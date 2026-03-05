پیشبینی بارنده گی و برفباری های شدید در ۱۴ ولایت افغانستان

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز جمعه ۱۴ ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و برف‌باری خواهد بود.

این اداره روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در بخش‌های مختلف ولایت‌های غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۲۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

همچنین در ولایت‌های مرکزی، به شمول سالنگ‌ها، احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است.

به گفتهٔ این اداره، در مناطق گرمسیر افغانستان نیز احتمال وقوع سیلاب‌ها وجود دارد.