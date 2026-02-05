خبر ها
پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو افزایش می باید
شرکت هوائی آریانا پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو را افزایش داده است.
شرکت آریانا در بیانیهای که روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرد، نوشته که در حال حاضر میان کابل و دهلی نو در هر هفته شش پرواز کارگو و دو پرواز مسافربری انجام میشود. در این بیانیه گفته نشده است که پس از این شمار این پروازها تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.
به گفتهٔ شرکت هوائی آریانا، با افزایش پروازها به هند، روابط تجارتی میان افغانستان و هند بیش از پیش گسترش خواهد یافت و صادرات افغانستان به آن کشور بیشتر خواهد شد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
شاهراه سالنگ بار دیگر بسته شد.
شاهراه سالنگ بار دیگر به روی عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ طالبان، ناوقت پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این شاهراه به دلیل بارش شدید برف، توفان، کاهش دید و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، تا اطلاع ثانوی به روی تمامی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده است.
تا شام پنجشنبه، در سالنگ شمالی تا چهل سانتیمتر و در سالنگ جنوبی تا پنجاه سانتیمتر برف باریده بود که پس از آن مسدود شدن این مسیر اعلام شد.
شاهراه سالنگ یکی از مهمترین راههای افغانستان است که نه ولایت شمالی کشور را با مرکز و جنوب وصل میکند.
روز جمعه تیم های کریکت زیر ۱۹ سال هند و انگلستان در بازی نهائی مقابل میشوند
در بازی نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، روز جمعه تیمهای انگلستان و هند به مصاف هم میروند.
انگلستان در بازی های نیمهنهایی تیم استرالیا را شکست داد و هند افغانستان را مغلوب کرد.
در این جام جهانی پنجاهآوره، شانزده تیم از سراسر جهان شرکت داشتند که به میزبانی نامیبیا و زیمبابوه در پانزدهم ماه جنوری آغاز شد.
دیدار نهایی این رقابتها اروز جمعه به وقت کابل ساعت دوازده ظهر در پایتخت زیمبابوه، هراره، برگزار میشود .
امریکا و روسیه تماس های نظامی را تقویه می کنند
ایالات متحدهٔ امریکا و روسیه توافق کردند که تماسهای نظامی در سطح بلند را تقویت کنند.
در این مورد فرماندهی نظامی امریکا در اروپا خبر داد.
این توافق روز پنجشنبه در حاشیهٔ گفتوگوهای صلح اوکراین در ابوظبی صورت گرفت.
واشنگتن در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ روابط نظامی خود با روسیه را پس از آن قطع نمود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد.
قوماندانی نظامی امریکا در اروپا گفت که ادامهٔ گفتوگوها میان نیروهای نظامی برای ثبات و صلح جهانی اهمیت دارد.
پایان عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان
ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به عملیات یک هفتهای علیه جداییطلبان در بلوچستان پایان داده است.
ارتش اعلام کرد که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شد، ۲۱۶ مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بلوچستان، بزرگترین و عقبماندهترین ایالت پاکستان، روز شنبه، زمانی که ارتش آزادیبخش بلوچ (BLA) به مکتبها، بانکها، بازارها و تأسیسات امنیتی حمله کرد، تقریباً تمام امورات در آن متوقف شد.
ارتش پاکستان اعلام کرد که ۲۲ عضو نیروی امنیتی و ۳۶ غیرنظامی در این حملات کشته شدند.
حملات هماهنگ ارتش آزادیبخش بلوچستان در دهها مکان، زمانی آغاز شد که ارتش بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیات رد الفتنه ۱ را آغاز کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات در ۲۹ جنوری آغاز شده است.
بلوچستان که سرشار از منابع طبیعی است، مرز مشترکی با ایران و افغانستان دارد. از جمله بندر گوادر که مقصد اصلی سرمایهگذاری چینایی است، در این ایالت قرار دارد.
این منطقه دهههاست که درگیر شورشهایی به رهبری جداییطلبان بلوچ است که خواستار خودمختاری بیشتر و سهم بیشتری از منابع طبیعی خود به نفع ساکنان منطقه هستند.
معاون رئیس جمهور امریکا: مذاکرۀ غیرمستقیم با شخص علی خامنهای مذاکره را دشوار کرده است
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا میگوید که تصمیمگیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملینبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.
او این اظهارات را در گفتوگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکسنیوز که این گفتوگو را برای شبکۀ "سیروسایکسام" تهیه کرده، بیان کرده است.
ونس میگوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیسجمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."
او گفته که این برخلاف امکان ارتباط مستقیم تیلیفونی دونالد ترمپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.
معاون دونالد ترمپ تأکید کرده است: "این که نمیتوانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم، واقعاً غیرعادی است و دیپلوماسی را خیلی سخت میکند."
این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکۀ ایکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور، دستور بررسی امکان مذاکرۀ عادلانه با امریکا را داده است.
جیدی ونس در عین حال گفته که دونالد ترمپ نمیخواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینهها را در اختیار دارد، اول تلاش میکند از راه مذاکره و شیوههای غیرنظامی پیش برود."
مجاهد: نگرانیها در مورد امنیت افغانستان در ملل متحد بیاساس است
در نشست شورای امنیت ملل متحد که روز چهارشنبه تحت عنوان "تهدیدات علیۀ صلح و امنیت بینالمللی ناشی از اقدامات تروریستی"، برگزار شد، شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه عنوان شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه، در بیانیهای در صفحۀ ایکس خود گفت که این نگرانیها به این دلیل مطرح میشوند که نمایندگان آنان در این گونه نشستها حضور ندارد و برخی کشورها از این خلا برای تبلیغات و ایجاد نگرانی در مورد امنیت افغانستان استفاده میکنند.
مجاهد افزود که داعش در افغانستان شکست خورده است.
اما در نشست شورای امنیت ملل متحد گفته شد که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان، اگرچه حملات آن کاهش یافته است، اما همچنان تهدیدی جدی برای منطقه و فراتر از آن به شمار میرود.
در کنار این شاخۀ خراسان داعش اخیراً مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در کابل را که منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله یک تبعۀ چینی شد، بر عهده گرفت.
این گروه پیش از این مسئولیت شماری از حملات در سایر نقاط افغانستان و همچنین در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان را بر عهده گرفته است.
زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان جایزۀ بینالمللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" را دریافت کرد
جایزۀ بینالمللی "زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶" روز گذشته در یک مراسم رسمی از سوی، شیخ محمد بن زادد آل نهیان، رئیس دولت امارات متحدۀ عربی به زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان افغان، توافقنامۀ صلح آذربایجان و ارمنستان و یک سازمان فلسطینی داده شد.
جایزۀ زاید برای همبستگی انسانی اعلام کرده که این افراد و سازمانها بخاطر مشارکت قابل توجهشان در مسائل اساسی اجتماعی، تقویت صلح و همبستگی و تاثیر گذاری بر جوامع خود و همچنین در سطح جهانی، برندۀ این جایزه انتخاب شدند.
زرقا یفتلی پس از دریافت این جازه در صفحۀ فسبوک خود نوشته است که توجه و حمایت نهادهای معتبر بینالمللی نقش تعیینکنندهای در افزایش تاثیرگذاری و تداوم تلاشهای دادخواهانۀ زنان دارد و مانع از به حاشیه رانده شدن صدای آنان در سطح منطقه و جهان میشود.
بانو یفتلی افزوده که این جایزه را به تمام زنانی تقدیم میکند که در داخل افغانستان و سراسر جهان با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیتها برای حقوق زنان و آموزش دختران تلاش میکنند.
افزایش حدود دو برابری صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان
صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر ۲۰۲۵ و ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است.
به گزارش روزنامۀ "آستانه تایمز"، صادرات غلات به افغانستان در این مدت ۱.۹ برابر افزایش یافته و به ۴۱۶ هزار تُن رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۱۶ هزار تن بوده است.
به گفتۀ شرکت ملی راهآهن قزاقستان، این کشور در این مدت در مجموع ۵.۸ میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن افزایش یافته است.
شرکت ملی راهآهن قزاقستان افزوده که این نشان دهندۀ نقش رو به رشد این کشور به عنوان تامین کنندۀ اصلی غلات آسیای مرکزی و جنوبی است.
رهایی بیش از ۱۰۰ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی
وزارت خارجۀ حکومت طالبان از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داد.
در بیانیهای که روز پنجشنبه در صفحۀ ایکس این وزارت منتشر شد، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از افغانهای آزاد شده به کشور بازگشتهاند و روند بازگرداندن افراد باقیمانده پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه در آیندۀ نزدیک تکمیل خواهد شد.
وزارت خارجۀ طالبان از دولت امارات متحدۀ عربی و سازمانهای مربوطه به خاطر همکاری و اقدامات بشردوستانهشان تشکر کرده است.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود.