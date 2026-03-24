رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها، در حال گفت‌وگو با «افراد مناسب» در ایران است و افزود که ایرانی‌ها «به‌شدت» خواهان رسیدن به توافق هستند.

دونالد ترمپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم»، اما جزئیاتی ارائه نکرد، به‌ویژه درباره این‌که آیا فرستادگان امریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است این هفته گفت‌وگوهایی داشته باشند یا نه.

اما تاکید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا و جی‌دی ونس معاون او شامل این گفتگوها است.

پاکستان اعلام کرده که آمادهٔ میزبانی مذاکرات میان امریکا و ایران است.

ترمپ درباره ایرانی‌ها گفت: «ما در واقع با افراد درست در حال صحبت هستیم و آن‌ها خیلی، خیلی می‌خواهند به توافق برسند. شما اصلاً نمی‌دانید چقدر می‌خواهند توافق کنند».

این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که اسرائیلی‌ها نام او را به عنوان طرف مذاکره با امریکایی‌ها برده‌اند، انجام گفت‌وگو با ایالات متحده را رد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور امریکا در ادامه گفت ایران یک «هدیه بسیار بزرگ» در حوزه نفت و گاز به امریکا داده است.

او بدون اشاره به جزئیات گفت که این هدیه مرتبط با تنگهٔ هرمز است.