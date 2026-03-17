شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی را تائید کرد

کی‌یف کمک‌های تخنیکی و مالی اتحادیهٔ اروپا را برای ترمیم پایپلاینی که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می‌دهد، پذیرفته است.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اورسلا وان دیرلین رئیس کمیسیون اروپا و انتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) در یک اعلامیه‌ای مشترک گفته اند که تأمین امنیت انرژی برای همهٔ شهروندان اروپایی در اولویت قرار دارد و با طرف‌های ذی‌ربط برای یافتن مسیرهای بدیل جهت انتقال نفت غیرروسی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کار خود ادامه خواهند داد.

تا زمانی که به گفتهٔ کی‌یف پایپلاین «دروژبا» در ماه جنوری در اثر یک حملهٔ روسیه آسیب دید، نفت روسیه را از طریق اوکراین به اروپای مرکزی انتقال می‌داد. توقف انتقال نفت، باعث افزایش تنش‌ها میان بوداپست و کی‌یف شده است.

حکومت ویکتور اوربان صدراعظم هنگری که با انتخابات دشوار پارلمانی در ماه اپریل روبه‌رو است، از کی‌یف خواسته که هرچه زودتر پایپلاین «دروژبا» را ترمیم کرده و انتقال نفت را از سر بگیرد. اما به گفتهٔ اوکراین، ترمیم سریع امکان‌پذیر نبوده است.

هنگری با به آزمون کشیدن ادعاهای اوکراین، یک بستهٔ جدید تحریم‌ها علیه روسیه را ویتو کرد و همچنین پرداخت یک قرضهٔ اتحادیهٔ اروپا به کی‌یف را منجمد کرده است.