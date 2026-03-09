یک باشنده ولایت ننگرهار: امید وارم جنگ پایان یابد و نفس راحت بکشیم

تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان در خبری ادعا کرده که روز دوشنبه ۱۸ حوت، نیروهای طالبان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک پوستهٔ پاکستان را در آن سوی خط از بین برده‌اند.

وزارت دفاع طالبان نیز مدعی شده که در ولسوالی لعل‌پور این ولایت یک طیارهٔ بی‌پیلوت کشفی پاکستان را سرنگون کرده‌است.

وزارت اطلاعات پاکستان اگرچه روز دوشنبه دربارهٔ این درگیری‌ها اظهارنظر تازه‌ی نکرده، اما ناوقت روز یکشنبه ۱۷ حوت در بیانیه‌ی ادعا کرده که از آغاز این درگیری‌ها و حملات هوایی، صدها عضو طالبان در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند و شماری از مراکز آنان نیز از بین برده شده‌اند.

وزارت دفاع طالبان نیز پیش از این مدعی شده بود که در این درگیری‌ها به صدها نیروی پاکستانی تلفات وارد کرده و ده‌ها تأسیسات پاکستان را تخریب کرده‌است.

با این حال، رادیو آزادی نمی‌تواند ادعاهای هر دو طرف را به‌گونهٔ مستقل تأیید کند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان مناطق نزدیک به خط دیورند می‌گویند که از شب یکشنبه به این‌سو وضعیت نسبتاً عادی است، اما هر لحظه بیم آغاز دوبارهٔ درگیری‌های شدید وجود دارد.

ریاض احمد، یکی از باشنده‌گان ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار، روز دوشنبه ۱۸ حوت به رادیو آزادی گفت:

شب گذشته وضعیت تا اندازه‌ی عادی بود

امیدواریم که این حالت عادی همین‌گونه ادامه پیدا کند و جنگ پایان یابد تا مردم نفسی آرامش بکشند."

برخی باشنده‌گان ولسوالی‌های نازیان و اچین این ولایت و همچنان شهرک تورخم نیز در صحبت با رادیو آزادی تأیید کردند که در حال حاضر درگیری‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است.

با این حال، باشنده‌گان برخی ولسوالی‌های ولایت خوست که به خط دیورند نزدیک اند می‌گویند وضعیت نسبت به گذشته آرام‌تر است، اما درگیری‌ها به گونهٔ کامل متوقف نشده‌است.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی علی‌شیر–تریزو ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:

شب گذشته جنگ تا حدی کمتر بود، اما باز هم تبادلهٔ آتش صورت می‌گرفت؛ جنگ بود، اما شدت آن کمتر بود و صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین شنیده می‌شد."

درگیری‌های شدید میان حکومت طالبان و پاکستان در ۲۶ فبروری گذشته آغاز شد؛ پس از آن‌که چهار روز پیش از آن، پاکستان در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی بر مناطق مسکونی انجام داد و ادعا کرد که مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و شاخهٔ خراسان داعش را هدف قرار داده ‌است.

این درگیری‌ها تا هفتم ماه مارچ با شدت ادامه داشت و در نتیجهٔ آن هزاران خانواده در مناطق نزدیک به خط دیورند بی‌جا شده‌اند و اکنون در مناطق امن با مشکلات گوناگون روبه‌رو اند.

حاجی خان زمان، یکی از بی‌جا‌ شده‌گان از ولسوالی سرکانو ولایت کنر که به منطقهٔ وچ‌تنگی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پناه برده، به رادیو آزادی گفت:

همهٔ این مردم بی‌جا شده‌اند.آنان در این‌جا به خیمه، غذا و آب نیاز دارند

ما بدون سحری روزه گرفته‌ایم و از ترس جنگ، زنان و کودکان ما شب‌ها را کنار دیوارها بیدار سپری کرده‌اند."

یکی از باشنده‌گان شهر خوست که او نیز نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:

"خانه‌های کسانی‌که بی‌جا شده‌اند از بین رفته و آنان متحمل خسارات مالی و جانی شده‌اند. مردم ما بسیار فقیر اند و توانایی این را ندارند که در شهر برای خود خانه کرایه کنند."

در همین حال، ادارهٔ بین‌المللی مهاجرت آی‌او‌ام تازه گفته است که خانواده‌های بی‌جا شده به‌گونهٔ فوری به کمک‌های نجات‌بخش نیاز دارند.

این اداره روز یکشنبه ۱۸ حوت در صفحهٔ اکس تویتر سابق خود در بیانیه‌ی نوشته است که آنان در حال ارزیابی نیازهای خانواده‌های بی‌جا شده در منطقه هستند تا بتوانند به آنان کمک‌رسانی کنند.

پیش از این نیز، روز جمعه ۱۵ حوت، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان یا یو‌ان‌اچ‌سی‌آر گفته بود که در نتیجهٔ این درگیری‌ها تا پنجم ماه مارچ، ۱۱۵ هزار نفر در افغانستان و سه هزار نفر دیگر در پاکستان بی‌جا شده‌اند. سازمان ملل متحد همچنان از تلفات گستردهٔ غیرنظامیان در این درگیری‌ها گزارش داده‌است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی‌که پنجم ماه مارچ منتشر کرده گفته بود که از ۲۶ فبروری تا پنجم ماه مارچ، در نتیجهٔ این درگیری‌ها در افغانستان ۵۶ غیرنظامی کشته شده‌اند که دست‌کم ۵۵ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و همچنان ۱۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

با این حال، حکومت طالبان شمار غیرنظامیان کشته‌شده را بیش از ۱۰۰ تن اعلام کرده‌است.