وزرای خارجۀ کشورهای عربی و اسلامی از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند"

وزرای خارجۀ ۱۲ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک پس از نشست خود در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، از ایران خواستند "فوراً حملات خود را متوقف کند" و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

در این بیانیه، این وزیران حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، جمهوری آذربایجان و ترکیه را محکوم کردند و گفتند این حملات "مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تأسیسات نفتی، کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن، میدان‌های هوایی، ساختمان‌های مسکونی و اماکن دیپلوماتیک" را هدف قرار داده است.

وزیران این کشورها همچنین حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و "بر حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان" تأکید کردند.

این بیانیه در حالی صادر شد که ایران زیرساخت‌های انرژی در سراسر خلیج فارس را هدف قرار داده و گزارش‌هایی از آتش‌سوزی در تأسیسات قطر و رهگیری موشک‌های بالستیک در عربستان سعودی منتشر شده است.

اسرائیل نیز به بخشی از میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است.

این بیانیه به نمایندگی از وزیران کشورهای جمهوری آذربایجان، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و امارات متحدۀ عربی صادر شد.