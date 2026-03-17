شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی را تائید کرد
دفتر شورای عالی امنیت ملی ایران حدود ۱۲ ساعت پس از نشر اولین گزارشها از سوی اسرائیل، کشتهشدن علی لاریجانی را تأیید کرد.
بر اساس این بیانیه، علاوه بر علی لاریجانی، مرتضی پسرش، علیرضا بیات معاون علی لاریجانی، سرتیم و جمعی از محافظان او هم کشته شدهاند.
ساعاتی پیش از این، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از علی لاریجانی به حیث رهبر عملی و حال حاضر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده بود.
تیم ملی بزکشی افغانستان تیم هنگری را ۱۴ در برابر صفر شکست
تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در نخستین بازی جهانی خود، تیم هنگری را با نتیجهٔ ۱۴ در برابر صفر شکست دهد.
این بازی سهشنبه(۲۶ حوت) در شهر ترکستان در قزاقستان برگزار شد.
تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابتهای دوم و سوم با تیمهای منگولیا و روسیه روبهرو خواهد شد.
این مسابقات به میزبانی قزاقستان در رشتهٔ کوکپر از تاریخ ۱۵ این ماه آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.
در این رقابتها، به شمول افغانستان، ۹ کشور دیگر اشتراک کردهاند.
متقی: اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان میگوید، اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد.
امیرخان متقی روز سهشنبه(۲۶ حوت) در نشستی با سفرای شماری از کشورهای خارجی، دیپلوماتها و نمایندگان سازمانهای بینالمللی در کابل همچنین گفت که «اردوی پاکستان با کشتن افراد ملکی و بیدفاع نشان میدهد که مانند گذشته میخواهد جنگهای پروژهای و بیثباتی را در منطقه گسترش دهد.»
براساس گزارش ها، پاکستان ناوقت روز دوشنبه بر یک شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل حملات هوایی را انجام داد که به ادعای طالبان، در آن صدها تن کشته و زخمی شدهاند.
وزیر اطلاعات پاکستان این ادعا را رد کرده است.
در این حال، ریچارد لندزی، نمایندهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله بر شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل و تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده، او روز سهشنبه در شبکۀ اکس نوشته که«هر دو جانب باید مشکلات شان را از راه گفتوگو حل کنند.»
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی نیز در شبکۀ اکس نوشته« ما با چشمان خود افراد ملکی و تأثیرات ویرانگر این رویداد را دیدیم.»
به گفتۀ ایگلند «همهٔ طرفها باید مطابق قوانین بینالمللی بشردوستانه مسئولیت خود را ادا کنند تا از افراد ملکی محافظت شود.»
رئیسجمهور ترمپ می گوید، به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند علیه ایران همکاری کنند، نیاز ندارد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که« به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند در جنگ علیه ایران همکاری کنند، نیازی ندارد.»
ترمپ روز سهشنبه(۲۶ حوت) در شبکۀ تروت سوشیال متعلق به او نوشته که« واشنگتن از برخی اعضای ناتو اطلاع دریافت کرده که نمیخواهند در جنگ علیه ایران با امریکا شرکت کنند، در حالی که همین کشورها با همۀ اقدامات ما در ایران موافق بودند و نمیخواستند که ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین گفته«من تعجب نمیکنم، زیرا ما هر سال میلیاردها دالر به ناتو میدادیم، اما در مقابل، آنها در زمان نیاز هیچ کاری برای امریکا انجام نمیدهند.»
امریکا خواسته بود که برای باز نگهداشتن تنگهٔ هرمز، کشتیهای جنگی به شرق میانه اعزام کنند، اما بریتانیا، جرمنی، فرانسه و برخی دیگر از اعضای ناتو درخواست امریکا را رد کردهاند.
یک عسکر لبنانی در نتیجۀ حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی لبنان می گوید که در پی یک حملهٔ اسرائیل بر یک موتر و یک موترسایکل در جنوب این کشور، یک عسکر لبنانی کشته شد.
اردوی لبنان روزسهشنبه(۲۶ حوت) در اعلامیهای، گفت که «در نتیجهٔ یک حملهٔ خصمانهٔ اسرائیل» در منطقهٔ نباطیه، یک عسکر بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد، در حالی که چهار تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای گفته که «از ادعاها مبنی بر زخمی شدن چندین عسکر نیروهای مسلح لبنان در نتیجهٔ یک حملهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل آگاه است، این رویداد تحت بررسی قرار دارد و نیروهای اسرائیلی «علیه حزبالله فعالیت میکنند، نه علیه نیروهای مسلح لبنان یا افراد ملکی لبنانی.»
پس از حملهٔ راکتی گروه حزبالله متحد تهران بر اسرائیل، در واکنش به کشته شدن علی خامنهای، رهبر ارشد ایران، اسرائیل از ۲ مارچ حملات خود را تشدید کرده و نیروهای زمینی خودرا به این کشور همسایهٔ شمالیاش اعزام کرده است.
در حالی که اردوی لبنان تلاش کرده که از این جنگ دور بماند، در اوایل همین ماه نیز سه عسکر لبنانی در نتیجهٔ گلولهباران اسرائیل در شرق این کشور کشته شدند.
اتحادیهٔ اروپا برای ترمیم پایپلاین «دروژبا» با اوکراین کمک میکند
کییف کمکهای تخنیکی و مالی اتحادیهٔ اروپا را برای ترمیم پایپلاینی که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال میدهد، پذیرفته است.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اورسلا وان دیرلین رئیس کمیسیون اروپا و انتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز سهشنبه(۲۶ حوت) در یک اعلامیهای مشترک گفته اند که تأمین امنیت انرژی برای همهٔ شهروندان اروپایی در اولویت قرار دارد و با طرفهای ذیربط برای یافتن مسیرهای بدیل جهت انتقال نفت غیرروسی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کار خود ادامه خواهند داد.
تا زمانی که به گفتهٔ کییف پایپلاین «دروژبا» در ماه جنوری در اثر یک حملهٔ روسیه آسیب دید، نفت روسیه را از طریق اوکراین به اروپای مرکزی انتقال میداد. توقف انتقال نفت، باعث افزایش تنشها میان بوداپست و کییف شده است.
حکومت ویکتور اوربان صدراعظم هنگری که با انتخابات دشوار پارلمانی در ماه اپریل روبهرو است، از کییف خواسته که هرچه زودتر پایپلاین «دروژبا» را ترمیم کرده و انتقال نفت را از سر بگیرد. اما به گفتهٔ اوکراین، ترمیم سریع امکانپذیر نبوده است.
هنگری با به آزمون کشیدن ادعاهای اوکراین، یک بستهٔ جدید تحریمها علیه روسیه را ویتو کرد و همچنین پرداخت یک قرضهٔ اتحادیهٔ اروپا به کییف را منجمد کرده است.
ممنوعیت صادرات مواد نفتی از سوی چین، احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید می کند
ممنوعیت صادرات دیزل، پترول و مواد سوخت طیارات جت از سوی چین احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید کرده و قیمتها را برای خریداران صنعتی و ترانسپورت در آسیاکه از قبل با کاهش عرضه ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران روبهرو هستند، بیشتر افزایش خواهد داد.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه(۲۶ حوت) گفت که چین، بهحیث بزرگترین واردکننده نفت در جهان، اخیراً صادرات مواد سوخت را حداقل تا پایان ماه مارچ ممنوع اعلام کرد تا از کمبود داخلی مواد سوخت پیشگیری کند.
به گفته منابع، این اقدام صادراتی را محدود میکند که در سال گذشته به ۲۲ میلیارد دالر رسیده بود.
حتی پیش از این ممنوعیت، تصفیه خانههای مواد نفتی آسیایی در تلاش بودند تا محمولههای جایگزین نفت خام را تأمین کنند، در حالی که چندین تصفیه خانههای در منطقه خلیج، که بسیاری از آنها مواد سوخت به آسیا صادر میکنند، از زمان توقف حملونقل از مسیر حیاتی تنگه هرمز به دلیل جنگ، تعطیل شدهاند.
کشورهای استرالیا، بنگلادش و فیلیپین بهطور ویژه به تأمین مواد سوخت از چین وابستهاند و ناچار خواهند بود نیازهای خود را از منابع دیگر برآورده کنند.
اعتراض عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما
سازمان عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ،یوناما، اعتراض کرده است.
دفتر منطقه ای این سازمان برای جنوب آسیا در شبکۀ ایکس دوشنبه شب (۲۵حوت) نوشت: «در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به وخامت است،تمدید ماموریت یوناما فقط برای سه ماه به درخواست ایالات متحده عمیقاً نگران کننده است.»
در ادامه آمده است که تمدید یک سالۀ ماموریت یوناما زمینه را فراهم می کرد تا یوناما بر تطبیق ماموریت خود به ویژه در مورد نظارت و گزارش دهی حقوق بشر و در بخش های زنان، صلح و امنیت تمرکز کند.
شورای امنیت ملل متحد دیروز دوشنبه، ماموریت یوناما را به مدت سه ماه تمدید کرد.
پیش از این ، ایالات متحده گفته بود که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان میدهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.
نگرانی ریچارد بنیت از تلفات غیرنظامیان در حملات پاکستان در افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
آقای بنیت دوشنبه شب (۲۵حوت) در پستی در شبکۀ ایکس خواسته است که اطراف درگیر تنش را کاهش دهند و از خویشتنداری کار بگیرند.
او همچنان خواسته است که قوانین بین المللی به شمول حفاظت از غیرنظامیان و مکان های غیرنظامی مانند شفاخانه ها رعایت شود.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان شب گذشته بر یک مرکز ترک اعتیاد در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
اما وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که این کشور «حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساختهای پشتیبانی تروریستی» در کابل انجام داده است.
ترمپ میگوید که ماینگذاری تنگۀ هرمز برای حکومت ایران مانند دست زدن به خودکشی است.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید جنگ با ایران در روزهای اخیر "با تمام قدرت" ادامه داشته و تاکنون بیش از ۷ هزار نقطه در این کشور هدف قرار گرفتهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده تأکید کرد که "بیشتر" این اهدف، نظامی و اقتصادی بودهاند.
آقای ترمپ گفت که در روز دوشنبه، سه سایت یا مرکز تولید موشک و درون هم در ایران هدف قرار گرفتهاند.
دونالد ترمپ، روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرد که اگر سپاه پاسداران ایران دست به ماینگذاری تنگۀ هرمز بزند، مانند آن است که دست به خودکشی زده است.
او در عین حال گفت که ارزیابی ارتش امریکا آن است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس جمهور امریکا در ادامه میگوید که ارتش کشورش "تمام ۳۰ کشتی ماینگذار ایران را نابود کرده و "همه الان در قعر دریا هستند."