پاکستان، می گوید که اسلام‌آباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.

رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروه‌های مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.

ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروه‌ها را ادامه دهد.

در حالی‌که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های مخالف مسلح خود متهم می‌کند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، می‌گوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجی‌گری عربستان سعودی، قطر و ترکیه به‌طور موقت متوقف شده است.

این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آن‌ها افراد ملکی، کشته شده‌اند.