قرار است هیئت‌های مذاکره‌کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امریکا امروز ۱۵ دلو، در ابوظبی گردهم آیند و در مورد راه‌های پایان‌دادن به جنگ چهار‌ساله اوکراین گفتگو کنند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز گذشته روسیه را به نقض توافقی متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند؛ توافقی که بر اساس آن، از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود.

زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب، صدها طیاره بی‌سرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کرده‌اند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است و به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، تاکنون اطلاعاتی درباره رسیدن هیئت‌های اوکراینی و امریکایی با رسانه‌ها شریک نشده است.