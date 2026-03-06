یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته ۵۶ غیرنظامی افغان کشته و ۱۲۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه روز جمعه هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از این میان ۵۵ درصد قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در ۲۷ فبروری اشاره کرده که در آن حداقل ۱۴ غیرنظامی (چهار زن، دو دختر، دو پسر و سه مرد) کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

یوناما همچنین گفته است که از ۱۰ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ نیز در درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان، دست‌کم ۷۰ غیرنظامی افغان کشته و ۴۷۸ نفر دیگر زخمی شده بودند.

در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته است که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقام‌گیری تنها باعث آسیب بیشتر به مردم می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، دست‌کم ۱۱۵ هزار غیرنظامی افغان به دلیل ادامه درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و در سوی دیگر مرز نیز حدود سه هزار نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگ‌ها آواره شده‌اند.