جهان

نگرانی‌ها از وضعیت صحی عمران خان، صدر اعظم اسبق پاکستان

عمران خان، صدراعظم سابق پاکستان (آرشیف)
وکیل عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به ستره محکمۀ پاکستان ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که در هفتۀ پایانی ماه جنوری، با وجود درمان، چشم راست خان به‌شدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به پانزده درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگراتحاد احزاب مخالف حکومت پاکستان در واکنش به "وضعیت نگران‌کنندۀ صحی" عمران خان و ممنوعیت ملاقات‌ها با او در زندان، اعلام کرده که در برابر ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.

این اتحاد به نام "تحریک تحفظ آئین پاکستان" (جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تحصن‌شان از روز جمعه، ۱۳ فبروری آغاز خواهد شد.

محمود خان اچکزی، رئیس این اتحاد و رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان با دیگر رهبران این اتحاد در یک نشست خبری مشترک در اسلام‌آباد گفت که به تاریخ ۱۳ فبروری خواسته‌های‌شان را به حکومت ارائه خواهند کرد و تا برآورده شدن آن‌ به تحصن خود ادامه خواهند داد.

این در حالیست که ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.

عمران خان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است. در برخی از این قضایا محکمه‌ها دستور آزادی او را نیز صادر کرده‌اند.

یک محکمه ویژه در زندان، در ماه دسمبر سال گذشته، او و همسرش هر کدام را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.

ترمپ: اگر ایران به توافق نرسد با پیامد‌های "بسیار دردناک" روبه‌رو خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی می‌تواند طی ماه آینده حاصل شود.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهایی "بسیار دردناک" روبه‌رو خواهد شد.

آقای ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت: ؛باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد، بسیار دردناک. من نمی‌خواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما باید به توافق برسیم."

رئیس‌جمهور امریکا در بارۀ ارزیابی خود در بارۀ زمان رسیدن به این توافق گفت که این اتفاق می‌تواند "حدوداً طی ماه آینده" رخ دهد و افزود: "باید به‌سرعت اتفاق بیفتد. آنها (ایران) باید به سرعت موافقت کنند."

دونالد ترمپ که در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی امریکا علیۀ تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه دستور آن را صادر کرده بود، اشاره کرد.

تهدید دوباره رئیس جمهور امریکا به ایران

آرشیف
رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد.

دونالد ترمپ روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ملاقاتش با صدر اعظم اسرائیل گفت اگر تهران درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهای بسیار بدی روبه‌رو خواهد شد—پیامدهایی بسیار بد.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها با ایران در ماه آینده به نتیجه برسد.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز روز پنج‌شنبه پیش از بازگشت از امریکا گفت که دونالد ترامپ شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند راه را برای دستیابی به یک «توافق خوب» با ایران هموار سازد، اما او افزود که نسبت به هرگونه توافق با ایران بدبین است.

ترمپ پس از دیدار با نتانیاهو: دستیابی به توافق با ایران گزینۀ ترجیحی من است

دیدار اخیر دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به توافق است.

رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود "تروت سوشیال" دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را "بسیار خوب" خواند و افزود: "هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشد، جز این‌‌که من اصرار کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه."

ترمپ افزود که به صدر اعظم اسرائیل گفته است که اگر چنین توافقی حاصل شود، "این گزینۀ ترجیح ما خواهد بود."

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، "باید ببینیم نتیجه چه می‌شود."

رئیس جمهور ترمپ با اشاره به حملات اخیر امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: "بار قبل، ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات "چکش نیمه‌شب" هدف قرار گرفت. و این برای آن‌ها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنند.»

بنیامین نتانیاهو، صدر اسرائیل، پیش از سفرش به امریکا در روز سه‌شنبه گفت که مذاکره با ایران اولویت اصلی او در گفتگو با دونالد ترمپ خواهد بود.

همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامۀ برگزاری انتخابات به مناسبت چهارمین سالگرد جنگ را تکذیب کرد

تصویر مربوط به یکی از حملات تازۀ روسیه بر اوکراین
همزمان با ادامۀ حملات موشکی بالستیک نیروهای روسی به کی‌یف،پایتخت و برخی شهرهای دیگر اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گزارش‌ها مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی به مناسبت چهارمین سالگرد حملۀ روسیه به اوکراین را رد کرد.

شاروال کی‌یف گفت که در نتیجۀ برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم دو نفر زخمی شدند.

مقام‌های اوکراین گفتند که در حملۀ شبانه به شهر جنوبی اودسا، به تأسیسات غیرنظامی آسیب رسیده و حداقل یک نفر زخمی شده است.

همچنین گزارش‌هایی از خسارات مالی در چندین شهر دیگر اوکراین در حملات اخیر روسیه منتشر شده است.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گزارش "فایننشال تایمز" مبنی بر برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی در ۲۴ فبروری را تکذیب کرد.

او گفت که این تاریخ بسیار مهم است و چهار سال از جنگ را رقم می‌زند؛ جنگی که به گفتۀ او، بسیاری از مردم خود را برای دفاع از کشور فدا کرده‌اند.

دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح دستیابی به یک توافق است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا بعد از دیدار با صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به یک توافق است.

ترمپ روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشال متعلق به او، دیدار با بنیامین نتانیاهو و سایر نمایندگان اسرائیل را «بسیار خوب» توصیف کرده، افزود:
«هیچ تصمیم قطعی‌ گرفته نشد، جز این‌که من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه.»

آقای ترمپ افزوده به صدراعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافقی حاصل شود، «این گزینه ترجیح ما خواهد بود.»

رئیس‌جمهور امریکا اضافه کرد، اگر توافق با ایران حاصل نشود، «باید دید نتیجه چه خواهد شد.»

صدراعظم اسرائیل روز سه‌شنبه و پیش از سفر به امریکا گفته بود که در گفت‌وگو با دونالد ترمپ، اولویت اصلی موضوع مذاکرات با ایران خواهد بود.

محمود عباس، از امریکا خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی واکنش قاطع نشان دهند

محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین(آرشیف)
محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین، از ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بین‌المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی"واکنش قاطع" نشان دهند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای عباس روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در میان گذاشته و همچنان درمورد خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی و منجمد شدن "۴ میلیارد دالر" از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گفتگو کرده است.

آقای عباس به خبرنگاران گفت"این نقض‌های جدی نیازمند به پاسخ قاطع از سوی امریکا و جامعه بین‌المللی است، زیرا این اقدامات تلاش‌های رئیس‌جمهور ترمپ را با مانع روبه‌رو می‌سازد" و به گفتۀ او نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

روز یک‌شنبۀ گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه‌ای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترول خود را در مناطقی که بر اساس توافق‌نامه‌های اسلو از دهه ۱۹۹۰ تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد، گسترش دهد

عراقچی: تسلیحات راکتی ایران، موضوع مذاکره با امریکا نیست

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، می گوید که تسلیحات راکتی ایران "موضوع مذاکره با امریکا نیست و نخواهد بود".

عراقچی روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در یک راهپیمایی تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند به راکت‌های ایران تعرض کند.

در این حال یوهان واده‌پول، وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و امریکا است.

تاکنون یک دور مذاکرات میان ایران و امریکا در شهر مسقط در عمان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگو ها تا هنوز مشخص نشده است.

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب شش تن کشته شدند

آرشیف
در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب (STC) در شهر عتق(Ataq) مرکز ولایت شبوه(Shabwa) شش تن کشته و ۲۳ تن دیگر زخمی شدند.

این خشونت زمانی رخ داد که صدها معترض جدایی‌طلب تلاش کردند، وارد ساختمان ‌های دولتی شوند.

این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری، شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات را از بخش‌هایی از جنوب یمن بیرون راندند. رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که به مبارزه شان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند.

امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت یمن در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، که یک سال پیش از آن پایتخت صنعا را تصرف کرده بودند، وارد جنگ شد. اما این ائتلاف بعداً دچار درز شد و امارات از جدایی‌طلبان حمایت کرد؛ جدایی‌طلبانی که در اوایل ماه دسمبر حملات شان را علیه نیروهای حکومت مورد حمایت عربستان آغاز کردند.

یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که یک افسر پولیس رادر غرب جرمنی، کشته است.

یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که پس از دستبرد به یک تانک تیل در غرب جرمنی، یک افسر پولیس را به ضرب گلوله کشته است.

وکیل این جوان روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در آغاز محاکمه در محکمه ایالتی زاربروکن گفت که موکلش هنگام تعقیب پولیس، از ترس جان خود تیراندازی کرده است. این فرد به اتهام قتل، اقدام به قتل و سرقت، متهم شده است.

سارنوالان می‌گویند که متهم برای پنهان‌کردن نقش خود در سرقت، چندین گلوله به سوی یک افسر ۳۴ ساله پولیس فیر کرده، این رویداد در اگست سال گذشته در شهر فولکلینگن، در نزدیک سرحد فرانسه، رخ داده است.

این جوان ۱۹ ساله که از افشای نامش خودداری شده، به‌طور هم‌زمان تابعیت جرمنی و ترکیه را دارد.

