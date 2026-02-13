وکیل عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به ستره محکمۀ پاکستان ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که در هفتۀ پایانی ماه جنوری، با وجود درمان، چشم راست خان به‌شدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به پانزده درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگراتحاد احزاب مخالف حکومت پاکستان در واکنش به "وضعیت نگران‌کنندۀ صحی" عمران خان و ممنوعیت ملاقات‌ها با او در زندان، اعلام کرده که در برابر ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.

این اتحاد به نام "تحریک تحفظ آئین پاکستان" (جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تحصن‌شان از روز جمعه، ۱۳ فبروری آغاز خواهد شد.

محمود خان اچکزی، رئیس این اتحاد و رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان با دیگر رهبران این اتحاد در یک نشست خبری مشترک در اسلام‌آباد گفت که به تاریخ ۱۳ فبروری خواسته‌های‌شان را به حکومت ارائه خواهند کرد و تا برآورده شدن آن‌ به تحصن خود ادامه خواهند داد.

این در حالیست که ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.

عمران خان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است. در برخی از این قضایا محکمه‌ها دستور آزادی او را نیز صادر کرده‌اند.

یک محکمه ویژه در زندان، در ماه دسمبر سال گذشته، او و همسرش هر کدام را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.