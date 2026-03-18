چهارشنبه ۲۷ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۰۸

جهان

وزیر امور خارجه ایران: تهران اعتقادی به آتش‌بس ندارد

عباس عراقچی
عباس عراقچی

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که به آتش‌بس با ایالات متحده امریکا و اسرائیل باور ندارد.

او که صبح امروز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت می‌کرد، گفت: «ما به آتش‌بس با امریکا و اسرائیل باور نداریم، بلکه به پایان جنگ باور داریم؛ پایانی که در همه جبهه‌ها تحقق یابد.»

پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز گفته بود: «ما با آتش‌بس مخالفیم، اما جنگ باید به‌گونه‌ای پایان یابد که همه تهدیدها علیه ایران و منطقه از میان برود.»

عراقچی در واکنش به کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت: «ساختار جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی مستحکم است و حضور یا نبود یک فرد نمی‌تواند بر آن تأثیر بگذارد.»

رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه تأیید کردند که علی لاریجانی در حملات اسرائیل کشته شده است.

در سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که در حملات موشکی امروز صبح ایران، دو نفر کشته شده‌اند.

نزدیک به سه هفته می‌شود که امریکا و اسرائیل حملات خود را بر ایران آغاز کرده‌اند.

شورای عالی امنیت ملی ایران کشته شدن علی لاریجانی را تائید کرد

علی لاریجانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران(آرشیف)
علی لاریجانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران(آرشیف)

دفتر شورای عالی امنیت ملی ایران حدود ۱۲ ساعت پس از نشر اولین گزارش‌ها از سوی اسرائیل، کشته‌شدن علی لاریجانی را تأیید کرد.

بر اساس این بیانیه،‌ علاوه بر علی لاریجانی، مرتضی پسرش،‌ علیرضا بیات معاون علی لاریجانی، سرتیم و جمعی از محافظان او هم کشته شده‌اند.

ساعاتی پیش از این، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از علی لاریجانی به حیث رهبر عملی و حال حاضر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده بود.

رئیس‌جمهور ترمپ می گوید، به آن اعضایی ناتو که نمی‌خواهند علیه ایران همکاری کنند، نیاز ندارد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که« به آن اعضایی ناتو که نمی‌خواهند در جنگ علیه ایران همکاری کنند، نیازی ندارد.»

ترمپ روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) در شبکۀ تروت سوشیال متعلق به او نوشته که« واشنگتن از برخی اعضای ناتو اطلاع دریافت کرده که نمی‌خواهند در جنگ علیه ایران با امریکا شرکت کنند، در حالی که همین کشورها با همۀ اقدامات ما در ایران موافق بودند و نمی‌خواستند که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین گفته«من تعجب نمی‌کنم، زیرا ما هر سال میلیاردها دالر به ناتو می‌دادیم، اما در مقابل، آنها در زمان نیاز هیچ کاری برای امریکا انجام نمی‌دهند.»

امریکا خواسته بود که برای باز نگه‌داشتن تنگهٔ هرمز، کشتی‌های جنگی به شرق میانه اعزام کنند، اما بریتانیا، جرمنی، فرانسه و برخی دیگر از اعضای ناتو درخواست امریکا را رد کرده‌اند.

یک عسکر لبنانی در نتیجۀ حملۀ اسرائیل کشته شد

شهر بیروت پایتخت لبنان، ۱۱ مارچ ۲۰۲۶
شهر بیروت پایتخت لبنان، ۱۱ مارچ ۲۰۲۶

اردوی لبنان می گوید که در پی یک حملهٔ اسرائیل بر یک موتر و یک موترسایکل در جنوب این کشور، یک عسکر لبنانی کشته شد.

اردوی لبنان روزسه‌شنبه(۲۶ حوت) در اعلامیه‌ای، گفت که «در نتیجهٔ یک حملهٔ خصمانهٔ اسرائیل» در منطقهٔ نباطیه، یک عسکر بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد، در حالی که چهار تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که «از ادعاها مبنی بر زخمی شدن چندین عسکر نیروهای مسلح لبنان در نتیجهٔ یک حملهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل آگاه است، این رویداد تحت بررسی قرار دارد و نیروهای اسرائیلی «علیه حزب‌الله فعالیت می‌کنند، نه علیه نیروهای مسلح لبنان یا افراد ملکی لبنانی.»

پس از حملهٔ راکتی گروه حزب‌الله متحد تهران بر اسرائیل، در واکنش به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، اسرائیل از ۲ مارچ حملات خود را تشدید کرده و نیروهای زمینی خودرا به این کشور همسایهٔ شمالی‌اش اعزام کرده است.

در حالی که اردوی لبنان تلاش کرده که از این جنگ دور بماند، در اوایل همین ماه نیز سه عسکر لبنانی در نتیجهٔ گلوله‌باران اسرائیل در شرق این کشور کشته شدند.

اتحادیهٔ اروپا برای ترمیم پایپلاین «دروژبا» با اوکراین کمک می‌کند

یکی از تاسیسات پایپلاین «دروژبا»(آرشیف)
یکی از تاسیسات پایپلاین «دروژبا»(آرشیف)

کی‌یف کمک‌های تخنیکی و مالی اتحادیهٔ اروپا را برای ترمیم پایپلاینی که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می‌دهد، پذیرفته است.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اورسلا وان دیرلین رئیس کمیسیون اروپا و انتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) در یک اعلامیه‌ای مشترک گفته اند که تأمین امنیت انرژی برای همهٔ شهروندان اروپایی در اولویت قرار دارد و با طرف‌های ذی‌ربط برای یافتن مسیرهای بدیل جهت انتقال نفت غیرروسی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کار خود ادامه خواهند داد.

تا زمانی که به گفتهٔ کی‌یف پایپلاین «دروژبا» در ماه جنوری در اثر یک حملهٔ روسیه آسیب دید، نفت روسیه را از طریق اوکراین به اروپای مرکزی انتقال می‌داد. توقف انتقال نفت، باعث افزایش تنش‌ها میان بوداپست و کی‌یف شده است.

حکومت ویکتور اوربان صدراعظم هنگری که با انتخابات دشوار پارلمانی در ماه اپریل روبه‌رو است، از کی‌یف خواسته که هرچه زودتر پایپلاین «دروژبا» را ترمیم کرده و انتقال نفت را از سر بگیرد. اما به گفتهٔ اوکراین، ترمیم سریع امکان‌پذیر نبوده است.

هنگری با به آزمون کشیدن ادعاهای اوکراین، یک بستهٔ جدید تحریم‌ها علیه روسیه را ویتو کرد و همچنین پرداخت یک قرضهٔ اتحادیهٔ اروپا به کی‌یف را منجمد کرده است.

ممنوعیت صادرات مواد نفتی از سوی چین، احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید می کند

آرشیف
آرشیف

ممنوعیت صادرات دیزل، پترول و مواد سوخت طیارات جت از سوی چین احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید کرده و قیمت‌ها را برای خریداران صنعتی و ترانسپورت در آسیاکه از قبل با کاهش عرضه ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران روبه‌رو هستند، بیشتر افزایش خواهد داد.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) گفت که چین، به‌حیث بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان، اخیراً صادرات مواد سوخت را حداقل تا پایان ماه مارچ ممنوع اعلام کرد تا از کمبود داخلی مواد سوخت پیشگیری کند.

به گفته منابع، این اقدام صادراتی را محدود می‌کند که در سال گذشته به ۲۲ میلیارد دالر رسیده بود.

حتی پیش از این ممنوعیت، تصفیه خانه‌های مواد نفتی آسیایی در تلاش بودند تا محموله‌های جایگزین نفت خام را تأمین کنند، در حالی که چندین تصفیه خانه‌های در منطقه خلیج، که بسیاری از آن‌ها مواد سوخت به آسیا صادر می‌کنند، از زمان توقف حمل‌ونقل از مسیر حیاتی تنگه هرمز به دلیل جنگ، تعطیل شده‌اند.

کشورهای استرالیا، بنگلادش و فیلیپین به‌طور ویژه به تأمین مواد سوخت از چین وابسته‌اند و ناچار خواهند بود نیازهای خود را از منابع دیگر برآورده کنند.

ترمپ می‌گوید که ماین‌گذاری تنگۀ هرمز برای حکومت ایران مانند دست زدن به خودکشی است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید جنگ با ایران در روزهای اخیر "با تمام قدرت" ادامه داشته و تاکنون بیش از ۷ هزار نقطه در این کشور هدف قرار گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که "بیشتر" این اهدف، نظامی و اقتصادی بوده‌اند.

آقای ترمپ گفت که در روز دوشنبه، سه سایت یا مرکز تولید موشک و درون هم در ایران هدف قرار گرفته‌اند.

دونالد ترمپ، روز دوشنبه در یک نشست خبری تهدید کرد که اگر سپاه پاسداران ایران دست به ماین‌گذاری تنگۀ هرمز بزند، مانند آن است که دست به خودکشی زده است.

او در عین حال گفت که ارزیابی ارتش امریکا آن است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

رئیس جمهور امریکا در ادامه می‌گوید که ارتش کشورش "تمام ۳۰ کشتی ماین‌گذار ایران را نابود کرده و "همه الان در قعر دریا هستند."

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» بیشترین جوایز اسکار را به دست آورد.

این جوایز در مراسم نودوهشتمین دورهٔ جوایز آکادمی یا اسکار شب گذشته در لس‌آنجلس اهدا شد.

فیلم یک نبرد پس از نبرد دیگر در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردان، فیلم‌نامهٔ اقتباسی، بازیگر نقش مکمل، تدوین و بهترین انتخاب بازیگران، جوایز برتر را کسب کرد.

در همین حال، جایزهٔ بهترین بازیگر مرد به مایکل بی جوردن برای بازی در فیلم سینرز داده شد.

جایزهٔ بهترین بازیگر زن نیز به جسی باکلی برای بازی در فیلم همنیت اهدا شد.

میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت

امارات متحدۀ عربی- میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت.
امارات متحدۀ عربی- میدان هوایی بین المللی دبی هدف حمله قرار گرفت.

فعالیت میدان هوایی بین‌المللی دبی به شکل تدریجی آغاز شد.

یک ذخیرهٔ تیل در این میدان صبح امروز هدف حملهٔ طیاره‌ بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ رخ داد.

مقام‌های دبی گفته‌اند که در این حملات به کسی آسیب نرسیده و کارمندان اطفائیه توانسته‌اند آتش‌سوزی را که در نتیجهٔ این حمله به وجود آمده بود، مهار کنند.

این رویداد سبب شد تا پرواز طیاره‌ها از طریق میدان هوایی بین‌المللی دبی برای چند ساعت به تعویق بیفتد.

دفتر رسانه‌ای حکومت دبی اعلام کرده است که پروازهای برخی شرکت‌های هوایی از این میدان دوباره آغاز و از مسافران خواسته شده که منتظر اطلاعیه‌های شرکت‌های هوایی باشند.

میدان هوایی بین‌المللی دبی صبح امروز هدف حملات طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفت که در پی آن تمام پروازها به تعویق افتاد.

پس از آغاز حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، این سومین حملهٔ پهپادی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی دبی خوانده شده است.

ایران در پاسخ به حملات امریکا و اسرائیل، مناطق مختلفی را در خلیج به‌ویژه در امارات متحدهٔ عربی هدف حملات طیاره بی سرنشین و راکتی قرار داده است.

حملات هوایی بر بخش‌هایی از تهران امروز ادامه یافت

ایران - ساختمانی در تهران که پس از حملات هوایی به شدت زیان دیده است.
ایران - ساختمانی در تهران که پس از حملات هوایی به شدت زیان دیده است.

همزمان با گزارش رسانه‌های داخلی ایران در مورد فعال شدن سیستم دفاع هوایی در نزدیک جادۀ انقلاب تهران در بامداد امروز دوشنبه، در شبکه‌های اجتماعی نیز از بمباران نقاطی در تهران خبر داده شده است.

جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، روز یک‌شنبه درحالی که افرادی برای تشییع جنازه یکی از افراد مربوط به حکومت در میدان مرکزی همدان تجمع کرده بودند، بمبی در نزدیکی محل آن‌ها به هدفی اصابت کرد.

بنا بر این گزارش و تصاویر آن، در این انفجار، آسیبی متوجه تجمع‌کنندگان نشده است.

اما در گزارشی دیگر، به نوشته روزنامه هم‌میهن، معاون سیاسی امنیتی همدان روز یک‌شنبه خبر داد که در پی حملات هوایی به برخی نقاط همدان در این روز، «۹ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی» شده‌اند.

رادیو آزادی نمی‌تواند این اخبار و آمار را به گونۀ مستقل تایید کند.

خبرگزاری مهر نیز نوشت که رئیس اداره برق شهرک ملارد در تهران، اعلام کرد که روز یک‌شنبه به دلیل اصابت چند راکت، چندین منطقۀ ملارد با قطع برق مواجه شدند.

صدای انفجار در اطراف تبریز در پس از ظهر روز یکشنبه هم شنیده شده است و نیز ایسنا از انفجار در شیراز از خبر داده است.

