امریکا و روسیه تماس های نظامی را تقویه می کنند

شاهراه سالنگ بار دیگر به روی عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ طالبان، ناوقت پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این شاهراه به دلیل بارش شدید برف، توفان، کاهش دید و جلوگیری از خسارات جانی و مالی، تا اطلاع ثانوی به روی تمامی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده است.

تا شام پنجشنبه، در سالنگ شمالی تا چهل سانتی‌متر و در سالنگ جنوبی تا پنجاه سانتی‌متر برف باریده بود که پس از آن مسدود شدن این مسیر اعلام شد.

شاهراه سالنگ یکی از مهم‌ترین راه‌های افغانستان است که نه ولایت شمالی کشور را با مرکز و جنوب وصل می‌کند.