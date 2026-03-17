جهان
یک عسکر لبنانی در نتیجۀ حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی لبنان می گوید که در پی یک حملهٔ اسرائیل بر یک موتر و یک موترسایکل در جنوب این کشور، یک عسکر لبنانی کشته شد.
اردوی لبنان روزسهشنبه(۲۶ حوت) در اعلامیهای، گفت که «در نتیجهٔ یک حملهٔ خصمانهٔ اسرائیل» در منطقهٔ نباطیه، یک عسکر بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد، در حالی که چهار تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای گفته که «از ادعاها مبنی بر زخمی شدن چندین عسکر نیروهای مسلح لبنان در نتیجهٔ یک حملهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل آگاه است، این رویداد تحت بررسی قرار دارد و نیروهای اسرائیلی «علیه حزبالله فعالیت میکنند، نه علیه نیروهای مسلح لبنان یا افراد ملکی لبنانی.»
پس از حملهٔ راکتی گروه حزبالله متحد تهران بر اسرائیل، در واکنش به کشته شدن علی خامنهای، رهبر ارشد ایران، اسرائیل از ۲ مارچ حملات خود را تشدید کرده و نیروهای زمینی خودرا به این کشور همسایهٔ شمالیاش اعزام کرده است.
در حالی که اردوی لبنان تلاش کرده که از این جنگ دور بماند، در اوایل همین ماه نیز سه عسکر لبنانی در نتیجهٔ گلولهباران اسرائیل در شرق این کشور کشته شدند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
رئیسجمهور ترمپ می گوید، به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند علیه ایران همکاری کنند، نیاز ندارد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که« به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند در جنگ علیه ایران همکاری کنند، نیازی ندارد.»
ترمپ روز سهشنبه(۲۶ حوت) در شبکۀ تروت سوشیال متعلق به او نوشته که« واشنگتن از برخی اعضای ناتو اطلاع دریافت کرده که نمیخواهند در جنگ علیه ایران با امریکا شرکت کنند، در حالی که همین کشورها با همۀ اقدامات ما در ایران موافق بودند و نمیخواستند که ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین گفته«من تعجب نمیکنم، زیرا ما هر سال میلیاردها دالر به ناتو میدادیم، اما در مقابل، آنها در زمان نیاز هیچ کاری برای امریکا انجام نمیدهند.»
امریکا خواسته بود که برای باز نگهداشتن تنگهٔ هرمز، کشتیهای جنگی به شرق میانه اعزام کنند، اما بریتانیا، جرمنی، فرانسه و برخی دیگر از اعضای ناتو درخواست امریکا را رد کردهاند.
اتحادیهٔ اروپا برای ترمیم پایپلاین «دروژبا» با اوکراین کمک میکند
کییف کمکهای تخنیکی و مالی اتحادیهٔ اروپا را برای ترمیم پایپلاینی که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال میدهد، پذیرفته است.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اورسلا وان دیرلین رئیس کمیسیون اروپا و انتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز سهشنبه(۲۶ حوت) در یک اعلامیهای مشترک گفته اند که تأمین امنیت انرژی برای همهٔ شهروندان اروپایی در اولویت قرار دارد و با طرفهای ذیربط برای یافتن مسیرهای بدیل جهت انتقال نفت غیرروسی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کار خود ادامه خواهند داد.
تا زمانی که به گفتهٔ کییف پایپلاین «دروژبا» در ماه جنوری در اثر یک حملهٔ روسیه آسیب دید، نفت روسیه را از طریق اوکراین به اروپای مرکزی انتقال میداد. توقف انتقال نفت، باعث افزایش تنشها میان بوداپست و کییف شده است.
حکومت ویکتور اوربان صدراعظم هنگری که با انتخابات دشوار پارلمانی در ماه اپریل روبهرو است، از کییف خواسته که هرچه زودتر پایپلاین «دروژبا» را ترمیم کرده و انتقال نفت را از سر بگیرد. اما به گفتهٔ اوکراین، ترمیم سریع امکانپذیر نبوده است.
هنگری با به آزمون کشیدن ادعاهای اوکراین، یک بستهٔ جدید تحریمها علیه روسیه را ویتو کرد و همچنین پرداخت یک قرضهٔ اتحادیهٔ اروپا به کییف را منجمد کرده است.
ممنوعیت صادرات مواد نفتی از سوی چین، احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید می کند
ممنوعیت صادرات دیزل، پترول و مواد سوخت طیارات جت از سوی چین احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید کرده و قیمتها را برای خریداران صنعتی و ترانسپورت در آسیاکه از قبل با کاهش عرضه ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران روبهرو هستند، بیشتر افزایش خواهد داد.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه(۲۶ حوت) گفت که چین، بهحیث بزرگترین واردکننده نفت در جهان، اخیراً صادرات مواد سوخت را حداقل تا پایان ماه مارچ ممنوع اعلام کرد تا از کمبود داخلی مواد سوخت پیشگیری کند.
به گفته منابع، این اقدام صادراتی را محدود میکند که در سال گذشته به ۲۲ میلیارد دالر رسیده بود.
حتی پیش از این ممنوعیت، تصفیه خانههای مواد نفتی آسیایی در تلاش بودند تا محمولههای جایگزین نفت خام را تأمین کنند، در حالی که چندین تصفیه خانههای در منطقه خلیج، که بسیاری از آنها مواد سوخت به آسیا صادر میکنند، از زمان توقف حملونقل از مسیر حیاتی تنگه هرمز به دلیل جنگ، تعطیل شدهاند.
کشورهای استرالیا، بنگلادش و فیلیپین بهطور ویژه به تأمین مواد سوخت از چین وابستهاند و ناچار خواهند بود نیازهای خود را از منابع دیگر برآورده کنند.
ترمپ میگوید که ماینگذاری تنگۀ هرمز برای حکومت ایران مانند دست زدن به خودکشی است.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا میگوید جنگ با ایران در روزهای اخیر "با تمام قدرت" ادامه داشته و تاکنون بیش از ۷ هزار نقطه در این کشور هدف قرار گرفتهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده تأکید کرد که "بیشتر" این اهدف، نظامی و اقتصادی بودهاند.
آقای ترمپ گفت که در روز دوشنبه، سه سایت یا مرکز تولید موشک و درون هم در ایران هدف قرار گرفتهاند.
دونالد ترمپ، روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرد که اگر سپاه پاسداران ایران دست به ماینگذاری تنگۀ هرمز بزند، مانند آن است که دست به خودکشی زده است.
او در عین حال گفت که ارزیابی ارتش امریکا آن است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس جمهور امریکا در ادامه میگوید که ارتش کشورش "تمام ۳۰ کشتی ماینگذار ایران را نابود کرده و "همه الان در قعر دریا هستند."
فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد
این جوایز در مراسم نودوهشتمین دورهٔ جوایز آکادمی یا اسکار شب گذشته در لسآنجلس اهدا شد.
این جوایز در مراسم نودوهشتمین دورهٔ جوایز آکادمی یا اسکار شب گذشته در لسآنجلس اهدا شد.
فیلم یک نبرد پس از نبرد دیگر در بخشهای بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامهٔ اقتباسی، بازیگر نقش مکمل، تدوین و بهترین انتخاب بازیگران، جوایز برتر را کسب کرد.
در همین حال، جایزهٔ بهترین بازیگر مرد به مایکل بی جوردن برای بازی در فیلم سینرز داده شد.
جایزهٔ بهترین بازیگر زن نیز به جسی باکلی برای بازی در فیلم همنیت اهدا شد.
میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت
فعالیت میدان هوایی بینالمللی دبی به شکل تدریجی آغاز شد.
یک ذخیرهٔ تیل در این میدان صبح امروز هدف حملهٔ طیاره بیسرنشین قرار گرفت که در پی آن آتشسوزی گسترده رخ داد.
مقامهای دبی گفتهاند که در این حملات به کسی آسیب نرسیده و کارمندان اطفائیه توانستهاند آتشسوزی را که در نتیجهٔ این حمله به وجود آمده بود، مهار کنند.
این رویداد سبب شد تا پرواز طیارهها از طریق میدان هوایی بینالمللی دبی برای چند ساعت به تعویق بیفتد.
دفتر رسانهای حکومت دبی اعلام کرده است که پروازهای برخی شرکتهای هوایی از این میدان دوباره آغاز و از مسافران خواسته شده که منتظر اطلاعیههای شرکتهای هوایی باشند.
پس از آغاز حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، این سومین حملهٔ پهپادی ایران بر میدان هوایی بینالمللی دبی خوانده شده است.
پس از آغاز حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، این سومین حملهٔ پهپادی ایران بر میدان هوایی بینالمللی دبی خوانده شده است.
ایران در پاسخ به حملات امریکا و اسرائیل، مناطق مختلفی را در خلیج بهویژه در امارات متحدهٔ عربی هدف حملات طیاره بی سرنشین و راکتی قرار داده است.
حملات هوایی بر بخشهایی از تهران امروز ادامه یافت
همزمان با گزارش رسانههای داخلی ایران در مورد فعال شدن سیستم دفاع هوایی در نزدیک جادۀ انقلاب تهران در بامداد امروز دوشنبه، در شبکههای اجتماعی نیز از بمباران نقاطی در تهران خبر داده شده است.
جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه درحالی که افرادی برای تشییع جنازه یکی از افراد مربوط به حکومت در میدان مرکزی همدان تجمع کرده بودند، بمبی در نزدیکی محل آنها به هدفی اصابت کرد.
بنا بر این گزارش و تصاویر آن، در این انفجار، آسیبی متوجه تجمعکنندگان نشده است.
اما در گزارشی دیگر، به نوشته روزنامه هممیهن، معاون سیاسی امنیتی همدان روز یکشنبه خبر داد که در پی حملات هوایی به برخی نقاط همدان در این روز، «۹ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی» شدهاند.
رادیو آزادی نمیتواند این اخبار و آمار را به گونۀ مستقل تایید کند.
خبرگزاری مهر نیز نوشت که رئیس اداره برق شهرک ملارد در تهران، اعلام کرد که روز یکشنبه به دلیل اصابت چند راکت، چندین منطقۀ ملارد با قطع برق مواجه شدند.
صدای انفجار در اطراف تبریز در پس از ظهر روز یکشنبه هم شنیده شده است و نیز ایسنا از انفجار در شیراز از خبر داده است.
نگرانی زلنسکی از بیتوجهی ترمپ به اوکراین به دلیل جنگ ایران
در حالی که بیش از دو هفته از آغاز حملۀ مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران میگذرد و هنوز پایان این عملیات مشخص نیست، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در گفتوگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور امریکا به اوکراین و نبردش با روسیه پشت نکند.
زلنسکی گفت: "سخت امیدواریم که به دلیل شرق میانه، ایالات متحده به مسئله جنگ در اوکراین پشت نکند."
او ضمن اشاره به این که "شکی نیست که امریکاییها حالا بیشتر حواسشان به شرقمیانه است" اضافه کرد: "ما نمیخواهیم امریکاییها را از دست بدهیم."
به گفتۀ ولودیمیر زلنسکی، اوکراین از راه به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربۀ خود در مبارزه با درونها "تمایل خود را به کمک به امریکا و متحدانش در شرقمیانه" نشان داده است.
پیشتر خبرگزاریها نوشته بودند که کییف در همین زمینه به چهار کشور منطقه متخصصانی را اعزام کرده است. هر یک از این چهار تیم چندین عضو دارد که قرار است به کشورهای میزبان طرز دفاع در برابر درونها را آموزش دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی روز شنبه در مصاحبۀ خود با رسانهها تأکید کرده است که اوکراین در قبال این کمکها نیاز به پول و تکنولوژی دارد.
ترمپ: ایران خواهان توافق است، اما شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز شنبه گفت: "ایران میخواهد توافقی انجام شود، اما من نمیخواهم چنین توافقی را بپذیرم، چون شرایط آن هنوز به اندازهٔ کافی خوب نیست."
ترمپ این مطلب را در یک گفتوگوی تیلیفونی ۳۰ دقیقهای با شبکهٔ انبیسی نیوز بیان کرد و افزود که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید "بسیار محکم و قاطع" باشد.
آقای ترمپ در پاسخ به این پرسش که شرایط یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ چه خواهد بود، گفت: "نمیخواهم آن را به شما بگویم." با این حال تأیید کرد که تعهد ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه جاهطلبی هستهای بخشی از چنین توافقی خواهد بود.
این در حالیست که مقامهای ایرانی طی روزهای اخیر بارها ادعا کردهاند که دیگر بهدنبال مذاکره و توافق با امریکا نیستند.
رئیس جمهور امریکا همچنین گفت در پی افزایش قیمت جهانی نفت با چند کشور دیگر برای طرحی بهمنظور تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند.
ترمپ در این گفتوگوی تیلیفونی گفت هنوز مشخص نیست ایران مینهایی را در تنگۀ هرمز کار گذاشته است یا نه.
او پیش از این از چین، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و بریتانیا به عنوان کشورهایی نام برد که میخواهند کشتیهای جنگی را به منظور تأمین امنیت تنگۀ هرمز به منطقه اعزام کنند.