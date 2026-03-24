جهان
ترمپ: امریکا در حال مذاکره با «افراد مناسب در ایران» است
رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه گفت ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیریها، در حال گفتوگو با «افراد مناسب» در ایران است و افزود که ایرانیها «بهشدت» خواهان رسیدن به توافق هستند.
دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم»، اما جزئیاتی ارائه نکرد، بهویژه درباره اینکه آیا فرستادگان امریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است این هفته گفتوگوهایی داشته باشند یا نه.
اما تاکید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا و جیدی ونس معاون او شامل این گفتگوها است.
پاکستان اعلام کرده که آمادهٔ میزبانی مذاکرات میان امریکا و ایران است.
ترمپ درباره ایرانیها گفت: «ما در واقع با افراد درست در حال صحبت هستیم و آنها خیلی، خیلی میخواهند به توافق برسند. شما اصلاً نمیدانید چقدر میخواهند توافق کنند».
این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که اسرائیلیها نام او را به عنوان طرف مذاکره با امریکاییها بردهاند، انجام گفتوگو با ایالات متحده را رد کردهاند.
رئیسجمهور امریکا در ادامه گفت ایران یک «هدیه بسیار بزرگ» در حوزه نفت و گاز به امریکا داده است.
او بدون اشاره به جزئیات گفت که این هدیه مرتبط با تنگهٔ هرمز است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
پاکستان برای میزبانی گفتوگوهای امریکا و ایران اعلام آمادگی کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان برای حل تنشها و میزبانی ایران و ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است.
شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «مشروط به موافقت امریکا و ایران، پاکستان آماده میزبانی هستیم تا گفتوگوهای معنادار و نهایی برای دستیابی به یک راهحل جامع در مورد این درگیری جاری را تسهیل شود.»
گزارشهایی درمورد دیداری میان مقامهای امریکایی و ایرانی در همین هفته در پاکستان منتشر شده است.
گفته میشود جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور شرق میانه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، نمایندگی ایالات متحده را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس گزارشها و گفته مقامهای پاکستانی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، ریاست هیأت کشورش را بر عهده خواهد داشت.
دونالد ترمپ اعلام کرد حملات تهدیدشده علیه تأسیسات انرژی ایران را به دلیل «گفتوگوهای سازنده» با ایران به تعویق انداخته است.
محمدباقر ذوالقدر بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد
محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان ارشد سابق سپاه، بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد.
به گزارش رادیو فردا، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ایران امروز در شبکۀ ایکس نوشت که «با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم مسعود پزشکیان، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.»
علی لاریجانی، رئیس پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران اخیراً در حمله اسرائیل در تهران کشته شد.
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان امروز اعلام کرد، که کویل به مناسبت عید آزاد شد.
در بیانیۀ این وزارت، ادعا شده است که کویل به اتهام تخطی از قوانین نافذۀ افغانستان بازداشت شده بود، اما توضیح نداده است.
این پس از آنست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده افغانستانِ تحت کنترول طالبان را در فهرست کشورهای «حامی بازداشتهای ناحق» شامل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کویل حدود یک سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود.
وزارت خارجه جرمنی: هیچ گونه تغییر پرسونل در سفارت افغانستان اطلاع داده نشده است
وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده است که نماینده طالبان را بهعنوان سفیر یا شاردافیر سفارت افغانستان در برلین بهرسمیت نمیشناسد.
این پس از آنست که شبکه اول تلویزیون عامه جرمنی (ARD) شنبه گزارش داد که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.
به گزارش دویچهوله، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به روز دوشنبه در برلین گفت: «به وزارت خارجه هیچ گونه تغییر پرسونل [در سفارت افغانستان] اطلاع داده نشده است.»
او افزوده است که حکومت جرمنی با حکومت طالبان در افغانستان تماس میگیرد و میگوید که وضعیت حقوقی سفارت به شکل کنونیاش خواهد ماند.
در گزارش (ARD) آمده بود که فرد معرفی شده از سوی طالبان برای رهبری سفارت، یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.
حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است.
اکسیوس: معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل دربارهٔ اجزای توافق احتمالی با ایران گفتوگو کردهاند
ویبسایت "اکسیوس" روز دوشنبه، سوم حوت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، در تماس تیلیفونی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دربارهٔ تلاشها برای آغاز مذاکرات با ایران گفتوگو کرده است.
به گفتهٔ این منبع، دو طرف همچنین دربارهٔ اجزای یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران نیز رایزنی کردهاند.
پیشتر، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا از انجام "مذاکرات سازنده" بین ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته بود که واشنگتن به همین دلیل هدف قرار دادن نیروگاههای برق ایران بهدلیل باز نشدن تنگۀ هرمز را تا پنج روز به تعویق میاندازد تا نتیجهٔ گفتوگوها مشخص شود.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که نام او به عنوان طرف مذاکره با امریکا از سوی "یک مقام اسرائیلی" اعلام شده است، انجام مذاکره با امریکا را رد کردهاند.
اکسیوس پیشتر نوشته بود که طرفهای میانجی بین ایران و امریکا در تلاش هستند تا اواخر این هفته دیداری بین قالیباف و سایر مقامهای تهران با استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا، جرد کوشنر داماد ترمپ و همچنین احتمالاً جیدیونس در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، ترتیب دهند.
ترمپ: گفتوگوهای سازندهای با ایران داشتیم، حمله به نیروگاهها پنج روز به تعویق افتاد
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه ۳ حمل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال گفت که ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفتوگوهای عمیق، دقیق و سازنده» در مورد حل و فصل خصومتها در شرق میانه داشتهاند.
او نوشت که بر اساس «فضای کلی و لحن این گفتوگوها» به وزارت دفاع دستور داده هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت «پنج روز» به تعویق بیندازد، «مشروط به موفقیت نشستها و مذاکرات جاری.»
ترمپ افزوده که این گفتوگوها «در طول هفته ادامه خواهد داشت.»
رئیس جمهور امریکا این پیام را ساعاتی قبل از پایان مهلت ۴۸ ساعتهاش به مقامهای ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز منتشر کرد.
او روز یکشنبه ۲ حمل دوم تهدید کرده بود اگر ایران ظرف «۴۸ ساعت» تنگهٔ هرمز را «بهطور کامل و بدون تهدید» باز نکند، امریکا نیروگاههای این کشور را «نابود» خواهد کرد.
در واکنش به این تهدید، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه زیرساختهای منطقه را از سر گرفتند.
اردوی اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده که جنگ علیه ایران و حزبالله چند هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت
با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل تهدیدآمیز دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، جنرال ایفی دفرین، سخنگوی اردوی اسرائیل، روز یکشنبه ۲ حمل گفت که «شهروندان اسرائیل، ما چند هفته دیگر جنگ علیه ایران و حزبالله را در پیش داریم.»
او همچنان افزوده که «با گذشت هر روز، ما رژیم تروریستی را (در تهران) بیشتر تضعیف میکنیم. ما اجازه نخواهیم داد که این رژیم یا حامیانش شهروندان اسرائیل یا موجودیت دولت اسرائیل را تهدید کنند.»
دفرین همچنان گفت که عملیات زمینی علیه حزبالله در لبنان در هفته آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.در همین حال، ضربالاجل رئیسجمهور ترمپ برای تهران تا چند ساعت دیگر به پایان میرسد.
ترمپ روز یکشنه ۲۱ مارچ از تهران خواسته بود که در مدت ۴۸ ساعت تنگه هرمز را «بهطور کامل باز کند»، در غیر آن با پیامدهای سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران در این مدت تنگه هرمز را بهطور کامل باز نکند، ایالات متحده امریکا تأسیسات مختلف تولید برق آنها را هدف قرار داده و نابود خواهد کرد.
وزارت خارجه امریکا هشدار احتیاطی تازه برای شهروندان خود در سراسر جهان صادر کرده است
این وزارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان امریکایی خواسته است که «در سراسر جهان و بهویژه در شرق میانه، احتیاط بیشتری را رعایت کنند.»
در این پیام آمده است: «بسته شدن موقت حریم هوایی ممکن است باعث اختلال در سفرها شود. تأسیسات دیپلماتیک امریکا، حتی خارج از شرق میانه نیز هدف قرار گرفتهاند.»
وزارت خارجه امریکا همچنان هشدار داده است که گروههای مورد حمایت ایران ممکن است منافع امریکا یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و یا شهروندان امریکایی را در سراسر جهان هدف قرار دهند.
این وزارت همچنین در وبسایت خود گفته است که برای کمک به شهروندان امریکایی که میخواهند شرق میانه را ترک کرده و به امریکا بازگردند، «یک اقدام تاریخی» را روی دست گرفته است.
این وزارت افزوده است که تسهیلات پروازهای چارتر را فراهم میکند و بر اساس وضعیت امنیتی، به فراهمسازی ظرفیتهای بیشتر نیز ادامه خواهد داد.
مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد
مسابقات ابتدایی لیگ برتر پاکستان (PSL) در شهرهای لاهور و کراچی بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از محسن نقوی، رئیس کریکت بورد پاکستان گزارش داد که این تصمیم بهمنظور صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش هزینههای عملیاتی اتخاذ شده است.
به گفته مقامها، محدودیتهای اقتصادی و افزایش بهای انرژی در ماههای اخیر، برگزارکنندگان را وادار ساخته تا در نحوه برگزاری این رقابتها تجدیدنظر کنند.
نبود تماشاچیان در ورزشگاهها همچنین باعث کاهش مصرف برق، ترانسپورت و سایر خدمات مرتبط با میزبانی مسابقات خواهد شد.
بر این اساس، مراسم افتتاحیه که قرار بود با حضور گسترده هواداران در لاهور برگزار شود، لغو شده و رقابتها بهجای پنج ورزشگاه برنامهریزیشده، تنها در دو استدیوم در لاهور و کراچی انجام خواهد شد.
لیگ برتر پاکستان یکی از مهمترین تورنمنتهای کریکت در منطقه بهشمار میرود که در آن همه ساله بازیکنان برجسته گردهم میآیند.