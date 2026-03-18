مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که «طالبان در سال جاری رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه سانسور و سرکوب کرده‌اند.»

این مرکز امروز چهارشنبه ۲۷ حوت به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر گزارشی گفته است: «در سال جاری ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.»

بر اساس این گزارش، «در میان این رویدادها، کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید شامل است.»

در ادامه آمده است که «در مقایسه با سال گذشته، محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها و موارد نقض آزادی رسانه‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است.»

پیش از این، سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در خارج از کشور موسوم به «امسو» نیز گفته بود: «با افزایش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان علیه خبرنگاران افغان، شمار زیادی از خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌گونه پنهانی به کار خود ادامه می‌دهند.»

گفته می‌شود که طالبان از زمان به‌دست گرفتن قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر زنان و دختران، رسانه‌ها را نیز محدود و سانسور کرده‌اند.