لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۴۵

خبر ها

کریکت بورد ایرلند، میزبان تیم‌های ملی کرکت افغانستان خواهد بود

تیم ملی کریکت زنان افغانستان(آرشیف)
تیم ملی کریکت زنان افغانستان(آرشیف)

کریکت بورد ایرلند، می‌گوید که در سالجاری برای چندین مسابقه، میزبان تیم‌های ملی کرکت افغانستان خواهد بود.

تیم ملی ایرلند از تاریخ ۵ تا ۱۴ اگست، پنج مسابقه یک‌روزه را در برابر تیم ملی کریکت افغانستان انجام خواهد داد.

همچنان در نظر است که ایرلند، از تیم ملی کریکت زنان افغانستان نیز برای برگزاری مسابقات به شهر بلفاست دعوت کند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، تیم ملی کریکت زنان افغانستان در مهاجرت بسر می برد و تا کنون چندین مسابقه را در تبعید انجام داده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بیش از ۲۰ کشور اعلام کردند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد

تنگه هرمز
تنگه هرمز

بیش از ۲۰ کشور جهان اعلام کرده اند که برای تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگۀ هرمز مشارکت خواهند کرد و اقدام ایران در مسدود ساختن این آبراه حیاتی را محکوم کردند.

در اعلامیه‌ای مشترک شنبه (اول حمل) ۲۲ کشور عمدتاً اروپایی، گفته شده که «آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های مناسب جهت تضمین عبور مصون کشتی ها از تنگه هرمز اعلام می‌کنند».

در اعلامیه همچنین حملات اخیر ایران بر کشتی‌های تجارتی ملکی در خلیج فارس، حملات به زیربنا‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات نفت و گاز و مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی به شدت محکوم شده است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، کشورهایی که این اعلامیه را امضا کرده‌اند امارات متحده عربی، بحرین، بریتانیا، فرانسه، جاپان، جرمنی ایتالیا، هالند، کانادا، کوریای جنوبی، نیوزیلند، دنمارک، لاتویا، لیتونیا، اسلوونیا، استونیا، ناروی، سویدن، فنلند، جمهوری چک، رومانیا و استرالیا را شامل می شوند.

پاکستان، می گوید که به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان
رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان

پاکستان، می گوید که اسلام‌آباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروه‌های مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.

ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروه‌ها را ادامه دهد.

در حالی‌که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های مخالف مسلح خود متهم می‌کند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، می‌گوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجی‌گری عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت متوقف شده است.

این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آن‌ها افراد ملکی، کشته شده‌اند.

وزیر دفاع اسرائیل: امریکا و اسرائیل سر از امروز حملات خود بر ایران را افزایش می دهند

یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)
یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل(آرشیف)

وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل سر از امروز (یکشنبه ۲ حمل) حملات خود علیه ایران را بیشتر افزایش خواهند داد.

یسرائیل کاتز، روز شنبه (اول حمل) در یک اعلامیه گفته که در این هفته نیروهای نظامی اسرائیل و امریکا حملات خود را بر ایران و نهادهای وابسته به آن به‌طور چشمگیری افزایش خواهند داد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز شنبه گفت که ممکن است حملات بر ایران را «به‌طور تدریجی» کاهش دهد.

جنگ با ایران در ۹ حوت آغاز شد و امروز یکشنبه بیست‌وسومین روز آن است. امریکا و اسرائیل گفته‌اند که تا کنون بیش از ۱۶ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، ایران نیز با استفاده از راکت‌ها و طیارات بی‌پیلوت بر اسرائیل و پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه حمله کرده است. همچنین تأثیرات این درگیری بر زیربناهای اقتصادی منطقهٔ خلیج و احتمال بسته‌شدن تنگهٔ هرمز باعث افزایش قیمت انرژی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی شده است.

اردوی اسرائیل: ایران، برای فیر راکت به سوی یک جت جنگی اسرائیلی، تلاشی را انجام داد

یک طیارۀ اف 16 اسرائیلی(آرشیف)
یک طیارۀ اف 16 اسرائیلی(آرشیف)

اردوی اسرائیل روز شنبه (اول حمل) تأیید کرد که در جریان عملیات نیروی هوایی آن کشور در آسمان ایران، تلاشی برای فیر یک راکت زمین به هوا به سوی یک جت جنگی اسرائیلی صورت گرفت.

به گفتهٔ اردوی اسرائیل، «تلاش فیر و سرنگونی ناموفق بود و هیچ آسیبی به جت جنگی و یا به فعالیت عملیاتی وارد نشده، ماموریت براساس پلان به پایان رسید».

اردوی اسرائیل افزوده که «این رویداد در حال بررسی قرار دارد و درس‌های لازم از آن گرفته خواهد شد».

ساعاتی پیش از نشر این بیانیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود که«جت جنگی نوع اف-۱۶ اسرائیلی در بخش مرکزی ایران توسط سیستم‌های نوین دفاع هوایی نیروی هوافضای این سپاه مورد اصابت قرار گرفته است».

رادیوآزادی بطور مستقل نمی‌تواند ادعای اطراف درگیر را تأیید و یا رد کند.

دونالد ترمپ: در حال بررسی «کاهش» فعالیت‌های نظامی در شرق میانه است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا می‌گوید که در حال بررسی «کاهش» فعالیت‌های نظامی در شرق میانه است.

او روز جمعه در صفحه اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشت که در حالی به کاهش عملیات علیه رژیم ایران فکر می‌کند که به گفته او «بسیار به اهداف خود نزدیک شده‌اند».

ترمپ اهداف اصلی خود را تضعیف توان نظامی ایران و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرده است.

این در حالی است که حملات اسرائیل و امریکا بر ایران وارد چهارمین هفته شده و گزارش‌هایی نیز از جابه‌جایی هزاران نیروی زمینی امریکا در منطقه منتشر شده است.

آتش‌سوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد

خبرگزاری رویترز روز شنبه اول حمل تصاویر شاهدان عینی از یک آتش‌سوزی عظیم در یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق را منتشر کرد.

تصاویر، آتش‌سوزی عظیمی را در نزدیکی میدان هوایی بغداد نشان می‌دهد که در پی آن ستون‌های تیره‌ای از دود به آسمان بلند شده است.

منابع امنیتی عراق به رویترز گفتند که پس از حملات مجدد پهپادها به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد این آتش‌سوزی گزارش شده است.

خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که دست‌کم سه حمله به این مرکز دیپلماتیک انجام شده است که پس از حمله سوم، آتش‌سوزی رخ داده است.

اصحاب الکهف، گروه شبه‌نظامی طرفدار ایران، در بیانیه‌ای مسئولیت حملات به مرکز دیپلماتیک ایالات متحده را بر عهده گرفته است.

وزارت صحت عامه طالبان: اجساد برخی قربانیان حمله اخیر هنوز در طب عدلی باقی مانده است

وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که پس از حمله اخیر پاکستان بر کابل، ده‌ها جسد هنوز در طب عدلی باقی مانده و هویت آن‌ها مشخص نشده است.

شرافت زمان سخنگوی این وزارت امروز شنبه اول حمل در صفحه ایکس خود نوشته است که خانواده‌هایی که اعضای‌شان ناپدید شده‌اند، می‌توانند به شفاخانه مربوطه در منطقه دارالامان مراجعه کنند.

پاکستان هفته گذشته دوشنبه شب یک مرکز درمان معتادان را در کابل هدف قرار داد که به ادعای مقام‌های طالبان، در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است

در مقابل پاکستان ادعا کرده است که هدف این حمله تأسیسات نظامی در نزدیکی این مرکز بوده است.

در تهران، نماز عید فطردر غیاب مجتبی خامنه‌ای برگزار شد

آرشیف
آرشیف

در تهران، نماز عید فطر امروز در غیاب رهبر جدید این کشور، مجتبی خامنه‌ای برگزار شد.

نماز عید در مسجد بزرگ تهران به امامت محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اقامه گردید.

این نماز عید توجه بسیاری را به خود جلب کرده، زیرا مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن حضور نداشت و درباره وضعیت او نیز اطلاعاتی در دست نیست.

پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زخمی شدن او منتشر شده بود.

همچنین قرار است پس از نماز عید در تهران، مراسم تشییع جنازه علی محمد نایینی، سخنگوی پیشین سپاه پاسداران انقلاب که در حمله اسرائیل کشته شده، برگزار شود.

بی‌خبری اداره‌های بریتانیایی از محل اقامت نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان که وارد این کشور شدند

ده‌ها افغان که در جریان روند تخلیه در آگست ۲۰۲۱ از کابل تخلیه شدند.
ده‌ها افغان که در جریان روند تخلیه در آگست ۲۰۲۱ از کابل تخلیه شدند.

مقام‌های بریتانیا می‌گویند که رد نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان را که به این کشور منتقل شدند، گم کرده اند.

روزنامۀ بریتانیایی دیلی میل گزارش داده است که این پناهجویان محل اقامت‌شان را بدون اطلاع دادن به اداره‌های مربوطه ترک کردند.

این روزنامه روز جمعه، ۲۹ حوت به نقل از دفتر حسابرسی ملی بریتانیا نوشته است که محل اقامت ۶۹۲۹ نفر (۱۸ درصد از کسانی که تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ به بریتانیا رسیده‌اند)، نامعلوم است.

با این حال، وزارت دفاع بریتانیا گفته که دولت نیازی به نظارت بر محل سکونت مهاجران پس از جابجای آنها ندارد.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان صدها هزار نظامی و غیرنظامی افغان که با نیروهای خارجی از جمله بریتانیا و امریکا کار کرده بودند، کشورشان را به مقصد به پناهندگی در این کشورها ترک کردند.

در حال حاضر هزاران تن آنان در کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگی‌شان هستند.

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG