وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در این هفته، ۲۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند.

این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آن‌ها از یک روز تا دو ماه بوده، در ریاست انتقال سپین‌بولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمک‌ها، به خانه‌های اصلی خود منتقل شدند.

این وزارت هفتهٔ گذشته نیز از آزادی ۷۵ مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان و بازگشت آن‌ها به کشور خبر داده بود.

مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالت‌ها سرعت بخشیده‌اند.