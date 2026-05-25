وزیر خارجه ایالات متحده: توافق با ایران روز دوشنبه همچنان امکان‌پذیر است

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ممکن است «امروز» حاصل شود و افزود اسرائیل حق دارد از خود در برابر حمله دفاع کند.

به گزارش رادیو فردا، آقای روبیو در دهلی نو، در اشاره به توافق احتمالی، گفت: «ما فکر می‌کردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید امروز، من خیلی بیش از حد از آن برداشت نمی‌کنم.»

آقای روبیو افزود که ایالات متحده یا با ایران به توافقی خوب خواهد رسید یا «از راه دیگری» با این کشور برخورد خواهد کرد.

روبیو به خبرنگاران گفت امریکا پیش از بررسی «گزینه‌های دیگر»، به دیپلوماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد.

او هنگام ترک پایتخت هند، جایی که برای یک سفر رسمی حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «به نظر من، از نظر توانایی آن‌ها برای باز کردن تنگه‌ها و باز نگه داشتن تنگه‌ها، چیز نسبتاً محکمی روی میز داریم.»

روبیو افزود: «این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد… هر کشوری که آن را با او مرور کرده‌ایم، می‌فهمد که این طرح نه فقط بسیار معقول است، بلکه انجام آن کار درستی برای جهان است.»

روبیو همچنان ابراز اطمینان کرد که ایران «وارد مذاکراتی بسیار واقعی، مهم و از نظر زمانی محدود، دربارهٔ موضوع هسته‌ای» خواهد شد.

این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انتظارات از دستیابی به توافق را کاهش داد و روز یک‌شنبه گفت به مذاکره‌کنندگان خود گفته است «عجله نکنند.»

روبیو دربارهٔ ترمپ گفت: «او عجله ندارد، او توافق بدی نخواهد کرد و رئیس‌جمهور توافق بدی امضا نخواهد کرد.»

در رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ نفر جان باختند

نقشۀ سوات

در یک رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز دوشنبه دست‌کم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری از ولسوالی سوات به سوی پشاور در حرکت بود و به دلیل مشکل فنی در کنار جاده توقف کرد.

به گفته مقام‌ها، مسافران از بس پایین شدند و در کنارش ایستاده بودند که یک موتر ون، با مردم و بس متوقف‌شده برخورد کرد.

این پس از آنست که رانندۀ ون کنترول آن را از دست داد.

بلال احمد فیضی، یکی از مسئولان بخش نجات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دست‌کم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

او افزود که وضعیت سه تن از زخمیان وخیم است. گفته شده که بیشتر مسافران برای عید به خانه‌های‌شان می‌رفتند.

میزان رویدادهای ترافیکی در پاکستان بالاست و عمدتاً به دلیل تطبیق ضعیف قوانین ترافیکی، رانندگی با سرعت بالا، معیارهای ضعیف ایمنی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان رخ می‌دهد.

ملل متحد می‌گوید، از زمان تشدید تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صدها هزار تن از ۶ ولایت افغانستان بیجا شده‌اند

افغانستان - بیجاشدگان در ولایت خوست

ملل متحد اعلام کرده است که از زمان تشدید تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صدها هزار تن از ولایت‌های خوست، کنر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پکتیکا بیجا شده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در گزارشی تازه گفته است که از ماه آکتوبر سال ۲۰۲۵ به این سو درگیری‌ها میان دو طرف بر دسترسی مردم محلی به خدمات اساسی نیز تاثیر گذار بوده است.

شماری از مردم محلی افغان که در نتیجۀ این درگیری‌ها زیان دیده‌اند در صحبت با رادیو آزادی خواهان توقف فوری تنش‌ها شده‌اند.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان اخیراً اعلام کرد که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» در افغانستان ادامه خواهد یافت. مقامات حکومت طالبان پیش از این گفته‌اند که به حملات پاکستان پاسخ بالمثل خواهند داد.

روبیو: نمی‌توان ظرف ۷۲ ساعت با ایران به توافق هسته‌ای رسید

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه سوم جوزا به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توافق با ایران حمایت منطقه‌ای را جلب کرده است، اما رسیدن به یک توافق هسته‌ای را نمی‌توان «طی ۷۲ ساعت» انجام داد.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعتی پیش اعلام کرد به مذاکره‌کنندگان خود گفته برای دستیابی به توافق با ایران جهت پایان دادن به جنگ سه‌ماهه «عجله نکنند.»

روبیو در گفت‌وگویی کوتاه با نیویورک تایمز گفت: «ما موضوع را به بعد موکول نمی‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. شما نمی‌توانید یک موضوع هسته‌ای را در ۷۲ ساعت و روی یک دستمال کاغذی حل کنید.»

او افزود: «در حال حاضر، هفت یا هشت کشور منطقه از این رویکرد حمایت می‌کنند و ما آماده‌ایم این مسیر را ادامه دهیم.»

این در حالی است که آقای روبیو ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق میانه پایان دهد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده بین تهران و واشینگتن درباره برخی بندهای تفاهم‌نامه ازجمله درباره «آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران» اختلاف وجود دارد و امکان «منتفی شدن» تفاهم وجود دارد.

طالبان نشرات سه رسانه محلی در قندهار را متوقف کرد

سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده‌ است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک‌شنبه، سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای «تحسین القرآن»، « څانگی» و «زما زیور» به دلیل نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و عدم پرداخت مالیات متهم شده و فعالیت‌شان متوقف شده است.

در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نام‌های «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیت‌های‌شان را قانونی سازند.

حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش می‌کند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.

طالبان چند روز پیش نیز نشرات رادیوی محلی بامیان را هم متوقف کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند

طالبان: در درگیری در سرای شهزاده چهارتن به شمول پسر الله‌گل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان کشته شدند

حکومت طالبان می‌گوید که روز یکشنبه در اثر درگیری در سرای شهزاده کابل، چهارتن کشته شدند.

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل به رسانه‌ها تایید کرده این درگیری در یک بازار زرگری در نزدیکی سرای شهزاده رخ داده است.

به گفته زدران در میان کشته‌شدگان احسان‌الله مجاهد، فرزند الله‌گل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و یک زن نیز شامل است.

سخنگوی پولیس طالبان گفته که براساس تحقیقات اولیه این درگیری به دلیل «خصومت شخصی» رخ داده و دوتن به شمول برادر زاده الله‌گل مجاهد در ارتباط به این درگیری بازداشت شدند.

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است.

عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که «کشتن و زخمی‌کردن افراد ملکی، از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد، محکوم می کند.»

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در حمله مرگبار روز یک‌شنبه در بلوچستان، دست‌کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ تن زخمی شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی «بزدلانه» خوانده است.

بر اساس گزارش رویترز، گروه موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

ایالات متحده امریکا سال گذشته این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

حملۀ گستردۀ روسیه به منطقۀ کی‌یف با موشک هایپرسونیک جدید

حملات اخیر روسیه به منطقه کی‌یف اوکراین

در یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های سال‌های اخیر به پایتخت اوکراین، روسیه جدیدترین موشک هایپرسونیک خود را به همراه صدها پهپاد و موشک دیگر به سمت شهری در منطقۀ کی‌یف پرتاب کرد.

بر پایۀ گزارش‌ها، دست‌کم چهار نفر جان باخته‌اند و پیش‌بینی می‌شود آمار جان‌باختگان افزایش یابد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آتش‌نشانان روز یکشنبه ۳ جوزا برای مهار آتش‌سوزی ساختمان‌ها در چند بخش‌ پایتخت تلاش می‌کردند و امدادگران نیز برای یافتن بازماندگان، در میان آوار مجتمع‌های مسکونی جست‌وجو می‌کردند.

ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، اعلام کرد که دو نفر در پایتخت جان باخته‌اند و ۵۶ نفر زخمی شده‌اند؛ هم‌زمان والی منطقۀ حومه کی‌یف نیز گزارش داد که در آنجا هم دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

تنها به روز شنبه بیش از پنج هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند

برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان (تصویر آرشیف)

بر اساس آمار کمسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، به روز شنبه دوم جوزا، ۴۷۵۳ نفر از پاکستان و ۴۱۷ نفر دیگر از ایران به افغانستان برگشت کردند.

این ادارۀ طالبان اما مشخص نساخته چه تعداد این افراد به گونۀ داوطلبان و چه تعداد به گونۀ جبری برگشت کردند.

این درحالیست که اخیراً چندین مقام ملل متحد از جمله ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اخراج افغان‌ها از کشورهای مختلف نگرانی کرده اند.

آنان گفتند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله مرگبار اخیر در بلوچستان را به عهده گرفت

حمله به یک قطار حامل نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های پاکستانی آمار تلفات حملۀ مرگبار روز یک‌شنبه در ایالت بلوچستان را دست کم ۲۴ کشته و بیش از ۷۰ زخمی اعلام کردند.

یک مقام ارشد پاکستان گفته که این انفجار یک قطار حامل افراد نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

رویترز گزارش داده که گروهی موسوم به ارتش آزادی‌بخش بلوچ با نشر اعلامیه‌ای مدعی شده که این حمله را انجام داده است.

تصاویر نشان می‌دهد که یک واگون قطار واژگون شده و افراد در تلاش بیرون کشیدن بازماندگان هستند.

مقامات گفتند که قطار حامل سربازان و خانواده‌هایشان بوده و آنان برای گذراندن رخصتی‌های عید قربان از کویته به پیشاور در حرکت بودند.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی، قطار در حال عبور از گذرگاه چمن بود که یک موتر پر از مواد منفجره به یکی از واگن‌های قطار برخورد کرد و باعث انفجار شدیدی شد.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی "بزدلانه" عنوان کرده است.

