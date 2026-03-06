افغانستان
شماری از افغان ها در حملات هوایی ایران بر امارات متحده، بطور سطحی زخمی شده اند
وزارت دفاع امارات متحده عربی می گوید که سیستمهای دفاع هوایی آن کشور روز جمعه(۱۵ حوت) ۹ راکت بالستیک را شناسایی کرده، همهی آنها رهگیری و نابود شده اند.
این وزارت همچنین گفته که ۱۱۲ طیارۀ بی پیلوت نیز شناسایی شدند و سیستمهای دفاع هوایی ۱۰۹ آنها را رهگیری و نابود کردند، در حالی که ۳ طیارۀ بی پیلوت در داخل قلمرو آن کشور سقوط کردهاند.
به گفتۀ وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی، این حملات منجر به کشته شدن سه تن با تابعیتهای پاکستانی، نیپالی و بنگلادشی شده و ۱۱۲ تن دیگر نیز جراحات جزئی برداشتهاند که شهروندان امارات متحده، مصر، اتیوپیا، فیلیپین، پاکستان، ایران، هند، بنگلادیش، سریلانکا، آذربایجان، یمن، اوگاندا، اریتریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کومور و ترکیه هستند
اما این وزارت نگفته که در این حملات هوایی، بطور دقیق چه تعداد شهروند هر کشور یاد شده، زخمی شده اند.
روسیه از طالبان و پاکستان خواست تا جنگ را متوقف کنند
روسیه از حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که از افزایش درگیریها جلوگیری کرده و اختلافاتشان را از راه گفتوگو حل کنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه(۱۵ حوت) در یک اعلامیه گفت که مسکو از گزارشها در مورد درگیریهای مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است.
زاخارووا گفت که طبق گزارشها، در روزهای اخیر در جریان این درگیریها از طیارات و سلاحهای ثقیل استفاده شده، به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده و افراد ملکی نیز آسیب دیدهاند.
به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در میان آسیبدیدگان، آن عده مهاجران افغان نیز شامل اند که در این اواخر از کشورهای همسایه، بهویژه از پاکستان و ایران، دوباره به افغانستان برگشتهاند.
او از هر دو طرف خواسته که از تشدید بیشتر خشونت جلوگیری کرده و اختلافات شان را بر اساس احترام متقابل و از راههای دیپلوماتیک حل کنند.
روسیه این درخواست را در حالی مطرح کرده که درگیریها میان افغانستان و پاکستان وارد دهمین روز آن شده و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را میکنند.
محصولات زراعتی افغانستان به بازار روسیه صادر میشود
مرکز تجارت روسیه در افغانستان می گوید که پس از متوقف شدن صادرات مواد غذایی از سوی ایران، بخشی از نیاز بازار میوه و سبزیجات روسیه از طریق افغانستان تأمین خواهد شد.
رسانههای روسی روز جمعه(۱۵ حوت) از قول مرکز تجارتی روسیه برای افغانستان گزارش دادند که پس از اعلام ممنوعیت نامحدود صادرات محصولات زراعتی و غذایی از سوی ایران، درخواستها برای واردات محصولات افغانستان در روسیه، افزایش یافته است.
به گفته مسئولان این مرکز، ایران به دلیل گسترش درگیریهای نظامی در منطقه تلاش میکند تا امنیت غذایی داخلی خود را حفظ کند. به همین دلیل منابعی که پیشتر برای بازارهای غذایی روسیه اختصاص داده شده بود، اکنون برای ذخایر دولتی ایران استفاده میشود.
رستم حبیباللهاف، رئیس مرکز تجارت روسیه برای افغانستان گفته که درخواستهای زیادی برای واردات محصولات زراعتی افغانستان در روسیه دریافت شده و "پیش از این یک محموله ۱۰۰ تُنی سیب از افغانستان به روسیه ارسال شده و آمادگی برای انتقال مرچ، میوه خشک، کدو، بادنجان رومی، نارنج، انواع توتها، سبزیجات تازه و سایر محصولات نیز ادامه دارد."
به گفته حبیباللهاف، تلاش میشود تا حد امکان تقاضای بازار روسیه برآورده شود و مصرفکنندگان این کشور با کمبود مواد غذایی روبهرو نشوند.
یوناما: در یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان در درگیریهای طالبان و پاکستان کشته شدند
یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان کشته و ۱۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس بیانیه روز جمعه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در ۲۷ فبروری اشاره کرده که در آن حداقل ۱۴ غیرنظامی (چهار زن، دو دختر، دو پسر و سه مرد) کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
یوناما همچنین گفته است که از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ نیز در درگیریها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان، دستکم ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر دیگر زخمی شده بودند.
در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً درگیریها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقامگیری تنها باعث آسیب بیشتر به مردم میشود.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، دستکم ۱۱۵ هزار غیرنظامی افغان به دلیل ادامه درگیریها مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و در سوی دیگر مرز نیز حدود سه هزار نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگها آواره شدهاند.
طالبان از ادامه درگیری با نیروهای پاکستان خبر دادند
وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهای شان شب گذشته در ولایتهای کندهار، پکتیا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شدهاند.
عنایتالله خوارزمی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود ادعا کرده که نیروهای طالبان به یک پوسته بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود ۳۰ سرباز پاکستانی را کشتهاند.
خوارزمی همچنین مدعی شده است که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است.
رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند صحت این آمار را تایید کند.
حکومت پاکستان تاکنون درباره درگیریهای شب گذشته اظهار نظری نکرده است.
صحبت تلفنی بین رئیس الوزرای حکومت طالبان و صدر اعطم مالیزیا
مقامات طالبان از گفتوگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخند رئیسالوزرا حکومت آنها با صدراعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر داده است.
در خبرنامهای که سخنگوی حکومت ذبیحالله مجاهد روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، آمده است که صدراعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفتوگو حل شود.
بر اساس خبرنامه، او گفته است که مالیزیا تلاش میکند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه، نقش عملی خود را ایفا کند.
در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تأکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفتوگو باور دارند، اما در صورت تجاوز، دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع میدانند.
تنشهای تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفتهٔ گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافیجویانه را آغاز کردند.
پیشبینی بارنده گی و برفباری های شدید در ۱۴ ولایت افغانستان
ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز جمعه ۱۴ ولایت افغانستان شاهد بارندگیهای شدید و برفباری خواهد بود.
این اداره روز پنجشنبه در اعلامیهای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در بخشهای مختلف ولایتهای غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر و میزان برفباری بین ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر پیشبینی شده است.
همچنین در ولایتهای مرکزی، به شمول سالنگها، احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است.
به گفتهٔ این اداره، در مناطق گرمسیر افغانستان نیز احتمال وقوع سیلابها وجود دارد.
ده ها مهاجر افغان از زندانهای پاکستان به کشور بازگردانده شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان میگوید که در این هفته، ۲۰۰ مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند.
این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیهای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آنها از یک روز تا دو ماه بوده، در ریاست انتقال سپینبولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمکها، به خانههای اصلی خود منتقل شدند.
این وزارت هفتهٔ گذشته نیز از آزادی ۷۵ مهاجر افغان دیگر از زندانهای پاکستان و بازگشت آنها به کشور خبر داده بود.
مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالتها سرعت بخشیدهاند.
مقامهای طالبان میگویند که در واکنش به حملات پاکستان در کندهار، به پاسگاههای امنیتی این کشور حمله کرده اند
مقامات طالبان میگویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قول اردو در کندهار، به پاسگاههای مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کردهاند.
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، صبح امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که طیارههای جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قول اردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود شکست خوردند.
امروز هشتمین روز درگیریها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این، بیشتر درگیریها و بمبارانها از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز، درگیریها در کندهار و بلوچستان شدت گرفته است.
در این درگیریها به ویژه در افغانستان به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد شده است.
طبق آمار اولیۀ دفتر هیئت معاونت ملل در افغانستان (یوناما) تا روز سهشنبه کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ نفر دیگر تأیید شده است.
ابراهیم زدران به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان شد
بورد کریکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان، بازیکن باتجربه معرفی کرد.
بورد کریکت این تصمیم را امروز در یک نشست خبری ضمن اعلام بازی افغانستان در مقابل سریلانکا اعلام کرد.
مدتی بود که شایعاتی مبنی بر کاپیتانی ابراهیم زدران به جای راشد خان پخش میشد.
در این نشت بورد کریکت همچنین فهرست بازیکنان برای مسابقات آینده در مقابل سریلانکا را اعلام کرد.
تیمهای افغانستان و سریلانکا قرار است سه مسابقه بیست آوره و سه مسابقۀ بینالمللی یک روزه برگزار کنند. این مسابقات از ۱۳ مارچ آغاز میشود.