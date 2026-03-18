پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری‌ با حکومت طالبان اعلام کرد

پاکستان اعلام کرد که به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان، وقفه موقت پنج روزه در درگیری‌ها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار می‌کند.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان امروز چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنج‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه اجرا خواهد شد.

او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورم‌های اسلامی انجام می‌دهد.»

اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بی‌سرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیات‌ها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»

این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد کابل، بیش از چهارصد تن کشته شدند.

تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند آن را تایید کند.

اما پیشتر عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساخت‌های طالبان را هدف قرار می‌دهد که به اساس ادعایش به‌گونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرح‌ریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شوند.