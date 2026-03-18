پاکستان وقفه ۵روزه در درگیری با حکومت طالبان اعلام کرد
پاکستان اعلام کرد که به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان، وقفه موقت پنج روزه در درگیریها با حکومت طالبان در افغانستان برقرار میکند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان امروز چهارشنبه گفت این وقفه به مناسبت عید فطر و به درخواست «کشورهای برادر اسلامی» عربستان سعودی، قطر و ترکیه، از روز پنجشنبه تا نیمهشب دوشنبه اجرا خواهد شد.
او در شبکه ایکس نوشت: «پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت نورمهای اسلامی انجام میدهد.»
اما تارر هشدار داد، که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بیسرنشین یا هر حادثه تروریستی در داخل پاکستان، (عملیاتها) فوراً با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد.»
این پس از آنست که حکومت طالبان مدعی شد که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد کابل، بیش از چهارصد تن کشته شدند.
تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکردهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را تایید کند.
اما پیشتر عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که پاکستان در چارچوب جنگ جاری خود علیه تروریزم، تنها اهداف «نظامی و تروریستی» و همچنان زیرساختهای طالبان را هدف قرار میدهد که به اساس ادعایش بهگونهٔ مستقیم یا غیرمستقیم برای طرحریزی، تسهیل، پناه دادن، آموزش یا حمایت از حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده میشوند.
عراق صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرد
عراق اعلام کرده است که صادرات نفت خام منطقه کرکوک را از طریق بندر جیهان به ترکیه آغاز کرده است.
مقامهای عراقی امروز چهارشنبه گفتهاند: «پس از توافق با حکومت خودمختار کردستان، صادرات نفت خام کرکوک را که روزانه به ۲۵۰ هزار بشکه میرسد، به ترکیه آغاز کردهایم.»
عراق این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که با بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بهگونه بیسابقه افزایش یافت.
در شمال عراق، شرکت دولتی نفت «نورث اویل» اعلام کرده است که انتقال نفت کرکوک از طریق خط لولهای که از منطقه کردستان عبور میکند، از سر گرفته شده است.
این خط لوله به بندر جیهان ترکیه در ساحل مدیترانه وصل میشود و یکی از مسیرهای مهم صادرات نفت عراق بهشمار میرود.
پیش از این، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت را از طریق تنگه هرمز صادر میکرد.
وزیر امور خارجه ایران: تهران اعتقادی به آتشبس ندارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران میگوید که به آتشبس با ایالات متحده امریکا و اسرائیل باور ندارد.
او که صبح امروز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت میکرد، گفت: «ما به آتشبس با امریکا و اسرائیل باور نداریم، بلکه به پایان جنگ باور داریم؛ پایانی که در همه جبههها تحقق یابد.»
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز گفته بود: «ما با آتشبس مخالفیم، اما جنگ باید بهگونهای پایان یابد که همه تهدیدها علیه ایران و منطقه از میان برود.»
عراقچی در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: «ساختار جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مستحکم است و حضور یا نبود یک فرد نمیتواند بر آن تأثیر بگذارد.»
رسانههای ایرانی روز سهشنبه تأیید کردند که علی لاریجانی در حملات اسرائیل کشته شده است.
در سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که در حملات موشکی امروز صبح ایران، دو نفر کشته شدهاند.
نزدیک به سه هفته میشود که امریکا و اسرائیل حملات خود را بر ایران آغاز کردهاند.
پیروزی تیم ملی بزکشی افغانستان در مقابل روسیه
تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در دومین دیدار بینالمللی خود، تیم روسیه را با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد.
این مسابقه امروز چهارشنبه در شهر ترکستان برگزار شد.
تیم افغانستان روز سهشنبه نیز در نخستین بازی بینالمللی خود، تیم مجارستان را با نتیجه ۱۴ بر صفر شکست داده بود.
قزاقستان میزبان رقابتهای جاری جهانی بزکشی است.
در این رقابتها، علاوه بر افغانستان، ۹ کشور دیگر نیز حضور دارند.
این مسابقات از تاریخ ۱۶ ماه جاری آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.
ریچار بنیت خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد این حمله شد.
او روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله که براساس گزارشها دهها کشته و زخمی برجا گذاشته، باید بهگونه فوری، مستقل و شفاف بررسی شود.
بنیت همچنین تأکید کرده است که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند و برای قربانیان و خانوادههای آنان غرامت پرداخت شود.
این درحالی است که طالبان ادعا کردند که در حمله دوشنبه شب پاکستان به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل دستکم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند.
نیروهای هوایی پاکستان ادعا کرده تاسیسات نظامی را در کابل و ننگرهار هدف قرار دادهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که «طالبان در سال جاری رسانهها را بهگونه بیسابقه سانسور و سرکوب کردهاند.»
این مرکز امروز چهارشنبه ۲۷ حوت به مناسبت روز ملی خبرنگار با نشر گزارشی گفته است: «در سال جاری ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.»
بر اساس این گزارش، «در میان این رویدادها، کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید شامل است.»
در ادامه آمده است که «در مقایسه با سال گذشته، محدودیتهای طالبان بر رسانهها و موارد نقض آزادی رسانهها ۲۰ درصد افزایش یافته است.»
پیش از این، سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان در خارج از کشور موسوم به «امسو» نیز گفته بود: «با افزایش محدودیتها و ممنوعیتهای طالبان علیه خبرنگاران افغان، شمار زیادی از خبرنگاران، بهویژه زنان، بهگونه پنهانی به کار خود ادامه میدهند.»
گفته میشود که طالبان از زمان بهدست گرفتن قدرت در افغانستان، علاوه بر اعمال محدودیتها بر زنان و دختران، رسانهها را نیز محدود و سانسور کردهاند.
شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی را تائید کرد
دفتر شورای عالی امنیت ملی ایران حدود ۱۲ ساعت پس از نشر اولین گزارشها از سوی اسرائیل، کشتهشدن علی لاریجانی را تأیید کرد.
بر اساس این بیانیه، علاوه بر علی لاریجانی، مرتضی پسرش، علیرضا بیات معاون علی لاریجانی، سرتیم و جمعی از محافظان او هم کشته شدهاند.
ساعاتی پیش از این، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از علی لاریجانی به حیث رهبر عملی و حال حاضر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده بود.
تیم ملی بزکشی افغانستان تیم هنگری را ۱۴ در برابر صفر شکست
تیم ملی بزکشی افغانستان توانست در نخستین بازی جهانی خود، تیم هنگری را با نتیجهٔ ۱۴ در برابر صفر شکست دهد.
این بازی سهشنبه(۲۶ حوت) در شهر ترکستان در قزاقستان برگزار شد.
تیم ملی بزکشی افغانستان در رقابتهای دوم و سوم با تیمهای منگولیا و روسیه روبهرو خواهد شد.
این مسابقات به میزبانی قزاقستان در رشتهٔ کوکپر از تاریخ ۱۵ این ماه آغاز شده و دیدار نهایی آن در ۲۱ مارچ برگزار خواهد شد.
در این رقابتها، به شمول افغانستان، ۹ کشور دیگر اشتراک کردهاند.
متقی: اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد
وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان میگوید، اردوی پاکستان نیت حل مشکلات با افغانستان را ندارد.
امیرخان متقی روز سهشنبه(۲۶ حوت) در نشستی با سفرای شماری از کشورهای خارجی، دیپلوماتها و نمایندگان سازمانهای بینالمللی در کابل همچنین گفت که «اردوی پاکستان با کشتن افراد ملکی و بیدفاع نشان میدهد که مانند گذشته میخواهد جنگهای پروژهای و بیثباتی را در منطقه گسترش دهد.»
براساس گزارش ها، پاکستان ناوقت روز دوشنبه بر یک شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل حملات هوایی را انجام داد که به ادعای طالبان، در آن صدها تن کشته و زخمی شدهاند.
وزیر اطلاعات پاکستان این ادعا را رد کرده است.
در این حال، ریچارد لندزی، نمایندهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله بر شفاخانهٔ تداوی معتادین در کابل و تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده، او روز سهشنبه در شبکۀ اکس نوشته که«هر دو جانب باید مشکلات شان را از راه گفتوگو حل کنند.»
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی نیز در شبکۀ اکس نوشته« ما با چشمان خود افراد ملکی و تأثیرات ویرانگر این رویداد را دیدیم.»
به گفتۀ ایگلند «همهٔ طرفها باید مطابق قوانین بینالمللی بشردوستانه مسئولیت خود را ادا کنند تا از افراد ملکی محافظت شود.»
رئیسجمهور ترمپ می گوید، به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند علیه ایران همکاری کنند، نیاز ندارد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده می گوید که« به آن اعضایی ناتو که نمیخواهند در جنگ علیه ایران همکاری کنند، نیازی ندارد.»
ترمپ روز سهشنبه(۲۶ حوت) در شبکۀ تروت سوشیال متعلق به او نوشته که« واشنگتن از برخی اعضای ناتو اطلاع دریافت کرده که نمیخواهند در جنگ علیه ایران با امریکا شرکت کنند، در حالی که همین کشورها با همۀ اقدامات ما در ایران موافق بودند و نمیخواستند که ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین گفته«من تعجب نمیکنم، زیرا ما هر سال میلیاردها دالر به ناتو میدادیم، اما در مقابل، آنها در زمان نیاز هیچ کاری برای امریکا انجام نمیدهند.»
امریکا خواسته بود که برای باز نگهداشتن تنگهٔ هرمز، کشتیهای جنگی به شرق میانه اعزام کنند، اما بریتانیا، جرمنی، فرانسه و برخی دیگر از اعضای ناتو درخواست امریکا را رد کردهاند.