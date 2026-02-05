پایان عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان

ارتش پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به عملیات یک هفته‌ای علیه جدایی‌طلبان در بلوچستان پایان داده است.

ارتش اعلام کرد که در این عملیات که در مناطق مختلف ناآرام این ایالت انجام شد، ۲۱۶ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بلوچستان، بزرگترین و عقب‌مانده‌ترین ایالت پاکستان، روز شنبه، زمانی که ارتش آزادی‌بخش بلوچ (BLA) به مکتب‌ها، بانک‌ها، بازارها و تأسیسات امنیتی حمله کرد، تقریباً تمام امورات در آن متوقف شد.

ارتش پاکستان اعلام کرد که ۲۲ عضو نیروی امنیتی و ۳۶ غیرنظامی در این حملات کشته شدند.

حملات هماهنگ ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در ده‌ها مکان، زمانی آغاز شد که ارتش بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیات رد الفتنه ۱ را آغاز کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات در ۲۹ جنوری آغاز شده است.

بلوچستان که سرشار از منابع طبیعی است، مرز مشترکی با ایران و افغانستان دارد. از جمله بندر گوادر که مقصد اصلی سرمایه‌گذاری چینایی است، در این ایالت قرار دارد.

این منطقه دهه‌هاست که درگیر شورش‌هایی به رهبری جدایی‌طلبان بلوچ است که خواستار خودمختاری بیشتر و سهم بیشتری از منابع طبیعی خود به نفع ساکنان منطقه هستند.