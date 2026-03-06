شماری از افغان ها در حملات هوایی ایران بر امارات متحده، بطور سطحی زخمی شده اند

وزارت دفاع امارات متحده عربی می گوید که سیستم‌های دفاع هوایی آن کشور روز جمعه(۱۵ حوت) ۹ راکت بالستیک را شناسایی کرده‌، همه‌ی آنها رهگیری و نابود شده اند.

این وزارت همچنین گفته که ۱۱۲ طیارۀ بی پیلوت نیز شناسایی شدند و سیستم‌های دفاع هوایی ۱۰۹ آن‌ها را رهگیری و نابود کردند، در حالی که ۳ طیارۀ بی پیلوت در داخل قلمرو آن کشور سقوط کرده‌اند.

به گفتۀ وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی، این حملات منجر به کشته شدن سه تن با تابعیت‌های پاکستانی، نیپالی و بنگلادشی شده و ۱۱۲ تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشته‌اند که شهروندان امارات متحده، مصر، اتیوپیا، فیلیپین، پاکستان، ایران، هند، بنگلادیش، سریلانکا، آذربایجان، یمن، اوگاندا، اریتریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کومور و ترکیه‌ ‌هستند

اما این وزارت نگفته که در این حملات هوایی، بطور دقیق چه تعداد شهروند هر کشور یاد شده، زخمی شده اند.