.

ادامه بازداشت‌ها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند

پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آن‌که به ملیت بازداشت‌شدگان اشاره کند.

به گفته مقام‌های ایرانی، این افراد در سازمان‌دهی و اعتراضات نقش داشته‌اند.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

هرانا افزود که بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز سی‌وهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.

