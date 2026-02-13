دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی می‌تواند طی ماه آینده حاصل شود.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهایی "بسیار دردناک" روبه‌رو خواهد شد.

آقای ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت: ؛باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد، بسیار دردناک. من نمی‌خواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما باید به توافق برسیم."

رئیس‌جمهور امریکا در بارۀ ارزیابی خود در بارۀ زمان رسیدن به این توافق گفت که این اتفاق می‌تواند "حدوداً طی ماه آینده" رخ دهد و افزود: "باید به‌سرعت اتفاق بیفتد. آنها (ایران) باید به سرعت موافقت کنند."

دونالد ترمپ که در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی امریکا علیۀ تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه دستور آن را صادر کرده بود، اشاره کرد.