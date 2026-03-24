احتمال بارندگی در ۲۱ ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی طالبان از احتمال برف‌باری، بارندگی شدید، رعد و برق و وزش بادهای شدید در ۲۱ ولایت کشور، از جمله سالنگ‌ها خبر داده است.

این اداره اعلام کرده که امروز چهارشنبه، ۵ حمل بارندگی در ولایت‌های فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، غور، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوگر، کابل، پروان و ننگرهار پیش‌بینی شده است.

همزمان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز گفته که از ۲۴ تا ۲۹ مارچ، برای سومین هفته پیاپی، بارندگی گسترده در بخش‌های زیادی از افغانستان پیش‌بینی می‌شود؛ بارندگی‌هایی که می‌تواند به بهبود کشت‌های بهاری و رشد چراگاه‌ها کمک کند.

این ادراه نیز نسبت به خطرات سیلاب هشدار داده است.