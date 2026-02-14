رئيس جمهور امریکا بار دیگر از نحوۀ خروج این کشور از افغانستان انتقاد کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را "خروج شرم‌آور" عنوان کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، ترمپ روز جمعه در فورت براگ ایالت کارولینای شمالی گفت: "یادتان هست که چگونه تمام تجهیزات نظامی را آنجا رها کردند؟ ما چنین کاری نمی‌کردیم. قرار بود با عزت و احترام خارج شویم، اما طوری به نظر می‌رسید که در حال فرار هستیم."

نیروهای امریکایی در روزهای پایانی ماه آگست سال ۲۰۲۱ پس از آن افغانستان را ترک کردند که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند.

در آن زمان، روند خروج نیروها با بی‌نظمی و هرج‌ومرج همراه بود و در پی انفجاری در نزدیکی میدان هوایی کابل، دست‌کم ۱۳ سرباز امریکایی و ده‌ها شهروند افغان جان باختند.

رئیس جمهور امریکا گفت نمی‌داند که چرا طیاره‌های جت جنگی امریکا هم در افغانستان رها شدند در حالی که انتقال آنها مشکل نبود.

جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین امریکا همواره از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده است.