ریچار بنیت خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد این حمله شد.

او روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله که براساس گزارش‌ها ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشته، باید به‌گونه فوری، مستقل و شفاف بررسی شود.

بنیت همچنین تأکید کرده است که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند و برای قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت پرداخت شود.

این درحالی است که طالبان ادعا کردند که در حمله دوشنبه شب پاکستان به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل دستکم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند.

نیروهای هوایی پاکستان ادعا کرده تاسیسات نظامی را که تحت حمایت حکومت طالبان فعالیت می کردند، در کابل و ننگرهار، هدف قرار داده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پیروزی تیم ملی بزکشی افغانستان در مقابل روسیه

تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در دومین دیدار بین‌المللی خود، تیم روسیه را با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد.

این مسابقه امروز چهارشنبه در شهر ترکستان برگزار شد.

تیم افغانستان روز سه‌شنبه نیز در نخستین بازی بین‌المللی خود، تیم مجارستان را با نتیجه ۱۴ بر صفر شکست داده بود.

قزاقستان میزبان رقابت‌های جاری جهانی بزکشی است.

در این رقابت‌ها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.

این مسابقات از تاریخ ۱۶ ماه جاری آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان: «طالبان در سال جاری رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه سانسور و سرکوب کرده‌اند.»

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که «طالبان در سال جاری رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه سانسور و سرکوب کرده‌اند.»

این مرکز امروز چهارشنبه ۲۷ حوت به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر گزارشی گفته است: «در سال جاری ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.»

بر اساس این گزارش، «در میان این رویدادها، کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید شامل است.»

در ادامه آمده است که «در مقایسه با سال گذشته، محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها و موارد نقض آزادی رسانه‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است.»

پیش از این، سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در خارج از کشور موسوم به «امسو» نیز گفته بود: «با افزایش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان علیه خبرنگاران افغان، شمار زیادی از خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌گونه پنهانی به کار خود ادامه می‌دهند.»

گفته می‌شود که طالبان از زمان به‌دست گرفتن قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر زنان و دختران، رسانه‌ها را نیز محدود و سانسور کرده‌اند.

تیم ملی بزکشی افغانستان تیم هنگری را ۱۴ در برابر صفر شکست

صحنۀ از مسابقات بزکشی(آرشیف)

تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در نخستین بازی جهانی خود، تیم هنگری را با نتیجهٔ ۱۴ در برابر صفر شکست دهد.

این بازی سه‌شنبه(۲۶ حوت) در شهر ترکستان در قزاقستان برگزار شد.

تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابت‌های دوم و سوم با تیم‌های منگولیا و روسیه روبه‌رو خواهد شد.

این مسابقات به میزبانی قزاقستان در رشتهٔ کوکپر از تاریخ ۱۵ این ماه آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها، به شمول افغانستان، ۹ کشور دیگر اشتراک کرده‌اند.

متقی: اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد

امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان(آرشیف)

وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان می‌گوید، اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد.

امیرخان متقی روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) در نشستی با سفرای شماری از کشورهای خارجی، دیپلومات‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در کابل همچنین گفت که «اردوی پاکستان با کشتن افراد ملکی و بی‌دفاع نشان می‌دهد که مانند گذشته می‌خواهد جنگ‌های پروژه‌ای و بی‌ثباتی را در منطقه گسترش دهد.»

براساس گزارش ها، پاکستان ناوقت روز دوشنبه بر یک شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل حملات هوایی را انجام داد که به ادعای طالبان، در آن صدها تن کشته و زخمی شده‌اند.

وزیر اطلاعات پاکستان این ادعا را رد کرده است.

در این حال، ریچارد لندزی، نمایندهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله بر شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل و تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده، او روز سه‌شنبه در شبکۀ اکس نوشته که«هر دو جانب باید مشکلات شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.»

یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی نیز در شبکۀ اکس نوشته« ما با چشمان خود افراد ملکی و تأثیرات ویرانگر این رویداد را دیدیم.»

به گفتۀ ایگلند «همهٔ طرف‌ها باید مطابق قوانین بین‌المللی بشردوستانه مسئولیت خود را ادا کنند تا از افراد ملکی محافظت شود.»

اعتراض عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما

Amnesty international

سازمان عفو بین الملل به تمدید سه ماهۀ ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ،یوناما، اعتراض کرده است.

دفتر منطقه ای این سازمان برای جنوب آسیا در شبکۀ ایکس دوشنبه شب (۲۵حوت) نوشت: «در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به وخامت است،تمدید ماموریت یوناما فقط برای سه ماه به درخواست ایالات متحده عمیقاً نگران کننده است.»

در ادامه آمده است که تمدید یک سالۀ ماموریت یوناما زمینه را فراهم می کرد تا یوناما بر تطبیق ماموریت خود به ویژه در مورد نظارت و گزارش دهی حقوق بشر و در بخش های زنان، صلح و امنیت تمرکز کند.

شورای امنیت ملل متحد دیروز دوشنبه، ماموریت یوناما را به مدت سه ماه تمدید کرد.

پیش از این ، ایالات متحده گفته بود که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

نگرانی ریچارد بنیت از تلفات غیرنظامیان در حملات پاکستان در افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

آقای بنیت دوشنبه شب (۲۵حوت) در پستی در شبکۀ ایکس خواسته است که اطراف درگیر تنش را کاهش دهند و از خویشتن‌داری کار بگیرند.

او همچنان خواسته است که قوانین بین المللی به شمول حفاظت از غیرنظامیان و مکان های غیرنظامی مانند شفاخانه ها رعایت شود.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان شب گذشته بر یک مرکز ترک اعتیاد در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

اما وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که این کشور «حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی» در کابل انجام داده است.

طالبان هفت متهم را در زابل شلاق زدند

جریان یکی از محکمه‌های صحرایی طالبان در افغانستان

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که این افراد در ولسوالی شاه‌جوی زابل به اتهام "سرقت و لواطت" هر کدام ۲۰ تا ۳۰ شلاق زده شدند.

به گفتۀ این محکمه، افراد متهم در حضور مسئولان محلی طالبان و مراجعان اداره‌های دولتی مجازات شدند.

این افراد همچنان به ۸ ماه تا ۳ سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.

طالبان روز یک‌شنبه نیز ۲۱ فرد متهم دیگر را در کابل به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی شلاق زده بودند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبه‌رو بوده است.

در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

سازمان جهانی صحت: موارد سرخکان در افغانستان افزایش یافته است

یک کودک مبتلا به سرخکان در پکتیا

سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) روز دوشنبه، ۲۵ حوت با نشر گزارشی گفته که در ماه فبروری بیش از ۲۶۰۰ مورد جدید سرخکان و ۱۶ مورد مرگ مرتبط به آن در افغانستان ثبت شده است.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، این موردها ۳۵ درصد افزایش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

"دبلیو اچ او" از سوی دیگر از ثبت بیش از ۱۵۷ هزار مورد عفونت حاد تنفسی و ۳۱۳ مورد مرگ مرتبط به آن در ماه فبروری خبر داده که به گفتۀ این سازمان بیش از ۳ درصد کاهش را نسبت به ماه قبل آن نشان می‌دهد.

این درحالیست که سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود بودجه با بحران جدی روبه‌رو بوده و شهروندان به ویژه روستانشینان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.

واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان بر کابل؛ طالبان مدعی اند که بیش از ۴۰۰ تن کشته شده‌اند

افغانستان - مکانی که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته است.

در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل، پایتخت افغانستان مقام‌ها، چهره‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری واکنش‌های گسترده نشان داده‌اند.

حکومت طالبان ادعا می‌کند، در این حملات بر یک شفاخانه درمان معتادان ناوقت شب گذشته، بیش از چهارصد تن کشته و دوصد و پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.

تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند آن را تایید کند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از این حمله دوشنبه ۲۵ حوت در شبکه ایکس از هر دو طرف خواسته که از تنش‌ها بکاهند، حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و به قوانین بین‌المللی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند شفاخانه‌ها، احترام بگذارند.

از سوی هم نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با محکوم‌کردن این حمله، خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد شده و بر پایان فوری آنچه تخلفات و هدف ‌قرار دادن غیرنظامیان خوانده، تأکید کرده است.

او این حمله را «ظالمانه و غیرقابل قبول» خوانده افزوده که هدف قرار دادن شفاخانه‌ها و غیرنظامیان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژینو روز سه‌شنبه ۲۶ حوت به رادیو آزادی گفت که منشور ملل متحد استفاده از زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، منع می‌کند.

او افزود که رویداد حمله بر شفاخانه تداوی معتادان، به تحقیق مستقل ضرورت دارد و در صورت تاييد اين حمله مصداق جنايت جنگی است.

درخواست اول ما توقف حملات و توقف آسیب رساندن به غیرنظامیان است.

شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری پیشین می‌گوید که حملات به اهداف ملکی می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود و تاکید می‌کند که در هر منازعه اصول حمایت از غیرنظامیان باید به گونه جدی رعایت شود.

بانو اکبر سه‌شنبه ۲۶ حوت به رادیو آزادی گفت که پیش‌ از این نیز گزارش‌هایی از کشته شدن غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان منتشر شده است. او خواستار رسیدگی فوری و جدی به این گونه حملات شد.

«درخواست اول ما توقف حملات و توقف آسیب رساندن به غیرنظامیان است. در کنار آن، این موارد باید مستندسازی شوند و طرفین جنگ در برابر آسیب رساندن به افراد غیرنظامی باید پاسخ‌گو قرار داده شوند.»

فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی تاکید کرده که «مقامات باید فوراً حادثه را بررسی کنند و تاسیسات غیرنظامی نباید هدف حمله یا در معرض تهدید نامتناسب قرار گیرند.»

همچنان، بنیاد بین‌المللی حقوق بشر با نکوهش این رویداد خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی شده است.

در اعلامیۀ این نهاد که پس از گزارش ها در مورد این حمله منتشر شده، آمده که بیماران در چنین موسساتی از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه‌اند؛ افرادی که برای دریافت کمک، عزت و فرصتی برای بازسازی زندگی خود به این مراکز آمده اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در بیانیه‌ای در ایکس گفته که ادامه حملاتی که به گفته او از سوی پاکستان انجام شده، نه‌تنها به اهداف مورد نظر نمی‌انجامد، بلکه ممکن است وضعیت را وخیم‌تر کند.

همچنان داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع افغانستان نیز گفته که «حملات پاکستان» که منجر به تلفات غیرنظامیان در افغانستان شده، نقض قوانین بین‌المللی است و حل چنین مشکلاتی تنها از طریق گفت‌وگو و راهکارهای دیپلوماتیک ممکن است.

همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی در جمهوری مخلوع در ایکس نوشته که هدف قرار دادن بیماران و افراد بی‌دفاع را نقض آشکار اصول بشردوستانه خوانده و تاکید کرده که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین فجایع سکوت کند و جان انسان‌ها نباید ابزاری در بازی‌های سیاسی شود.

درعین حال راشد خان، محمد نبی و تعداد دیگر از اعضای تیم ملی کریکت افغانستان، منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون و برخی دیگر از افراد حمله بر مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرده‌اند.

وزارت اطلاعات پاکستان مدعی شده که "حملات دقیقی را علیۀ تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبانی تروریستی" در کابل انجام داده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۵ حوت بر یک شفاخانۀ معتادان "شفاخانۀ ۲ هزار بستر امید" در شهر کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در بیش از سه هفته گذشته نیز در درگیری های حکومت طالبان و پاکستان که همدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح در امتداد خط دیورند متهم می‌کنند، شماری از افراد ملکی در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.

