افغانستان
احتمال بارندگی در ۲۱ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی طالبان از احتمال برفباری، بارندگی شدید، رعد و برق و وزش بادهای شدید در ۲۱ ولایت کشور، از جمله سالنگها خبر داده است.
این اداره اعلام کرده که امروز چهارشنبه، ۵ حمل بارندگی در ولایتهای فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، غور، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوگر، کابل، پروان و ننگرهار پیشبینی شده است.
همزمان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز گفته که از ۲۴ تا ۲۹ مارچ، برای سومین هفته پیاپی، بارندگی گسترده در بخشهای زیادی از افغانستان پیشبینی میشود؛ بارندگیهایی که میتواند به بهبود کشتهای بهاری و رشد چراگاهها کمک کند.
این ادراه نیز نسبت به خطرات سیلاب هشدار داده است.
نشست چهرههای مخالف طالبان در لندن
دومین روز نشست چهرههای مخالف طالبان تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» روز چهارشنبه در لندن ادامه دارد.
نهاد «زنان برای افغانستان» اعلام کرده است که این نشست با هدف تقویت همگرایی و ایجاد اعتماد میان جریانهای مختلف سیاسی و مدنی افغانستان برگزار شده است.
به گفته این نهاد، حدود ۴۰ تن از نمایندگان احزاب سیاسی، روندهای گفتگو، نهادهای جامعه مدنی، رسانهها و چهرههای تأثیرگذار در آن حضور دارند.
بر اساس اعلامیه، در روز دوم، شرکتکنندگان با شرکای بینالمللی از جمله دیپلماتها، سفرا، اعضای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بریتانیا و نیز نهادهای جامعه مدنی و دیدار میکنند.
در روز نخست این نشست، بحثها میان اشتراک کنندگان بود در مورد آینده افغانستان متمرکز بود.
دور اول این گفتگوها در ماه میزان سال گذشته در اسلامآباد برگزار شده بود.
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان امروز اعلام کرد، که کویل به مناسبت عید آزاد شد.
در بیانیۀ این وزارت، ادعا شده است که کویل به اتهام تخطی از قوانین نافذۀ افغانستان بازداشت شده بود، اما توضیح نداده است.
این پس از آنست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده افغانستانِ تحت کنترول طالبان را در فهرست کشورهای «حامی بازداشتهای ناحق» شامل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کویل حدود یک سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود.
سازمان جهانی صحت: توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است
سازمان جهانی صحت، دبلیواچاو میگوید که بیماری توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است.
این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی توبرکلوز به نقل از ادوین سینیزا سلوادور، نمایندۀ دبلیواچاو در افغانستان در شبکۀ ایکس نوشت که سالانه هزاران تن به توبرلکوز در افغانستان مبتلا میشوند.
او افزوده است که بسیاری از موارد توبرکلوز در افغانستان تشخیص نمیشود.
در ادامه آمده است که برای تشخیص به موقع توبرکلوز نزد افراد و این که اطمینان حاصل شود که هیچکس نادیده گرفته نمیشود، به اقدام جمعی نیاز است.
وزارت خارجه جرمنی: هیچ گونه تغییر پرسونل در سفارت افغانستان اطلاع داده نشده است
وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده است که نماینده طالبان را بهعنوان سفیر یا شاردافیر سفارت افغانستان در برلین بهرسمیت نمیشناسد.
این پس از آنست که شبکه اول تلویزیون عامه جرمنی (ARD) شنبه گزارش داد که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.
به گزارش دویچهوله، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به روز دوشنبه در برلین گفت: «به وزارت خارجه هیچ گونه تغییر پرسونل [در سفارت افغانستان] اطلاع داده نشده است.»
او افزوده است که حکومت جرمنی با حکومت طالبان در افغانستان تماس میگیرد و میگوید که وضعیت حقوقی سفارت به شکل کنونیاش خواهد ماند.
در گزارش (ARD) آمده بود که فرد معرفی شده از سوی طالبان برای رهبری سفارت، یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.
حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است.
قول اردوی طالبان در بلخ: به سوی طیارههای پاکستانی شلیک کردیم
پس از نشر گزارشها در بارۀ حملۀ هوایی در بلخ، حکومت طالبان میگوید که به سوی طیارههای پاکستانی شلیک کرده اند.
حماد وصال، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ الفتح حکومت طالبان در بلخ دوشنبه شب، سوم حمل به رسانۀ داخلی "طلوع نیوز" گفته که به سوی طیارههای پاکستانی شلیک میکنند و از مردم میخواهند که نگران نباشند.
او اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.
پیش از این عطاءالله زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ به رادیو آزادی مدعی شده بود که امشب هیچ اتفاقی در بلخ رخ نداده است.
حکومت پاکستان تا به حال در این باره چیزی به رسانهها نگفته است.
پیش از این برخی رسانههای داخلی به نقل از منابع مدعی شدند که در بلخ حملات هوایی صورت گرفته است.
این درحالیست که حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که آتشبس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان تا نیمهشب دوشنبه (امشب) ادامه خواهد یافت.
نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان: ادامۀ محرومیت دختران از آموزش به آیندۀ افغانستان آسیب میرساند
ریچارد لیندسی روز دوشنبه، سوم حمل در صفحۀ ایکس خود نوشته است که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، محرومیت میلیونها دختر از حق آموزش ادامه خواهد یافت.
او با تأکید بر دسترسی همه به آموزش گفته که محروم کردن زنان و دختران از آموزش و تحصیل به آیندۀ افغانستان آسیب میرساند و تمام اقشار افغانستان را عقب نگه میدارد.
پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که محدودیتهای طالبان علیۀ آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست.
این درحالیست که مدیران برخی مکتبها در کابل به رادیو آزادی گفتند، قرار است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان در ششم ماه حمل آغاز شود.
نگرانی یک ادارۀ ملل متحد از وضعیت مهاجرین افغان در ایران
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که جنگ در ایران به شدت بر خانوادههای افغان در این کشور که زندگیشان وابسته به کار روزانه است، تاثیر گذاشته است.
بخش افغانستان این ادارۀ ملل متحد روز دوشنبه، سوم حوت با نشر این موضوع در صفحۀ ایکس خود گفته است که این موضوع میتواند عامل بالقوهای برای بازگشت آنان به افغانستان باشد و این درحالیست که ظرفیت ادغام مجدد در افغانستان در نقطۀ شکست خود قرار دارد.
پیش از این برخی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفته بودند که جنگ در این کشور روند زندگی روزمرۀ آنان را مختل کرده است.
بر اساس آمار ادارۀ بینالمللی مهاجرت (آی او ام)، پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، در دوهفتۀ نخست ماه مارچ بیش از ۷۰ هزار افغان از ایران به کشورشان بازگشته اند.
یونیسف: در سال ۲۰۲۵ برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب آشامیدنی فراهم کرده ایم
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال ۲۰۲۵ با همکاری شرکایش، برای ۲.۱ میلیون نفر در افغانستان آب پاک فراهم کرده است.
تاجالدین اویوال، یکی از مسئولان این نهاد، به مناسبت روز جهانی آب در ۲۲ مارچ در پیامی گفته که این تلاشها به بهبود سلامت کودکان کمک کرده و همچنین زمینه را برای مادران فراهم کرده است تا بتوانند بهتر از خانوادههای خود مراقبت کنند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز روز یکشنبه ۲ حمل در گزارشی به مناسبت روز جهانی آب اعلام کرد که «دسترسی به آب در افغانستان در حال دشوارتر شدن است.»
این کمیته گفته است که کمبود آب زندگی روزمره افغانها را تحت تأثیر قرار داده است.
باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل و قندهار پیش از این نیز به رادیوآزادی گفته بودند که کمبود آب مشکل بزرگی برای آنان است و سطح آبهای زیرزمینی روزبهروز پایینتر میرود.
صلیب سرخ می گوید که کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه باعث شده که منابع آب زیرزمینی افغانستان با فشار شدید و استفاده بیرویه روبهرو شوند.
اسحاق دار: پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که کشورش همچنان بهطور قاطع به «از میان بردن تهدید تروریسم» متعهد است.
این درحالیست که آتشبس کوتاهمدت میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان، تا ساعات دیگر به پایان می رسد.
کابل و اسلامآباد چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، درگیریها متوقف شده و آتشبس موقت تا نیمهشب دوشنبه رعایت خواهد شد.
اسحاق دار در پیام خود به مناسبت روز پاکستان تأکید کرد که موضع کشورش در قبال این تنش تغییر نکرده و پاکستان برای دستیابی به اهداف مشخص، در داخل افغانستان اقدام خواهد کرد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که نیروهای پاکستانی بر بخشهایی از ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردهاند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
مقامهای پاکستانی تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتهاند.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز پاکستان گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشاندهنده عزم ملی ما در مبارزه با تروریسم است.» او افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد که به صلح و امنیت کشور ما آسیب برسد.»
با آنکه برخی کشورها از تلاشها برای برقراری یک آتشبس دایمی میان دو طرف خبر دادهاند، هنوز روشن نیست که با پایان آتشبس موقت، دو طرف از درگیریها خودداری خواهند کرد یا بار دیگر به سوی تنشهای گستردهتر خواهند رفت.