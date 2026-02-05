جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که تصمیم‌گیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملی‌نبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.

او این اظهارات را در گفت‌وگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس‌نیوز که این گفت‌وگو را برای شبکۀ "سیروس‌ایکس‌ام" تهیه کرده، بیان کرده است.

ونس می‌گوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."

او گفته که این برخلاف امکان ارتباط مستقیم تیلیفونی دونالد ترمپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.

معاون دونالد ترمپ تأکید کرده است: "این که نمی‌توانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم، واقعاً غیرعادی است و دیپلوماسی را خیلی سخت می‌کند."

این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکۀ ایکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور، دستور بررسی امکان مذاکرۀ عادلانه با امریکا را داده است.

جی‌دی ونس در عین حال گفته که دونالد ترمپ نمی‌خواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینه‌ها را در اختیار دارد، اول تلاش می‌کند از راه مذاکره و شیوه‌های غیرنظامی پیش برود."