همزمان با گزارش رسانه‌های داخلی ایران در مورد فعال شدن سیستم دفاع هوایی در نزدیک جادۀ انقلاب تهران در بامداد امروز دوشنبه، در شبکه‌های اجتماعی نیز از بمباران نقاطی در تهران خبر داده شده است.

جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، روز یک‌شنبه درحالی که افرادی برای تشییع جنازه یکی از افراد مربوط به حکومت در میدان مرکزی همدان تجمع کرده بودند، بمبی در نزدیکی محل آن‌ها به هدفی اصابت کرد.

بنا بر این گزارش و تصاویر آن، در این انفجار، آسیبی متوجه تجمع‌کنندگان نشده است.

اما در گزارشی دیگر، به نوشته روزنامه هم‌میهن، معاون سیاسی امنیتی همدان روز یک‌شنبه خبر داد که در پی حملات هوایی به برخی نقاط همدان در این روز، «۹ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی» شده‌اند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این اخبار و آمار را به گونۀ مستقل تایید کند.

خبرگزاری مهر نیز نوشت که رئیس اداره برق شهرک ملارد در تهران، اعلام کرد که روز یک‌شنبه به دلیل اصابت چند راکت، چندین منطقۀ ملارد با قطع برق مواجه شدند.

صدای انفجار در اطراف تبریز در پس از ظهر روز یکشنبه هم شنیده شده است و نیز ایسنا از انفجار در شیراز از خبر داده است.