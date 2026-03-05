لینک‌های قابل دسترسی

صحبت تلفنی بین رئیس الوزرای حکومت طالبان و صدر اعطم مالیزیا

ملا محمد حسن آخوند - آرشیف
ملا محمد حسن آخوند - آرشیف

مقامات طالبان از گفت‌وگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخند رئیس‌الوزرا حکومت آنها با صدراعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر داده است.

در خبرنامه‌ای که سخنگوی حکومت ذبیح‌الله مجاهد روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، آمده است که صدراعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفت‌وگو حل شود.

بر اساس خبرنامه، او گفته است که مالیزیا تلاش می‌کند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه، نقش عملی خود را ایفا کند.

در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تأکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفت‌وگو باور دارند، اما در صورت تجاوز، دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع می‌دانند.

تنش‌های تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفتهٔ گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافی‌جویانه را آغاز کردند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ایران می گوید برای برخورد با هرنوع عملیات زمینی آماده است

آرشیف
آرشیف

عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هرگونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزود که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی «فاجعه‌بار» خواهد بود.

در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، عراقچی به شبکهٔ خبری (ان بی سی نیوز) گفت: «ما منتظر آن‌ها هستیم.» او افزود: «ما اطمینان داریم که می‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم و این برای آن‌ها یک فاجعهٔ بزرگ خواهد بود.»

پیش از این، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفته بود که از حملهٔ گروه‌های کرد به ایران حمایت می‌کند. ترامپ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: «فکر می‌کنم بسیار خوب است که آن‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند، من کاملاً از آن حمایت می‌کنم.» با این حال، او دربارهٔ این‌که آیا ایالات متحده برای حملهٔ گروه‌های کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه، از اظهار نظر خودداری کرد.

در روزهای اخیر، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای شبه‌نظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده دربارهٔ این‌که چگونه و آیا می‌توانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند، مشورت کرده‌اند.

پیشبینی بارنده گی و برفباری های شدید در ۱۴ ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز جمعه ۱۴ ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و برف‌باری خواهد بود.

این اداره روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در بخش‌های مختلف ولایت‌های غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۲۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

همچنین در ولایت‌های مرکزی، به شمول سالنگ‌ها، احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است.

به گفتهٔ این اداره، در مناطق گرمسیر افغانستان نیز احتمال وقوع سیلاب‌ها وجود دارد.

ده ها مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان به کشور بازگردانده شدند.

آرشیف
آرشیف

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در این هفته، ۲۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند.

این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آن‌ها از یک روز تا دو ماه بوده، در ریاست انتقال سپین‌بولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمک‌ها، به خانه‌های اصلی خود منتقل شدند.

این وزارت هفتهٔ گذشته نیز از آزادی ۷۵ مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان و بازگشت آن‌ها به کشور خبر داده بود.

مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالت‌ها سرعت بخشیده‌اند.

ایتالیا به کشورهای حاشیۀ خلیج فارس کمک‌های دفاع هوایی ارسال می‌کند

جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا
جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا

صدر اعظم ایتالیا از قصد این کشور برای ارسال کمک‌هایی در حوزۀ پدافند هوایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حملات هوایی ایران خبر داد.

جورجیا میلونی این موضوع را پنج‌شنبه، ۱۴ حوت در گفت‌وگو با ایستگاه رادیویی آر‌.تی‌.ال اعلام کرده است.

او گفته که ایتالیا نیز همچون بریتانیا، فرانسه و جرمنی، "قصد دارد به کشورهای خلیج فارس کمک‌هایی ارسال کند؛ به‌ویژه در حوزۀ دفاع و به طور خاص پدافند هوایی."

به گفتۀ میلونی، "این کار نه‌تنها به این دلیل است که آنها کشورهای دوست هستند، بلکه مهم‌تر از همه به این خاطر است که ده‌ها هزار ایتالیایی در این منطقه زندگی می‌کنند."

صدر اعظم ایتالیا افزوده که حدود دو هزار نیروی نظامی ایتالیایی نیز در این منطقه مستقر هستند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که در واکنش به حملات پاکستان در کندهار، به پاسگاه‌های امنیتی این کشور حمله کرده اند

درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان
درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان

مقامات طالبان می‌گویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قول اردو در کندهار، به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کرده‌اند.

رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، صبح امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که طیاره‌های جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قول اردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود شکست خوردند.

امروز هشتمین روز درگیری‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این، بیشتر درگیری‌ها و بمباران‌ها از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز، درگیری‌ها در کندهار و بلوچستان شدت گرفته است.

در این درگیری‌ها به ویژه در افغانستان به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد شده است.

طبق آمار اولیۀ دفتر هیئت معاونت ملل در افغانستان (یوناما) تا روز سه‌شنبه کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ نفر دیگر تأیید شده است.

ابراهیم زدران به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان شد

ابراهیم زدران
ابراهیم زدران

بورد کریکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان، بازیکن باتجربه معرفی کرد.

بورد کریکت این تصمیم را امروز در یک نشست خبری ضمن اعلام بازی افغانستان در مقابل سریلانکا اعلام کرد.

مدتی بود که شایعاتی مبنی بر کاپیتانی ابراهیم زدران به جای راشد خان پخش می‌شد.

در این نشت بورد کریکت همچنین فهرست بازیکنان برای مسابقات آینده در مقابل سریلانکا را اعلام کرد.

تیم‌های افغانستان و سریلانکا قرار است سه مسابقه بیست آوره و سه مسابقۀ بین‌المللی یک روزه برگزار کنند. این مسابقات از ۱۳ مارچ آغاز می‌شود.

دونالد ترمپ: هرکس بخواهد رهبر جدید ایران باشد، در نهایت کشته خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

در آستانۀ ششمین روز از حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک ایران و زمزمه‌های جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که امریکا و اسرائیل در جنگ با ایران در موقعیت قدرتمندی قرار دارند و هرکس گزینۀ رهبری جمهوری اسلامی شود، کشته خواهد شد.

همزمان با این اظهارنظر در روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، سنای ایالات متحده به طرحی که برای ممانعت از ادامۀ عملیات نظامی امریکا در ایران تهیه شده بود، رأی مثبت نداد و دولت ترمپ رسماً این فرصت را یافت که به عملیات خود ادامه دهد.

هدف از این طرح ملزم‌کردن دولت دونالد ترمپ به توقف عملیات نظامی در ایران بود.

رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه در جمع عده‌ای از مدیران شرکت‌های فناوری در قصر سفید گفت: "ما اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم و رهبری آن‌ها (ایران) به‌سرعت در حال از بین رفتن است. هر کسی که به نظر می‌رسد می‌خواهد رهبر شود، در نهایت کشته می‌شود."

دونالد ترمپ افزود که زرادخانه موشک‌های بالستیک تهران "به‌سرعت در حال نابودی است."

ساعاتی بعد سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در جریان گزارش‌هایی است که می‌گوید مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر سابق ایران، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی او مطرح شده است.

پیشتر روزنامۀ نیویارک‌تایمز در روز چهارشنبه "به نقل از سه مقام ایرانی" گزارش داده بود که مجلس خبرگان در حال بررسی انتخاب مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر جدید ایران است و احتمال دارد این تصمیم به‌زودی اعلام شود. به گفتۀ این منابع، فرماندهان سپاه از نامزدی او حمایت کرده‌اند.

ملل متحد بر حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان تأکید کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در بحبوحۀ درگیری‌های جاری میان پاکستان و حکومت طالبان بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در در افغانستان و پاکستان تأکید کرد.

او روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: "گزارش‌ها در افغانستان نشان می‌دهد که حملات توپخانه‌ای و هوایی در مناطق مرزی منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به خانه‌ها شده است."

دوجاریک افزود که آتش توپخانه‌ای همچنان خانواده‌ها را مجبور به فرار از روستاهای شمال غربی پاکستان کرده است و سبب بسته ماندن مکتب‌ها و بازارها در برخی نقاط مرزی شده است.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که وخامت اوضاع، جمعیت آوارۀ ولایت کنر افغانستان، به ویژه کسانی را که در اثر زلزله‌های اخیر آواره شده‌اند و اکنون در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند، نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

هشدار دبلیو اچ او: ویروس وحشی پولیو در افغانستان هنوز هم در حال گسترش است

تطبیق واکسین پولیو در افغانستان
تطبیق واکسین پولیو در افغانستان

سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) هشدار داده است که ویروس وحشی پولیو هنوز در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوبی این کشور ثبت شده است.

این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال در سال ۲۰۲۵ در افغانستان ثبت شده است که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده است.

به گفتۀ این سازمان، دلیل اصلی شیوع فلج اطفال در مناطق جنوبی، پوشش کم واکسیناسیون و محدودیت در انجام کمپین‌های واکسیناسیون خانه به خانه است.

اعضای کمیتۀ اضطراری فلج اطفال همچنین نگرانی خود را در مورد کمبود کارکنان صحی زن ابراز کردند و هشدار دادند که این مشکل مانع از دریافت واکسن توسط کودکان خردسال، به ویژه در جوامع محافظه‌کار، می‌شود.

سازمان جهانی صحت تأکید کرد که افغانستان و پاکستان خطر انتقال ویروس پولیو به سایر مناطق را افزایش می‌دهند.

