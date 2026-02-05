لینک‌های قابل دسترسی

جهان

پایان عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان

در ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حمله جدایی‌طلبان بلوچ، رهگذران از کنار یک وسیلۀ نقلیه سوخته عبور می‌کنند و دیگران در امتداد جاده‌ای در حومۀ کویته، مواد بازیافتی جمع‌آوری می‌کنند.
در ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حمله جدایی‌طلبان بلوچ، رهگذران از کنار یک وسیلۀ نقلیه سوخته عبور می‌کنند و دیگران در امتداد جاده‌ای در حومۀ کویته، مواد بازیافتی جمع‌آوری می‌کنند.

ارتش پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به عملیات یک هفته‌ای علیه جدایی‌طلبان در بلوچستان پایان داده است.

ارتش اعلام کرد که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شد، ۲۱۶ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بلوچستان، بزرگترین و عقب‌مانده‌ترین ایالت پاکستان، روز شنبه، زمانی که ارتش آزادی‌بخش بلوچ (BLA) به مکتب‌ها، بانک‌ها، بازارها و تأسیسات امنیتی حمله کرد، تقریباً تمام امورات در آن متوقف شد.

ارتش پاکستان اعلام کرد که ۲۲ عضو نیروی امنیتی و ۳۶ غیرنظامی در این حملات کشته شدند.

حملات هماهنگ ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در ده‌ها مکان، زمانی آغاز شد که ارتش بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیات رد الفتنه ۱ را آغاز کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات در ۲۹ جنوری آغاز شده است.

بلوچستان که سرشار از منابع طبیعی است، مرز مشترکی با ایران و افغانستان دارد. از جمله بندر گوادر که مقصد اصلی سرمایه‌گذاری چینایی است، در این ایالت قرار دارد.

این منطقه دهه‌هاست که درگیر شورش‌هایی به رهبری جدایی‌طلبان بلوچ است که خواستار خودمختاری بیشتر و سهم بیشتری از منابع طبیعی خود به نفع ساکنان منطقه هستند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

معاون رئیس جمهور امریکا: مذاکرۀ غیرمستقیم با شخص علی خامنه‌ای مذاکره را دشوار کرده است

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که تصمیم‌گیرندۀ اصلی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و عملی‌نبودن امکان صحبت مستقیم با او، دیپلوماسی را به شدت دشوار کرده است.

او این اظهارات را در گفت‌وگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس‌نیوز که این گفت‌وگو را برای شبکۀ "سیروس‌ایکس‌ام" تهیه کرده، بیان کرده است.

ونس می‌گوید: "تصمیم گیرندۀ اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس‌جمهور عملاً اهمیت چندانی ندارد."

او گفته که این برخلاف امکان ارتباط مستقیم تیلیفونی دونالد ترمپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.

معاون دونالد ترمپ تأکید کرده است: "این که نمی‌توانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم، واقعاً غیرعادی است و دیپلوماسی را خیلی سخت می‌کند."

این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکۀ ایکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور، دستور بررسی امکان مذاکرۀ عادلانه با امریکا را داده است.

جی‌دی ونس در عین حال گفته که دونالد ترمپ نمی‌خواهد چیزی شبیۀ جنگ عراق در قبال ایران تکرار شود و با آنکه "همۀ گزینه‌ها را در اختیار دارد، اول تلاش می‌کند از راه مذاکره و شیوه‌های غیرنظامی پیش برود."

سارونوالان لیبیایی در حال بررسی کشته‌شدن سیف‌الاسلام قذافی، هستند

سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول لیبیا(آرشیف)
سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول لیبیا(آرشیف)

سارونوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته‌شدن سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی رهبر مقتول این کشور، هستند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، دفتر لوی سارونوالی لیبیا، روزچهارشنبه(۴ جنوری) اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال‌غرب لیبیا، جایی که سیف‌الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شده‌اند و تلاش‌ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد.

این دفتر در اعلامیه‌ای گفته که"قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است ".

براساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف‌الاسلام قذافی ۵۳ ساله که زمانی به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می‌شد، روز سه‌شنبه(۳ جنوری) از سوی مسول تیم سیاسی او تأیید شد.

لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده است. تا هنوز هیچ‌یک از این دو طرف، درمورد مرگ سیف‌الاسلام، اظهار نظر نکرده‌اند.

حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه در نوار غزه کشته شدند

غزه(آرشیف)
غزه(آرشیف)

حداقل ۱۸ تن، روز چهارشنبه( ۴ جنوری) در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند.

خبرگزاری دی. پی. ای جرمنی از قول ادارهٔ صحت عامهٔ غزه که تحت کنترول حماس قرار دارد، گفته که صبح روز چهارشنبه(۴ جنوری) حداقل ۱۸ تن در سراسر نوار غزه جان باخته‌اند؛ موضوعی که شکننده‌بودن آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

اردوی اسرائیل گفته، پس از آن‌که فلسطینی‌ها بر عساکر اسرائیلی فیر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده است.

ادارهٔ دفاع مدنی تحت کنترول حماس گفته که یک کودک ۱۲ ساله نیز شامل کشته‌شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش‌ها را بررسی می‌کند.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

هیئت‌های مذاکره‌کننده اوکراین، روسیه و امریکا امروز در ابوظبی گفتگو می‌کنند

آرشیف
آرشیف

قرار است هیئت‌های مذاکره‌کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده امریکا امروز ۱۵ دلو، در ابوظبی گردهم آیند و در مورد راه‌های پایان‌دادن به جنگ چهار‌ساله اوکراین گفتگو کنند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز گذشته روسیه را به نقض توافقی متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند؛ توافقی که بر اساس آن، از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود.

زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب، صدها طیاره بی‌سرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کرده‌اند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است و به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، تاکنون اطلاعاتی درباره رسیدن هیئت‌های اوکراینی و امریکایی با رسانه‌ها شریک نشده است.

سفر صدراعظم آلمان به کشورهای عربی از عربستان سعودی آغاز می‌شود»

فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی
فریدریش میرتس، صدراعظم جرمنی

صدراعظم جرمنی امروز چهارشنبه ۱۵ دلو، عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتیژیک مهم خلیخ می‌شود.

این نخستین سفر رسمی فریدریش میرتس به کشورهای حوزه خلیج به شمار می‌رود.

او ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر می‌رود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، گزارش داده که آقای میرِتس می‌خواهد روابط جرمنی را با این کشورهای ثروتمند نفت‌خیز گسترش دهد و انتظار می‌رود همکاری‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، تقویت شود.

بر اساس این گزارش، احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات نیز گفتگو صورت گیرد.

مقام‌های پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به این کشورهای عربی که به گفتۀ آنان در آن‌ها دموکراسی وجود ندارد و با اتهام‌های نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند، با احتیاط فراوان عمل کرده‌اند.

براساس خبرگزاری، حکومت میرِتس اکنون در نظر دارد این محدودیت‌ها را بردارد.

مقام امنیتی پاکستان: بیش از ۲۵۰ نفر در عملیات بلوچستان کشته شده‌اند

آرشیف
آرشیف

خبرگزاری فرانس‌پرس امروز چهارشنبه ۱۵دلو، به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبرداده که گفته است از روز شنبه بدین‌سو، در پی عملیات هماهنگ جدایی‌طلبان در ایالت بلوچستان، بیش از ۲۵۰ تن کشته شده‌اند و درگیری‌ها هنوز هم ادامه دارد.

این مقام ارشد به شرط افشاء نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح، ۱۹۷ شورشی کشته شده‌اند.

به گفته او، شمار تلفات غیرنظامیان به ۳۶ نفر رسیده و ۲۲ سرباز امنیتی نیز جان باخته‌اند.

جدایی‌طلبان بلوچ (BLA) در آغاز هفته جاری، حملات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک‌ها، زندان‌ها، مراکز پولیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند.

سازمان ملل متحد این حملات را «وحشیانه» توصیف کرده است.

سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، سه روز پیش گفته بود که تمامی مناطقی که در آن‌ها حملات صورت گرفته بود، از وجود «تروریستان» پاک‌سازی شده‌اند.

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است

آرشیف
آرشیف

قصر سفید تایید کرد که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی را در نزدیک کشتی جنگی این کشور سرنگون کرده است.

کرولاین لویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه با تأیید گزارش خبرگزاری رویترز به فاکس‌نیوز گفت که ایالات متحده یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.

او در مصاحبه‌ای با برنامه «گزارش‌های امریکا» افزود که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود.

اردوی امریکا روز سه‌شنبه ۱۴ دلو از سرنگونی یک طیاره بی‌سرنشین ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی این کشور، به‌طور «تهاجمی» به کشتی جنگی هواپیمابر یواس‌اس ابراهام لینکلن نزدیک شده بود.

به‌گفته فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب، حدود ۵۰۰ مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ با نیت نامشخص به سمت آن حرکت کرد.

بر اساس اعلام اردوی امریکا، در نهایت یک جنگنده اف-۳۵سی مستقر بر روی کشیت جنگی هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن این طیاره بی‌پیلوت ایرانی را «در چارچوب دفاع از خود و برای حفاظت از ناو و نیروهای حاضر» سرنگون کرد.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که در این رویداد هیچ‌یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است.

ادامه بازداشت‌ها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند

پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آن‌که به ملیت بازداشت‌شدگان اشاره کند.

به گفته مقام‌های ایرانی، این افراد در سازمان‌دهی و اعتراضات نقش داشته‌اند.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

هرانا افزود که بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز سی‌وهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.

رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ؛ جاپان شش بر صفر در برابر افغانستان برنده شد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ، افغانستان در مرحله یک-چهارم‌نهایی جام از جاپان شش بر صفر شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد.

این بازی پس از ظهر روز سه شنبه (۱۴ دلو ) در شهر جاکارتا اندونیزیا آغاز برگزار شد.

تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد ؛ اما پیش از آن در برابر تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.

روز سه شنبه در دو بازی دیگر ، ایران ۷ -۴ ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجۀ ۴ -۲ در برابر تایلند برنده شد.

جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.

