جمعه ۱۵ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۱۲

افغانستان

یوناما: در یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان در درگیری‌های طالبان و پاکستان کشته شدند

یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان کشته و ۱۲۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه روز جمعه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در ۲۷ فبروری اشاره کرده که در آن حداقل ۱۴ غیرنظامی (چهار زن، دو دختر، دو پسر و سه مرد) کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

یوناما همچنین گفته است که از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ نیز در درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان، دست‌کم ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر دیگر زخمی شده بودند.

در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقام‌گیری تنها باعث آسیب بیشتر به مردم می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، دست‌کم ۱۱۵ هزار غیرنظامی افغان به دلیل ادامه درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و در سوی دیگر مرز نیز حدود سه هزار نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگ‌ها آواره شده‌اند.

طالبان از ادامه درگیری با نیروهای پاکستان خبر دادند

درگیری ها بین پاکستان و طالبان افغانستان
درگیری ها بین پاکستان و طالبان افغانستان

وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهای شان شب گذشته در ولایت‌های کندهار، پکتیا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شده‌اند.

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود ادعا کرده که نیروهای طالبان به یک پوسته بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود ۳۰ سرباز پاکستانی را کشته‌اند.

خوارزمی همچنین مدعی شده است که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است.

رادیو آزادی به گونه مستقل نمی‌تواند صحت این آمار را تایید کند.

حکومت پاکستان تاکنون درباره درگیری‌های شب گذشته اظهار نظری نکرده است.

صحبت تلفنی بین رئیس الوزرای حکومت طالبان و صدر اعطم مالیزیا

ملا محمد حسن آخوند - آرشیف
مقامات طالبان از گفت‌وگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخند رئیس‌الوزرا حکومت آنها با صدراعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر داده است.

در خبرنامه‌ای که سخنگوی حکومت ذبیح‌الله مجاهد روز پنجشنبه در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، آمده است که صدراعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفت‌وگو حل شود.

بر اساس خبرنامه، او گفته است که مالیزیا تلاش می‌کند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه، نقش عملی خود را ایفا کند.

در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تأکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفت‌وگو باور دارند، اما در صورت تجاوز، دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع می‌دانند.

تنش‌های تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفتهٔ گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافی‌جویانه را آغاز کردند.

پیشبینی بارنده گی و برفباری های شدید در ۱۴ ولایت افغانستان

آرشیف
ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز جمعه ۱۴ ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و برف‌باری خواهد بود.

این اداره روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در بخش‌های مختلف ولایت‌های غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۲۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

همچنین در ولایت‌های مرکزی، به شمول سالنگ‌ها، احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است.

به گفتهٔ این اداره، در مناطق گرمسیر افغانستان نیز احتمال وقوع سیلاب‌ها وجود دارد.

ده ها مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان به کشور بازگردانده شدند.

آرشیف
وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در این هفته، ۲۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند.

این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آن‌ها از یک روز تا دو ماه بوده، در ریاست انتقال سپین‌بولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمک‌ها، به خانه‌های اصلی خود منتقل شدند.

این وزارت هفتهٔ گذشته نیز از آزادی ۷۵ مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان و بازگشت آن‌ها به کشور خبر داده بود.

مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالت‌ها سرعت بخشیده‌اند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که در واکنش به حملات پاکستان در کندهار، به پاسگاه‌های امنیتی این کشور حمله کرده اند

درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان
درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان

مقامات طالبان می‌گویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قول اردو در کندهار، به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کرده‌اند.

رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، صبح امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که طیاره‌های جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قول اردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود شکست خوردند.

امروز هشتمین روز درگیری‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این، بیشتر درگیری‌ها و بمباران‌ها از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز، درگیری‌ها در کندهار و بلوچستان شدت گرفته است.

در این درگیری‌ها به ویژه در افغانستان به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد شده است.

طبق آمار اولیۀ دفتر هیئت معاونت ملل در افغانستان (یوناما) تا روز سه‌شنبه کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ نفر دیگر تأیید شده است.

ابراهیم زدران به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان شد

ابراهیم زدران
بورد کریکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیست آوره و جایگزین راشد خان، بازیکن باتجربه معرفی کرد.

بورد کریکت این تصمیم را امروز در یک نشست خبری ضمن اعلام بازی افغانستان در مقابل سریلانکا اعلام کرد.

مدتی بود که شایعاتی مبنی بر کاپیتانی ابراهیم زدران به جای راشد خان پخش می‌شد.

در این نشت بورد کریکت همچنین فهرست بازیکنان برای مسابقات آینده در مقابل سریلانکا را اعلام کرد.

تیم‌های افغانستان و سریلانکا قرار است سه مسابقه بیست آوره و سه مسابقۀ بین‌المللی یک روزه برگزار کنند. این مسابقات از ۱۳ مارچ آغاز می‌شود.

ملل متحد بر حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان تأکید کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در بحبوحۀ درگیری‌های جاری میان پاکستان و حکومت طالبان بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در در افغانستان و پاکستان تأکید کرد.

او روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: "گزارش‌ها در افغانستان نشان می‌دهد که حملات توپخانه‌ای و هوایی در مناطق مرزی منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به خانه‌ها شده است."

دوجاریک افزود که آتش توپخانه‌ای همچنان خانواده‌ها را مجبور به فرار از روستاهای شمال غربی پاکستان کرده است و سبب بسته ماندن مکتب‌ها و بازارها در برخی نقاط مرزی شده است.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که وخامت اوضاع، جمعیت آوارۀ ولایت کنر افغانستان، به ویژه کسانی را که در اثر زلزله‌های اخیر آواره شده‌اند و اکنون در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند، نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

هشدار دبلیو اچ او: ویروس وحشی پولیو در افغانستان هنوز هم در حال گسترش است

تطبیق واکسین پولیو در افغانستان
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) هشدار داده است که ویروس وحشی پولیو هنوز در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوبی این کشور ثبت شده است.

این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال در سال ۲۰۲۵ در افغانستان ثبت شده است که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده است.

به گفتۀ این سازمان، دلیل اصلی شیوع فلج اطفال در مناطق جنوبی، پوشش کم واکسیناسیون و محدودیت در انجام کمپین‌های واکسیناسیون خانه به خانه است.

اعضای کمیتۀ اضطراری فلج اطفال همچنین نگرانی خود را در مورد کمبود کارکنان صحی زن ابراز کردند و هشدار دادند که این مشکل مانع از دریافت واکسن توسط کودکان خردسال، به ویژه در جوامع محافظه‌کار، می‌شود.

سازمان جهانی صحت تأکید کرد که افغانستان و پاکستان خطر انتقال ویروس پولیو به سایر مناطق را افزایش می‌دهند.

طالبان ۷ نفر را در چهار ولایت افغانستان شلاق زدند

آرشیف
ستره‌محکمۀ حکومت طالبان می‌گوید روز چهارشنبه، ۱۳ حوت، هفت تن در چهار ولایت افغانستان شلاق زده شده‌اند.

ستره‌محکمۀ طالبان در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) نوشته است که دو تن در بغلان، یک تن در بلخ، سه تن در هرات و یک تن در ارزگان مجازات شده‌اند.

گفته شده است این افراد به اتهام آنچه «روابط نامشروع»، «فرار از منزل» و «تجاوز بر حریم شخصی» خوانده شده، افزون بر شلاق، به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه نیز محکوم شده‌اند.

پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصله‌های طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان به‌شمار می‌رود.

حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شود.

به گفتۀ کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک‌هزار و ۱۱۰ تن، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شده‌اند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ عنوان شده است.

