افزایش حدود دو برابری صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان

صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر ۲۰۲۵ و ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است.

به گزارش روزنامۀ "آستانه تایمز"، صادرات غلات به افغانستان در این مدت ۱.۹ برابر افزایش یافته و به ۴۱۶ هزار تُن رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۱۶ هزار تن بوده است.

به گفتۀ شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان، این کشور در این مدت در مجموع ۵.۸ میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن افزایش یافته است.

شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان افزوده که این نشان دهندۀ نقش رو به رشد این کشور به عنوان تامین کنندۀ اصلی غلات آسیای مرکزی و جنوبی است.