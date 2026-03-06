مرکز تجارت روسیه در افغانستان می گوید که پس از متوقف شدن صادرات مواد غذایی از سوی ایران، بخشی از نیاز بازار میوه و سبزیجات روسیه از طریق افغانستان تأمین خواهد شد.

رسانه‌های روسی روز جمعه(۱۵ حوت) از قول مرکز تجارتی روسیه برای افغانستان گزارش دادند که پس از اعلام ممنوعیت نامحدود صادرات محصولات زراعتی و غذایی از سوی ایران، درخواست‌ها برای واردات محصولات افغانستان در روسیه، افزایش یافته است.

به گفته مسئولان این مرکز، ایران به دلیل گسترش درگیری‌های نظامی در منطقه تلاش می‌کند تا امنیت غذایی داخلی خود را حفظ کند. به همین دلیل منابعی که پیش‌تر برای بازارهای غذایی روسیه اختصاص داده شده بود، اکنون برای ذخایر دولتی ایران استفاده می‌شود.

رستم حبیب‌الله‌اف، رئیس مرکز تجارت روسیه برای افغانستان گفته که درخواست‌های زیادی برای واردات محصولات زراعتی افغانستان در روسیه دریافت شده و "پیش از این یک محموله ۱۰۰ تُنی سیب از افغانستان به روسیه ارسال شده و آمادگی برای انتقال مرچ، میوه خشک، کدو، بادنجان رومی، نارنج، انواع توت‌ها، سبزیجات تازه و سایر محصولات نیز ادامه دارد."

به گفته حبیب‌الله‌اف، تلاش می‌شود تا حد امکان تقاضای بازار روسیه برآورده شود و مصرف‌کنندگان این کشور با کمبود مواد غذایی روبه‌رو نشوند.